Бузова объединилась со Ждуном

Ольга Бузова не прочь показать, что у нее есть чувство юмора. И еще ведущая в тренде. Накануне звезда опубликовала в Insta забавный коллаж, на котором изображена в компании нового героя соцсетей Ждуна.

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На снимке из ролика к новой песне Бузовой «Привыкаю» Ольга предстает вместе со Ждуном. «Жду, когда Бузова привыкнет снова просыпаться одна» - гласит подпись. Сама же ведущая прокомментировала снимок так: «Ждун, жди меня».

Менее чем за сутки коллаж собрал более 180 тысяч лайков. Многие поклонники хвалят девушку за прекрасное чувство юмора, правда, некоторые интересуются, что же за существо с Ольгой на фото.

Напомним, Ждун, он же Homunculus Loxodontus - скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Ждуна можно увидеть в детской больнице Вильяма-Александра в голландском Лейдене. Скульптура символизирует посетителей поликлиники, терпеливо ждущих своей очереди у дверей врача. На прошлой неделе у Ждуна появился свой блог в Instagram, интернет-пользователи создали серию коллажей, где он вписан в известные картины. Есть также стикеры со Ждуном для Telegram.

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