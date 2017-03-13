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Александр Рогов ошеломил Москву смелой коллекцией


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В Москве сейчас раздолье для фэшионистов всех мастей. В столице проходит традиционная Неделя моды Mercedes Fashion Week, и дизайнеры уже радуют нас необычными моделями. Одним из первых удивил публику известный стилист Александр Рогов.

Александр дебютировал с первой модной коллекцией, и публика покорена. На подиум вышла модель в необычном платье - этакой тоге, обнажающей одну грудь и бедро. Модные критики увлеченно обсуждают показ дебютанта, сам Рогов считает, что шоу удалось. «Это было круто!!! Всем спасибо!!! Показ ALEXANDR ROGOV состоялся!!!» — написал стилист в соцсетях.

Напомним, Рогов считается одним из самых известных стилистов Москвы, принимает участие в различных телешоу, активно выступает с лекциями. На одном из недавних выступлений Александр напомнил, что в идеале следует одеваться так, чтобы это не выглядело, будто «торчал перед зеркалом 5 часов». Та некая еле уловимая небрежность и создаст шарм.

«Не так важно, что сейчас в тренде, в тренде — быть собой. Важно то, кто вы, важно то, что вы отдаете отчет, кем вы являетесь, и важно, чтобы вы научились себя преподносить», — всегда подчеркивает Рогов на лекциях.

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    Рисунок
    Как вам модель Рогова?

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1 Не нравится 0 Нравится 13.03.2017 Теги: Александр Рогов

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