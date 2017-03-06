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Литвинову назвали «подделкой под Грейс Келли»


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Рената Литвинова прекрасно знает, как привлечь к себе внимание. Но порой у нее это получается совершенно случайно. Недавно звезда побывала в числе судей шоу «Минута славы», и ее замечание одной из юных участниц спровоцировало скандал.

В ходе шоу 8-летняя Виктория Старикова исполнила композицию Земфиры «Жить в твоей голове». Выступление девочки Литвиновой совсем не понравилось. «Я внутренне протестую против такого. Какой-то это запрещенный ход. Вы меня извините, вы хорошая девочка», — заявила звезда.

В Сети началось бурное обсуждение. Известный блогер Лена Миро высказалась в адрес Ренаты весьма жестко. «Литвинова с её дешёвыми театральными вздохами лучше бы продолжила вздыхать между ног у Земфиры, чем измываться над невинным ребёнком. Тоже мне - судья! Я никогда не считала Литвинову ни умной, ни красивой. Она всегда была для меня грубой подделкой под Грейс Келли, которой даже подпиленный нос не добавил класса. Дешёвая кривляка, корчащая из себя аристократку. Крепостная крестьянка, играющая в крепостном театре барыню, - вот кем является для меня Литвинова. <...>.Мерзкая баба просто топтала невинного ребёнка, вгоняя его в чувства стыда и вины. Непонятно, правда, за что? За то, что девочка посмела спеть песню, которую Рамазанова написала для своей Ренаты?»

Сама же Литвинова позже заявила журналистам, что не понимает, почему родители позволяют детям принимать участие в подобных шоу. «Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был… »

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0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2017 Теги: Рената Литвинова

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