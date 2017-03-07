Бузова была готова к материнству

Сообщение о разрыве Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стало одной из сенсаций прошлой осени. Причем о причинах расставания оба бывших супруга достаточно долгое время молчали. Но постепенно Бузова созрела до откровений.

​

Звезда дала новое интервью, в котором призналась, что осенью прошлого года созрела для материнства. Но уже было поздно. «У меня были большие планы на будущее: дом, дети, еще одна собака. Могу сказать, что уже давно была готова родить, хотела от него ребенка, и мы его планировали. Даже за день до нашего расставания. Поэтому мой мир рухнул в одночасье!»

По словам Ольги, Дмитрий не стал утруждать себя объяснениями и обсуждениями. « В ту октябрьскую ночь я была поставлена перед фактом, что нашей семьи больше нет. При этом мне толком ничего не объяснили, не дали прийти в себя. И сразу потребовали выехать из квартиры. Ничего не понимала: неужели после шести лет совместной жизни я не заслужила, чтобы со мной нормально поговорили», - поведала девушка изданию «Коллекция Караван историй».

Представляя интервью, Бузова уточнила в Insta: «Есть моменты, о которых пока все ещё сложно говорить... Думаю, женщины, которые разводились, меня поймут. Эта история, возможно, поможет многим из вас пережить тяжелое расставание».

Ранее мы писали:

Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.​

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.