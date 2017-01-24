Водянова блеснула на шоу Dior

В Париже проходит Неделя высокой моды, и звездные девушки тут как тут. Спешат на новые шедевры посмотреть и себя показать. Накануне в музее Родена прошел показ кутюрной коллекции Christian Dior. И на это стоило посмотреть.



















Шоу Dior привлекло особое внимание модных обозревателей. Это первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри (Maria Grazia Chiuri). Мария стала креативным директором французского модного дома летом прошлого года. И стоит отметить, что Кьюри стала первой женщиной, возглавившей Dior.

Как отмечают фэшн-обозреватели, Мария бросила вызов хмурому январю шикарной романтической коллекцией. Длинные воздушные платья, созданные словно для сказочных принцесс, сложные прически и украшения. Причудливые туалеты резко контрастируют с минималистичным стилем бывшего дизайнера дома Рафа Симонса (Raf Simons). И в этом их особая прелесть.

Среди звездных гостей были замечены актрисы Диана Крюгер (Diane Kruger), Ольга Куриленко, модели Ева Герцигова (Eva Herzigova) и Наталья Водянова. Водянова особенно удивила журналистов - модель появилась в необычном туалете в стиле «наездница».

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