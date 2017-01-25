Лили-Роуз Депп представила кутюрный наряд от Chanel

В Париже продолжается Неделя высокой моды, и своих многочисленных поклонниц порадовал Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Кутюрье представил новую весенне-летнюю коллекцию дома Chanel. И по мнению модных обозревателей, новые наряды выглядят замечательно.





















В начале показа были представлены костюмы из любимого Chanel твида. Превалировали пастельные тона: лавандовый, мятный, нежно-розовый. Достаточно четкий силуэт, ничего лишнего.

Зато модели вечерних платьев порадовали любительниц изысканного гламура: нежное черное кружево, популярные крупные пайетки, искусная отделка перьями.

«Я хотел что-то безупречное, совершенное. Я хотел, чтобы эти девушки (модели) выглядели словно модные эскизы, - пояснил Лагерфельд. - И еще я должен сказать, что я люблю перья!»

В финале показа было представлено роскошное платье нежнейшего оттенка розы с многочисленными рюшами и оборками. В платье вышла юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis). Лили-Роуз стала лицом Chanel в прошлом году, и, похоже, Карл на девушку не нарадуется.

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