Калашникову бесит популярность Шурыгиной

История 17-летней Дианы Шурыгиной из Ульяновска активно обсуждается в российских СМИ и соцсетях. Причем мнения серьезно разделились. Некоторые стараются поддержать девушку, но немало и тех, кто открыто возмущается поведением Дианы. К числу последних относится актриса Анна Калашникова.

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Бывшая подруга Прохора Шаляпина довольно резко высказалась по поводу истории Шурыгиной.

«Диана – отвратительный пример для молодежи. Непонятно, как это будут воспринимать подростки и наши дети, если такие ситуации не только считаются нормальными, но еще и ставят ее на пьедестал, будто бы она совершила какое-то важное дело или поступок», — цитирует артистку издание Dni.ru.

По мнению Анны, правоохранительным органам следовало бы заняться не только Сергеем Семеновым, обвиненным в изнасиловании. «Должны нести наказание и родители Дианы, но никак не получать вдруг всероссийскую славу, построенную на непонятно чем. Здесь не только ее надо обвинять, а родителей, которые не туда смотрели! Как может девочка в 16 лет гулять непонятно где?»

Тем временем популярность Дианы продолжает расти. Как уточняется, количество соответствующих поисковых запросов в «Яндексе» превышает показатель запросов о президенте России Владимире Путине.

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