День нефтяника 2025: история праздника и интересные факты о нефтяной промышленности

Определенные профессии играют ключевую роль в промышленном и экономическом развитии страны. Деятельность представителей таких областей особенно важна, и для их чествования учреждаются особые праздники. К их числу относится и День нефтяника, который в 2025 году направлен на то, чтобы отдать дань уважения людям, задействованным в данной сфере. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появилось данное торжество, какие традиции празднования оно имеет, а также интересные факты, связанные с нефтяной промышленностью.

Когда отмечается День нефтяника в 2025 году

Людям, которые хотят поздравить своих близких с профессиональным праздником, интересно знать, какого числа День нефтяника в 2025 году. Для отмечания торжества не установлена четко фиксированная дата, она плавающая и приходится на первое воскресенье сентября. В этом году его будут праздновать 7 числа этого месяца. Отметить свой профессиональный праздник смогут все специалисты, задействованные в данной сфере. Это как люди, трудящиеся непосредственно на нефтяных скважинах, такие как настройщики оборудования и инженеры, так и те, кто занимается перевозкой, переработкой, продажей нефти.





История праздника

История нефтяной промышленности говорит о том, что добыча первой нефти осуществлялась еще во времена Российской империи. Однако профессиональный праздник у нефтяников появился лишь во времена Советского Союза. При этом данные специалисты оказались в числе последних, в отношении которых было принято решение праздновать их профессиональное торжество на всесоюзном уровне. К тому моменту свои праздники уже существовали у шахтеров, строителей, работников железной дороги.

Знаковое событие произошло в августе 1965 года, когда состоялось выступление двух людей, имеющих важное значение для данной отрасли. Первый из них – это главный чиновник по добыче нефти в СССР Николай Байбаков, а второй – глава геологического управления Тюмени Юрий Эрвье. Их доклады были посвящены богатствам, содержащимся в недрах Западной Сибири. Обсуждаемая проблема не оставила равнодушными присутствующих на лекции, и в ходе дискуссии было принято решение о необходимости учреждения профессионального праздника для нефтяников. Об этом был подписан соответствующий правительственный указ.

Очередное закрепление праздника на законодательном уровне состоялось 1 октября 1980 года, когда торжеству было присвоено новое название – День работников нефтяной и газовой промышленности. Его наименование и дата отмечания нашли подтверждение и в современной России в 2006 году.





Традиции празднования

День нефтяника 2025 году в России будет сопровождаться теми же традициями, которые существовали и в предыдущие годы. Работников нефтяной промышленности поздравляют в коллективах, проводятся награждения специалистов, особо проявивших себя в данной отрасли. Официальные торжества проводятся накануне выходных дней, а в воскресенье сотрудники могут отметить праздник в кругу семьи и друзей.

В "нефтяных" городах торжество сопровождается масштабными мероприятиями. Для работников этой отрасли организовывают городские праздники с выступлениями известных эстрадных звезд.





Интересные факты о нефтяной промышленности

С данной отраслью связано множество интересных фактов. Ознакомиться с некоторыми из них вам предлагает Клео.ру:

Слово "нефть" имеет турецкое происхождение, в переводе название звучит как "масло".

Содержание углерода в нефти составляет порядка 87 процентов. Существует утверждение, согласно которому нефть представляет собой останки динозавров. Однако исследования говорят о том, что образование древнейшей нефти на Земле произошло около трех млрд лет назад, при этом содержание водорослей в ее биомассе превышало 90 процентов.

Впервые упоминание о нефти в России произошло в "Двинской летописи" XV столетия, повествующей о ее нахождении в реке Ухте. Густую жидкость собирали с поверхности водоема и применяли для лечения заболеваний кожи и для смазывания телег.

Купец Федор Прядунов стал первым российским нефтяником. В 1746 году он осуществлял добычу нефти на Ухте и использовал ее для получения керосина. Поскольку данная продукция не пользовалась особым спросом в те времена, купец вскоре оказался в тюрьме по причине неуплаты налогов.

Бум в нефтяной отрасли состоялся в 1853 году, когда была изобретена первая безопасная керосиновая лампа, на изготовление которой требовалось намного меньше средств, чем на свечи. Такую продукцию стали массово выпускать, что спровоцировало существенный рост количества нефтяных заводов в 1856 году.

В настоящее время нефть применяют не только для изготовления топлива. К примеру, глицерин, содержащийся в составе зубной пасты, представляет собой нефтехимический продукт.

В период существования СССР нефтяная промышленность переживала взлеты и падения. На начальном этапе роста этой отрасли запасы были быстро выкачаны с поверхностей, поэтому впоследствии пришлось искать новые месторождения и прибегать к глубокому бурению.

В настоящее время добыча нефти в России развивается стремительными темпами. Ее уровень подбирается к отметке в 600 млн тонн. Страна вошла по добыче нефти в тройку мировых лидеров, но что касается запасов, то она входит лишь в десятку.





Итог

День нефтяника в 2025 году – это важный профессиональный праздник, предназначенный отдать дань уважения специалистам, задействованным в данной отрасли. Если такие есть в вашем окружении, не забудьте поздравить их и отметить, насколько значима их работа.