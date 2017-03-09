Модные тренды осени-2017: кожа, серебро и веселые шляпы

Традиционный марафон по модным столицам завершен. На днях в Париже закрылась Неделя прет-а-порте. Итоги подведены, ориентиры на следующий сезон осень/зима - 2017/18 определены. И к чему же нам готовиться, на что обращать внимание при выборе нарядов?

Представляем великолепную шестерку - самые интересные тренды.

50 оттенков серебра

Главный цвет сезона - серебристый. Не ново, зато гармонично. Идеально подходит к холодному сезону. "Деревья в зимнем серебре..." - помнится, писал Александр Сергеевич Пушкин. А что нам мешает тоже блистать?

















Серебристые наряды представлены в коллекциях Nehera, Mugler, Off-White, Balenciaga, Lutz Huelle и, конечно же, Chanel.

В продольную полоску

Вертикальные полосы отлично стройнят визуально. Это прописная истина. А поскольку такой прием всем известен, некоторые модницы относятся к полоске с предубеждением - мало ли что подумают. Но в будущем сезоне продольные полоски - не попытка скрыть лишние кило, а модный месседж.

















В коллекциях Celine, Acne Studios, Issey Miyake и Rundholz этот месседж выглядит настолько стильно, что устоять невозможно.

Большие объемы

Идеальная одежда для сезона холодов - теплая и практичная, в которую хочется закутаться, можно даже с головой. Чтобы было мягко, приятно, уютно. А если это к тому же еще и стильно, то можно уверенно утверждать: "Счастье есть!" В следующем сезоне именно такое счастье нас и ждет.

















Причем особо прекрасными получились модели у Balenciaga, Sonya Rykiel, Off-White, Isabel Marant, Chloé, Balmain.

Меховые рукава

Писк следующего сезона - меховой рукав. Не воротник, не оторочка. В идеале - белые рукава, отличающиеся по цвету от вещи. Но вполне сойдут и черные, в тон. В англоязычных модных изданиях тренд назвали Bear arms - "медвежьи руки".















Очень хорошо этот прием смотрится в коллекциях Nina Ricci, Haider Ackermann, Carven, и Dries Van Noten.

Пальто из черной кожи

Долгое время подобные модели ассоциировались со стилем милитари. Но пора уже взглянуть на черную кожу с иного ракурса, что многие дизайнеры и сделали. В коллекциях Stella McCartney, Akris, Balenciaga, Louis Vuitton и Alexander McQueen представлены довольно интересные модели.

















От такого ни одна уважающая себя модница не откажется. Кстати, в платье из кожи при желании можно выглядеть не как доминатрикс, а как вполне гламурная леди. Доказано Мишель Уильямс.

Аксессуары: Причудливые шляпы и кружевные перчатки

Выбирая шляпу на следующий сезон, имейте в виду: чем она безумнее, тем лучше. В идеале это нечто пушистое на палочке, как в коллекциях Maison Margiela. Сложные конструкции из перьев и волос тоже сойдут.

Здоровенный бант? Неплохо. Прямо как у Vivienne Westwood!



















В крайнем случае можно остановиться на гибриде кепи и капюшона, как в коллекции Saint Laurent. И не забудьте про кружевные перчатки. Особенно они удались у Nina Ricci.

Чтобы быть полностью в курсе модных трендов, просто необходимо посмотреть заключительный показ Парижской недели - шоу Louis Vuitton. Коллекцию Николя Гескьера можно обсуждать до бесконечности. Это настоящее искусство!

Источник фото: Globallookpress.com