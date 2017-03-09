Летучей стыдно за Литвинову

Скандал на шоу «Минута славы» не утихает. По поводу замечаний Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в адрес инвалида Евгения Смирнова высказались многие известные персоны, а сейчас к ним присоединилась Елена Летучая. Ведущая возмущена до глубины души.

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Напомним, обсуждение началось после того, как на «Минуте славы» Литвинова заявила, что во время выступления Евгению Смирнову следовало бы пристегнуть протез, чтобы инвалидность была не так заметна. Владимир Познер заметил, что номер мужчины расценивает как попытку спекуляции на жалости.

Литвинова и Познер подверглись резкой критике. И к критике присоединяется Летучая.

«Я с опозданием, но посмотрела на это нищебродство душ! Ампутант?! Вы серьёзно?! Это на Первом?! То, что я увидела в эфире "Минуты славы" по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо!!! И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным! Посмотрите на этого парня, он талантлив, жизнелюбив и достоин уважения, в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса! СТЫДНО за всех: уважаемых Господ, у которых язык повернулся это вообще произнести, и тех, кто это выпустил в эфир!» - пишет Елена.

Она также призывает поддержать Евгения. «Ты талантливый, невероятно харизматичный, сильный, твой танец всегда трогает душу! Я восхищаюсь тем, что ты делаешь! Впервые я увидела тебя в другом шоу, и от чувственности танца я заплакала. Всегда буду тебе рада и с удовольствием пожала бы руку! Танцуй дальше и будь счастлив!»

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