Калашникову бесит популярность Шурыгиной
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История 17-летней Дианы Шурыгиной из Ульяновска активно обсуждается в российских СМИ и соцсетях. Причем мнения серьезно разделились. Некоторые стараются поддержать девушку, но немало и тех, кто открыто возмущается поведением Дианы. К числу последних относится актриса Анна Калашникова.
Бывшая подруга Прохора Шаляпина довольно резко высказалась по поводу истории Шурыгиной.
«Диана – отвратительный пример для молодежи. Непонятно, как это будут воспринимать подростки и наши дети, если такие ситуации не только считаются нормальными, но еще и ставят ее на пьедестал, будто бы она совершила какое-то важное дело или поступок», — цитирует артистку издание Dni.ru.
По мнению Анны, правоохранительным органам следовало бы заняться не только Сергеем Семеновым, обвиненным в изнасиловании. «Должны нести наказание и родители Дианы, но никак не получать вдруг всероссийскую славу, построенную на непонятно чем. Здесь не только ее надо обвинять, а родителей, которые не туда смотрели! Как может девочка в 16 лет гулять непонятно где?»
Тем временем популярность Дианы продолжает расти. Как уточняется, количество соответствующих поисковых запросов в «Яндексе» превышает показатель запросов о президенте России Владимире Путине.
Ранее мы писали:
Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.
Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.
Анна Калашникова пытается вернуть Шаляпина. Девушка уверяет, что стала жертвой недоброжелателей.
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Обсуждение 7
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ГостьЛюди,особенно молодые,когда вы начнете любить и уважать себя.?Что касается Дианы, как бы тебя не изнасиловали по-настоящему,когда не на кого будет показывать пальцем.
14.03.17 17:37
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ПрелестьНапрасные хлопоты. Ни одна приличная семья не применяет в воспитании детей такой материал. Нашли о чем беспокоиться. А в мире извращений Калашникова это уже сильно устарела. Не именно возрастом а банальностью. Эта девушка всем им нос утрёт. Шарман для извращенцев.
14.03.17 17:32
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***Мдяяя.... А судьи кто?))
14.03.17 15:58
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правдажизникто такая аня калашникова, и почему она в каждой ж*пе затычка?? одна простигосподи позавидовала другой простигосподи. делят место на улице красных фонарей
14.03.17 12:50
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ЛиаКалашникова, а секс туры по Дубаям, это хороший пример для молодежи?
14.03.17 11:32
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ПариТакой порочный ангелок цепляет мужиков по самые я.... Она переплюнет всех светских львиц.
14.03.17 11:11
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Micha PiterА сама Анна - ыидимо, отличный пример для молодежи и подражания в принципе :) Ох, завидуют однодневные "звёздочки" другой "звездюле" :))))
14.03.17 10:43