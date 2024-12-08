Всемирный день бороды 2025: история и традиции праздника

Праздники, посвященные особенностями внешности, имеют особую популярность среди людей, наделенных этой чертой. К ним относится и Всемирный день бороды, который в 2025 году смогут отметить мужчины, имеющие растительность на лице. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого торжества, а также интересные факты, связанные с бородой.

Когда отмечается Всемирный день бороды 2025

Дата для отмечания праздника плавающая и припадает на первую субботу сентября. В этом году она приходится на 6 сентября. Выходной день позволяет бородачам отметить праздник с особым размахом, приняв участие во всевозможных флешмобах или просто проведя время в кругу компании.





История Всемирного дня бороды

Растительность на лице мужчины носили с незапамятных времен. В разное время такой атрибут как борода являлся признаком статуса и принадлежности к определенной социальной группе, к религиозным течениям, а также ассоциировалась с мужественностью и являлась отражением модных тенденций. К примеру, в одно время ее носили лишь цари и фараоны, после она стала доступна и беднякам. В истории существовали периоды, когда борода находилась под запретом или ее ношение было связано с определенными ограничениями.

Датские викинги стали первыми, кто стал устраивать торжества, посвященные бороде. Торжества отмечали довольно шумно, устраивали всевозможные соревнования, на которых мерялись длиной и красотой бороды.

Что касается истории России, она отметилась периодом, когда борода ассоциировалась с верностью традиционным ценностям и носилась в противовес новым веяниям европейской моды. Во времена правления Петра I был введен налог на бороду, вызвавший негодование среди тех, кто оставался верным российской культуре. Такие люди продолжали носить бороду в пику нововведениям. Также вопрос о разрешении носить бороду активно обсуждался в церковных кругах в 12 столетии, а на государственном уровне в 16 столетии в Европе.

В 20 веке борода стала показывать принадлежность человека к определенной субкультуре, поэтому завоевала популярность в определенных общественных группах. В настоящее время она является отражением модных тенденций и неким "трендом", ее ношение подразумевает уход и помещение специальных салонов – "барбершопов", где предоставляется спектр необходимых услуг.

Отмечать Всемирный день бороды стали, начиная с 2010 года. О том, как именно появился данный праздник, достоверно неизвестно. Его дата была приурочена к определенному историческому событию – введению Петром I налога на ношение бороды.





Традиции празднования на сегодняшний день заключаются в проведении всевозможных флешмобов, фотосессий, выставок, демонстрирующих, как борода может изменить облик мужчины. Для участников мероприятий устраиваются мастер-классы, на которых мастера показывают тонкости по уходу за бородой и особенности ее моделирования, способные повлиять на внешность того или иного мужчины. Традицией последних лет стало выкладывание бородачами снимков в социальные сети.

В некоторых странах проходят особые мероприятия, посвященные этому дню. Так, в Америке принято устанавливать рекорды, к примеру, в 2015 году была построена целая пирамида, состоящая из 29 бородатых мужчин. В Австралии принято проводить соревнования бородачей по метанию топоров на более дальнее расстояние. В Испании проходят оригинальные шуточные бои по боксу, одним из участников которых является бородатый мужчина, а второй – безбородый.

Отметить праздник могут не только бородачи, но и представители сильной половины человечества, у которых данный атрибут отсутствует. В знак солидарности с бородатыми мужчинами они не бреются в этот день.





Интересные факты о бороде

С носителями бороды связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Первыми начали отмечать подобные торжества датские викинги в 9 столетии. При этом какой-либо определенной даты не существовало, праздник могли устраивать после любого удачного похода.

Рекорд по самой длинной бороде был установлен в 1927 году. Ее длина достигала свыше пяти метров. Однако человеком, попавшим в Книгу рекордов Гиннеса, стал обладатель бороды длиной в 2,5 метров – индиец Бхаи Сарван Сингх. Также рекорды устанавливались и женщинами, к примеру, это Вивиан Вилер, отрастившая бороду длиной до 30 см.

Начиная с 2013 года в России стали устраивать чемпионат бород и усов. Награждения происходят в разных номинациях, а принять участие в состязаниях могут все желающие.





Подведем итог

Всемирный день бороды в 2025 году – это необычный веселый праздник, когда обладатели растительности на лице могут почувствовать себя особенными и получить повышенную порцию внимания. Если вы относитесь к их числу, обязательно примите участие в развлекательных мероприятиях, которые повысят вам настроение.