День благотворительности 2025: история и традиции праздника

Социальные проблемы очень остро стоят в современном обществе, поэтому требуют привлечения внимания с целью реагирования всевозможных организаций. Именно для этого в свое время и был учрежден особый праздник – День благотворительности, который в 2025 будет сопровождаться такими же традициями и мероприятиями, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления и значении, о традициях и мероприятиях этого праздника.

Когда отмечается День благотворительности в 2025 году

Людям, впервые узнавшим о данном празднике и желающим приобщиться я к подобной деятельности, интересно знать, когда отмечают Всемирный день благотворительности? Для него установлена четко фиксированная дата, которая отмечается 5 сентября. Праздник отмечают ежегодно, начиная с 2013 года. В нем принимают участие те страны, которые относятся к числу участниц Организации Объединенных Наций и неравнодушны к социальным проблемам, возникающим в обществе. К их числу относится и Россия.





История праздника

Всемирный день благотворительности был учрежден по инициативе ООН 7 декабря 2012 года. Резолюция об одобрении данного решения была принята 7 марта 2013 года, с этого же года и начали отмечать праздник. Ходатайство по его основанию принадлежало правительству Венгрии. Дата для празднования была приурочена к годовщине смерти Матери Терезы Калькуттской. Эта личность, бывшая монахиней и миссионеркой, известна своей деятельностью в Индии, послужившей толчком к тому, что благотворительность стала активно развиваться во всем мире.





Значение Дня благотворительности

Целью праздника является привлечение внимания как организаций, так и гражданского общества к проблемам нищеты, гуманитарных и социальных кризисов, поощрение волонтерской деятельности. Значение Дня благотворительности для мирового сообщества заключается в следующем:

сплочение людей, благодаря чему происходит формирование устойчивого общества;

дополнение государственной деятельности в различных сферах: здравоохранения, защиты населения, в частности, его наиболее уязвимых групп, строительства жилья, образования;

непосредственное влияние на развитие науки, культуры, спорта, природоохранной сферы;

заполнение критических пробелов и поддержка в нестабильных регионах, где зачастую помощи правительства оказывается недостаточно.

Стоит отметить, что в благотворительных мероприятиях принимают активное участие как обычные граждане, так и знаменитости. Так, в России в этом направлении отметились следующие деятели:

Константин Хабенский, которому принадлежит заслуга в основании фонда для больных онкологией детей;

Гоша Куценко, создавший фонд помощи детям, болеющим церебральным параличом;

актеры Евгений Миронов, Мария Миронова и Игорь Верник, совместными усилиями основавшие фонд "Артист", направленный на поддержку деятелей искусства;

режиссер Тимур Бекмамбетов, учредивший фонд "Подсолнух" для помощи детям, страдающим нарушениями иммунитета;

модель Наталья Водянова, создавшая фонд "Обнаженные сердца", проявивший себя строительством свыше 100 парков и игровых площадок по территории всей России

Елизавета Глинка, которой принадлежит заслуга в учреждении фонда "Справедливая помощь", занимающегося поддержкой больным онкологией и бездомным людям.





Традиции и мероприятия

Праздник сопровождается разнообразными традициями и мероприятиями, которые проводятся в разных странах мира. День благотворительности в России не является исключением. Акции, которые проводятся в эту дату, имеют такой характер:

помощь детским домам, бездомным, людям, страдающим определенными заболеваниями, людям преклонного возраста или с инвалидностью;

помощь приютам, в которых содержатся беспризорные животные, а также представителям фауны, находящимся под угрозой исчезновения, к примеру, амурским тиграм;

восстановление храмов и других памятников архитектуры;

оснащение необходимым оборудованием учреждений, относящихся к сфере образования и здравоохранения.

Статистические данные говорят о том, что каждый седьмой житель России принимает участие в благотворительности. Общее количество этих людей составляет порядка 21 млн. Все они приложили руку к тому, чтобы сделать лучше чью-то жизнь.





Итог

День благотворительности в 2025 году – это важный праздник, предназначенный привлечь как можно большее количество граждан и организаций к оказанию помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Если вы примите участие в подобных акциях, то непосредственно повлияете на то, чтобы сделать этот мир лучше.