Познер прокомментировал скандал на шоу «Минута славы»

Дискуссия по поводу инцидента на шоу «Минута славы» продолжается. В ходе шоу члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова не поддержали участника-инвалида, что привело к скандалу и увольнению одного из сотрудников Первого канала. Ведущего и актрису обвиняют в бездушии и черствости. И теперь Познер решил объясниться.

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Скандал разгорелся после того, как на «Минуте славы» Литвинова заявила, что во время выступления инвалиду Евгению Смирнову следовало бы пристегнуть протез. Владимир Познер заметил, что номер мужчины расценивает как попытку спекуляции на жалости.

Почти неделю в Сети и СМИ велись дискуссии, суть которых сводилась к тому, что Познер и Литвинова поступили жестоко. При этом сам Владимир Владимирович в новом интервью заявил, что прекрасно понимает реакцию общественности. Но критика его не задевает.

По мнению ведущего, инвалидам следует участвовать в любых конкурсах, но только на общих основаниях. «Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак», - считает Познер.

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