День святого Патрика в 2026 году: история, символы и атрибуты праздника

Праздники, сочетающие в себе религиозные и культурные аспекты, являются особенно запоминающимися. К ним в полной мере относится и День святого Патрика, который в 2026 году будут отмечать люди, принадлежащие как к католической, так и к православной религии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, традициях его отмечания, а также о его символике и атрибутах.

Когда отмечают День святого Патрика в 2026 году

В ряде стран торжество настолько популярно, что его отнесли к категории государственных праздников. Это свойственно для Ирландии и Северной Ирландии, таких провинций Канады как Лабрадор и Ньюфаундленд, острова Монтсеррат. Вне зависимости от того, в какой стране его празднуют, дата Дня Святого Патрика приходится на 17 марта.

История праздника

История возникновения торжества тесно связана с личностью святого, в честь которого его празднуют. Патрик – это проповедник, который принес христианство в Ирландию и считается покровителем этой страны. С его личностью связаны многочисленные мифы и предания. Одно из них говорит о том, что Патрик появился на свет в романо-бриттской семье, которая была достаточно состоятельной. Его рождение произошло в конце IV столетия. В 16-летнем возрасте Патрик был похищен ирландскими пиратами и находился у них в плену на протяжении шести лет. После ему удалось совершить побег в Галлию, а после в Рим, причем в этом деле ему помогали именно усердные молитвы.

Эти события послужили началом того, что Патрик стал изучать богословие и поступил на служение в церковь. Спустя какое-то время он вновь оказался в Ирландии и стал активно проповедовать христианство в этой стране. Он полностью обратил ее в эту веру, а также ему удалось изгнать всех змей с острова, причинивших массу проблем местным жителям.

Историки получили сведения о святом из жития "Исповедь", которое, вполне возможно, написал он сам. Однако существует версия, что Патриков было два. Один из них был похищен пиратами, а другой – это миссионер, прибывший из Галлии и проповедовавший новую веру. Также есть мнение о том, что Патрик не существовал в реальной жизни, а его личность появилась только из легенд. Впрочем, как бы то ни было, ирландцы очень чтят этого святого и весело отмечают связанный с ним праздник.

Торжество начали праздновать, начиная с периода IX-X столетий. На тот момент торжество считалось католическим и было связано исключительно с церковью. В XVII веке оно было внесено в литургический календарь, а католикам-прихожанам настоятельно рекомендовалось посещение мессы в этот день. Кроме того, существовала традиция ужинать в семейном кругу, причем трапеза должна была быть скромной.

Праздник в том виде, в каком его привыкли видеть в настоящее время, возник благодаря стараниям ирландских эмигрантов в США. Именно День святого Патрика на английском послужил началом этого торжества в его современном виде. В 1601 году состоялся первый парад в честь этого святого, состоявшийся во Флориде. Впрочем, на тот момент он не завоевал широкой популярности среди общественности. В 1761-1762 годах состоялись парадные шествия еще в нескольких городах Америки, и именно тогда такой формат празднования пришелся по душе местным жителям.

После ирландские переселенцы стали отмечать торжество аналогичным способом и в других государствах, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина. День святого Патрика в Ирландии появился лишь в 1903 году. При этом дату 17 марта сразу признали выходным днем и национальным праздником. В 1931 году в Дублине прошел первый парад, это было приурочено к обретению независимости Ирландии от Соединенного Королевства. В 1960-е годы торжество было отделено от церкви, что было связано с отменой запрета на продажу алкогольных напитков.

Символы и атрибуты праздника

Если вы лишь недавно узнали о данном торжестве, наверняка вас заинтересует, что за праздник День святого Патрика, и какие атрибуты с ним связаны. К их числу относятся такие символы:

Трехлистный клевер – именно с этим растением в руках принято изображать святого Патрика. Данный символ означал поклонение теплу и солнцу, учитывая, что праздник приходился на период весны. Позже появилась и другая версия, говорящая, что три листа служили для объяснения Патриком догмата о Святой Троице.

Зеленый цвет, являющийся национальным в Ирландии. В этот день принято надевать одежду подобного оттенка, в крайнем случае включать в наряд какой-либо зеленый атрибут.

Лепреконы – мифологические персонажи, известные в этой стране и считающиеся хранителями сокровищ. С ними связана легенда, которая гласит, что поймать лепрекона в этот праздник – очень хороший знак, поскольку он покажет, где хранится клад или исполнит три заветных желания. По этому случаю некоторые люди облачаются в костюмы зеленого цвета и наклеивают рыжие бакенбарды, чтобы быть похожими на лепреконов.

Пиво – напиток завоевал признание и был разрешен к употреблению в этот день по мере того, как праздник приобретал все большую популярность. Это неудивительно, поскольку пиво является своеобразным символом ирландской культуры.

Как отмечают День святого Патрика в разных странах

Традиции празднования этого торжества имеют религиозное и культурное воплощение. Первого придерживаются католики, предпочитающие посещать в этот день монастыри и святые места (к примеру, город Даунпатрик, ставший, согласно легенде, местом нахождения могилы святого). Остальные граждане Ирландии проводят это торжество с грандиозным размахом. В этот день принято устраивать зрелищные фестивали, концерты, парады, наслаждаться выступлениями артистов, исполняющих танец кейли, посещать бары.

В ряде стран, к числу которых относятся Великобритания, США, Австралия, Китай, Франция, Италия, Египет, реки и основные городские достопримечательности подсвечиваются зеленым светом. В Японии принято наряжаться в лепреконов, танцевать старинный танец джигу, играть на волынке. В Бельгии местные жители посвящают время игре в традиционные ирландские виды спорта – камоги и гэльский футбол. Парады в честь святого проходят и в столице России, также в этой стране принято посещать бары, чтобы отведать пиво и традиционные ирландские закуски.

Итог

День святого Патрика в 2026 году – это зрелищный и красочный праздник, который не оставит равнодушным ни одного человека, посетившему связанные с этим торжеством мероприятия. Если у вас есть такая возможность, обязательно воспользуйтесь ею, чтобы получить незабываемые эмоции и впечатления.

