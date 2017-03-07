Фадеев против Литвиновой

Рената Литвинова нарвалась на скандал. Общественность с негодованием обсуждает замечания звезды участникам шоу «Минута славы». С резкой критикой звезды уже выступила Лена Миро, теперь свое возмущение высказал Максим Фадеев.

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Рената Муратовна входит в состав жюри проекта. На одном из недавних выпусков, обсуждая выступление инвалида Евгения Смирнова, Литвинова обмолвилась, что мужчине следовало бы пристегнуть протез, чтобы инвалидность была не так заметна. Актрису поддержал Владимир Познер. Тележурналист заметил, что выступление Смирнова похоже на попытку спекуляции на жалости.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Мар 6 2017 в 3:01 PST

Публика возмутилась. В адрес Литвиновой и Познера посыпались критические замечания. В частности, Максим Фадеев в колонке для Life пишет: «И для вас, и для меня совершенно очевидна реакция людей, посмотревших этот эфир, которые сотнями тысяч голосуют за расформирование этого состава жюри "Минуты славы" и конкретно против Литвиновой и Познера».

Позже продюсер написал в соцсетях: «Не могу понять, как реплики Литвиновой можно было выпустить в эфир. Если бы это был прямой эфир - тогда понятно, но общеизвестно, что шоу идет в записи. А это значит, что все, что выходит в эфир, одобрено всеми ступенями руководства и может в целом считаться и позицией Первого канала тоже? И это и есть самое страшное, потому что они из этой боли делают шоу».

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