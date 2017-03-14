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Калашникову бесит популярность Шурыгиной


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История 17-летней Дианы Шурыгиной из Ульяновска активно обсуждается в российских СМИ и соцсетях. Причем мнения серьезно разделились. Некоторые стараются поддержать девушку, но немало и тех, кто открыто возмущается поведением Дианы. К числу последних относится актриса Анна Калашникова.

Бывшая подруга Прохора Шаляпина довольно резко высказалась по поводу истории Шурыгиной.

«Диана – отвратительный пример для молодежи. Непонятно, как это будут воспринимать подростки и наши дети, если такие ситуации не только считаются нормальными, но еще и ставят ее на пьедестал, будто бы она совершила какое-то важное дело или поступок», — цитирует артистку издание Dni.ru.

По мнению Анны, правоохранительным органам следовало бы заняться не только Сергеем Семеновым, обвиненным в изнасиловании. «Должны нести наказание и родители Дианы, но никак не получать вдруг всероссийскую славу, построенную на непонятно чем. Здесь не только ее надо обвинять, а родителей, которые не туда смотрели! Как может девочка в 16 лет гулять непонятно где?»

Тем временем популярность Дианы продолжает расти. Как уточняется, количество соответствующих поисковых запросов в «Яндексе» превышает показатель запросов о президенте России Владимире Путине.

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Анна Калашникова пытается вернуть Шаляпина. Девушка уверяет, что стала жертвой недоброжелателей.



1 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Анна Калашникова

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