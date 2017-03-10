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Познер прокомментировал скандал на шоу «Минута славы»


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Дискуссия по поводу инцидента на шоу «Минута славы» продолжается. В ходе шоу члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова не поддержали участника-инвалида, что привело к скандалу и увольнению одного из сотрудников Первого канала. Ведущего и актрису обвиняют в бездушии и черствости. И теперь Познер решил объясниться.

Скандал разгорелся после того, как на «Минуте славы» Литвинова заявила, что во время выступления инвалиду Евгению Смирнову следовало бы пристегнуть протез. Владимир Познер заметил, что номер мужчины расценивает как попытку спекуляции на жалости.

Почти неделю в Сети и СМИ велись дискуссии, суть которых сводилась к тому, что Познер и Литвинова поступили жестоко. При этом сам Владимир Владимирович в новом интервью заявил, что прекрасно понимает реакцию общественности. Но критика его не задевает.

По мнению ведущего, инвалидам следует участвовать в любых конкурсах, но только на общих основаниях. «Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак», - считает Познер.

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    Согласны с Познером?

Ранее мы писали:

Владимир Познер: «Есть мало людей, которые врут убедительно». Владимир Владимирович рассказал про признаки, по которым можно определить, что собеседник не слишком искренний. 

Литвинову назвали «подделкой под Грейс Келли». Лена Миро резко высказалась о звезде.​

Фадеев против Литвиновой. Продюсер жестко раскритиковал поведение актрисы на шоу «Минута славы».

Источник фото: Globallookpress.com



4 Не нравится 4 Нравится 10.03.2017 Теги: Владимир Познер

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Обсуждение 8  

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Лучшие комментарии

  • Micha Piter
    Раз он, и Литвинова, так считают, так и не надо было вообще акцентировать или хоть как-то иным способом озвучивать и комментировать отсутствие ноги танцора, а сухо и профессионально оценить ТАНЕЦ и мастерство.
    		 10.03.17 11:15
         
    17
         
    Контекст комментария
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  • Сима
    Какие у него основания подозревать, что парень спекулировал на своей инвалидности? Никаких, кроме своей грязной проекции ума. Он танцует и владеет телом лучше чем люди на двух, в этом его фишка, при чем тут протез? Судьям бы разобраться в своих нечистых помыслах. Гадко себя повели оба.
    		 10.03.17 13:25
         
    11
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Толик Черногорск
    А не пора ли стараму маразматику на пенсию???
    		 10.03.17 14:50
         
    5
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Marana Vilnius
    Мне этот момент тоже непонятен. С чего они взяли, что пара надеялась на снисходительность. Танец мне лично понравился. И я думаю, бвло бы правильно не акцентировать инвалидность, а объективно оценивать сам танец.
    		 10.03.17 15:10
         
    4
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Яяяяяя Санкт петербург
    Если человек борется со своим недугом , то за него можно только порадоваться. А вообще жюри в этом сезоне очень неприятное, за исключением Юрского и Светлакова. То к детям при станут, а теперь человек с инвалидностью помешал
    		 10.03.17 18:35
         
    4
         
    Контекст комментария
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  • Катерина Киров
    Мне вообще непонятна волна, с какой целью её подняли и кто. Специально пересмотрела ролики, сопровождающие нападки кровожадных Познера и Литвиновой. Были программы, когда намного интереснее, красивее, талантливее номера и их исполнителей не пропускали в следующий тур. Чья продвиженка эта девочка? Спела, не спорю, чисто, слух есть, голос разовьет... но и только. Танец прекрасный. Познер сказал "нет" вопреки своим чувствам, сказал честно, но без всякой злобы. И даже Литвинова сказала и извинилась. И, несмотря на то, что я её не люблю, она тоже в чём-то права!
    		 10.03.17 23:43
         
    0
         
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  • Зоя Тольятти
    А мне жюри нравится, и даже очень! И не надо зацикливаться, так или не корректны были комментарии, главное, это честно высказанное мнение! И Боярский профессионально работает в качестве ведущего!
    		 10.03.17 21:39
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Яяяяяя Санкт петербург
    Если человек борется со своим недугом , то за него можно только порадоваться. А вообще жюри в этом сезоне очень неприятное, за исключением Юрского и Светлакова. То к детям при станут, а теперь человек с инвалидностью помешал
    		 10.03.17 18:35
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Qqqqqq Санкт петербург
    Литвинова умом не отличается , а Познер мог быть потактичнее.
    		10.03.17 18:32
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Толик Черногорск
    А не пора ли стараму маразматику на пенсию???
    		 10.03.17 14:50
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сима
    Какие у него основания подозревать, что парень спекулировал на своей инвалидности? Никаких, кроме своей грязной проекции ума. Он танцует и владеет телом лучше чем люди на двух, в этом его фишка, при чем тут протез? Судьям бы разобраться в своих нечистых помыслах. Гадко себя повели оба.
    		 10.03.17 13:25
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Marana Vilnius
      Мне этот момент тоже непонятен. С чего они взяли, что пара надеялась на снисходительность. Танец мне лично понравился. И я думаю, бвло бы правильно не акцентировать инвалидность, а объективно оценивать сам танец.
      		 10.03.17 15:10
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Micha Piter
    Раз он, и Литвинова, так считают, так и не надо было вообще акцентировать или хоть как-то иным способом озвучивать и комментировать отсутствие ноги танцора, а сухо и профессионально оценить ТАНЕЦ и мастерство.
    		 10.03.17 11:15
         
    17
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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