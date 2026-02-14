День моряка-подводника в 2026 году: история и традиции

Морской флот во все времена играл важную роль в развитии страны. В прошлом с помощью кораблей осуществлялись различные географические открытия, производилась транспортировка людей и грузов, также судна использовали при ведении военных действий. Развитие флота имеет большое значение и в наши дни. Именно поэтому деятельность связанных с ним людей решили почтить, учредив в их честь особый праздник. День моряка-подводника в 2026 году будет направлен на то, чтобы отдать дань уважения представителям этой профессии.

Когда отмечают День моряка-подводника в 2026 году

Дата этого профессионального торжества является четко фиксированной, его отмечают 19 марта. В этот день ежегодно российские моряки-подводники принимают поздравления в свой адрес и отмечают праздник.





История праздника

Учреждение торжества имеет тесную связь с определенным историческим событием. Оно произошло в 1906 году. Императора Николай II подписал указ, в соответствии с которым подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. Событие состоялось 6 марта, однако впоследствии был принят новый календарь, в связи с чем произошел сдвиг дат. Из-за этого впоследствии День моряка-подводника стали отмечать 19 марта.

С момента издания императорского указа данную сферу деятельности стали активно осваивать. Профессия пионеров-подводников очень почиталась, поэтому с их честь учредили специальный праздник. Впрочем, он был забыт во времена Советского Союза, вспомнили о нем уже в новой России. Заслуга в этом принадлежала Феликсу Громову, занимавшему пост Главкома ВМФ и подписавшему приказ, в котором перечислялись праздники, имеющие отношение к военно-морскому флота. В их числе оказался и День моряка-подводника.





Традиции празднования

День моряка-подводника в России проходит очень торжественно и связан с определенными традициями, однако выходной виновникам праздника не дают. В этот день принято проводить митинги и построения, сопровождающиеся награждением особо отличившихся сотрудников. На церемониях присутствуют и ветераны. Провинившиеся военнослужащие в этот день получают возможность снятия с них взыскания.

Стоит отметить, что мероприятия проходят в тесном кругу, они организовываются в частях ВМФ и среди экипажей подводных лодок. Однако при желании все же можно приобщиться к празднованию торжества, если оказаться в этот день в одном из населенных пунктов, связанных с историей субмарин. К их числу относится Санкт-Петербург, где проводятся мероприятия на Петровской набережной Сестрорецка. Также к таким городам относится Калининград, где установлен памятник герою-подводнику на набережной Нижнего озера. К нему отправляются, чтобы возложить цветы. Кроме того, в Калининграде можно посетить музей Мирового океана, уникальным экспонатом которого является подводная лодка "Б-413".

В Твери также есть памятник, посвященный морякам-подводникам. Имеется свой мемориал и во Владивостоке, где ежегодно соблюдается традиция возлагать к нему цветы. В Мурманске подобную традицию осуществляют у рубки подлодки "Курск". В Нижнем Новгороде проводится митинг у памятника подлодки "С-13", в котором могут принять участие все желающие. В этой области имеются многочисленные оборонные предприятия, занимающиеся выпуском составляющих частей субмарин.





Интересные факты о подводниках

С субмаринами и с моряками-подводниками связано множество интересных фактов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них:

Первая боевая подводная лодка появилась в конце XVIII столетия. Судну было присвоено название "Черепаха", а заслуга в его создании принадлежала американцу Дэвиду Бушнеллу. Строительство лодки состоялось в 1775 году, она была предназначена для крепления зарядов взрывчатки к кораблям, пребывающим в гавани.

Субмарины практически никогда не сражаются под водой. Представление о подобных сражениях можно получить после просмотра некоторых кинофильмов, однако это не соответствует действительности. История говорит о том, что был зафиксирован только один факт, когда произошло сражение под водой двух субмарин. В других же случаях применение в боевых действиях погруженных подводных лодок осуществлялось с целью диверсий.

России принадлежит самая большая подводная лодка. Проект 941 "Акула" является самым масштабным из когда-либо созданных в мире. В 1981 году на вооружение советского военно-морского флота поступили четыре судна-гиганта. В настоящее время лишь один из них на плаву – это судно "Дмитрий Донской", имеющее длину 175 метров.





Итог

День моряка-подводника в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Хотя виновники торжества проводят время на мероприятиях, которые организовываются в тесном кругу коллег, им будет приятно получить и поздравления от людей, не имеющих отношения к данной сфере деятельности. Поэтому, если среди ваших знакомых есть моряки-подводники, не забудьте сказать им теплые слова в этот день.