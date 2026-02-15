Первый день без шапки: почему мы отмечаем его 19 марта и как встретить весну красиво

Приход весны – это долгожданное событие после зимних холодов. По мере того, как появляется все больше солнечных лучей, тает снег и прогревается воздух, отпадает необходимость утепляться большим количеством одежды. Есть даже такой неформальный праздник – Первый день без шапки, который пользуется особой популярностью среди молодежи. В этой статье Клео.ру расскажет, когда именно его можно отмечать, в чем его особенность, а также, на какие моменты следует обратить внимание, чтобы решиться снять шапку и сделать это вовремя.

Магия 19 марта

Выбор даты праздника – 19 марта, не случаен, и несете определенный символический характер. Именно на этот период выпадает начало астрономической весны. Уже на следующий день, 20 марта, наступает день весеннего равноденствия. Принято считать, что после этой даты весна длится вплоть до самого длинного дня в году, до летнего солнцестояния.

Ученые прогнозируют, что до 2047 года первый день весны будет приходиться на 20 марта, а с 2048 года эта дата будет варьироваться и выпадать либо на 19, либо на 20 марта. На это непосредственно влияют сдвиги в движении Земли и Солнца, следствием чего является определение даты весеннего равноденствия.

Стоит отметить, что Первый день без шапки 19 марта особенно любят отмечать молодые люди, придавая этому празднику символическое значение и проводя его максимально весело. Распространена традиция проводить этот день в компании, срывая с головы шапки и подбрасывая их в воздух.





Готовы ли вы снять шапку

Как известно, погода весной отличается переменчивостью. Температура воздуха может постоянно меняться, то снижаясь, то повышаясь, и к таким перепадам следует относиться с особой осторожностью.

Кроме того, частое явление – это мартовские сквозняки. Именно для этого месяца характерны постоянные порывы ветра, в результате чего довольно легко простудиться.

В начале весны лучше не рисковать и не снимать с себя головной убор, а заменить зимние модели на более легкие демисезонные варианты. Именно об этом и говорит дата Дня без шапки в 2026 году – 19 марта, делая акцент на том, что лучше дождаться, чтобы прошла первая половина месяца, прежде чем снимать головной убор, и тем самым обезопасить себя от случайных простуд.





Восстановление волос после зимы

Зимние холода могут отразиться на состоянии наших волос, когда они становятся тонкими и ломкими. Поэтому для многих представительниц прекрасного пола снять головной убор весной и представить свою прическу на всеобщее обозрение становится нелегким испытанием. Чтобы заранее подготовиться к этому моменту, стоит уделить повышенное внимание состоянию и восстановлению ваших волос. В этом помогут советы, направленные как на общее укрепление организма, так и на соблюдение определенных уходовых процедур. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми такими рекомендациями:

Массаж головы – проводите его регулярно, чтобы улучшить кровообращение. Это будет способствовать активизации роста волос. Кроме того, ваше самочувствие улучшится в целом, а уровень стресса снизится, что позитивно повлияет и на состояние прядей.

Сбалансированное питание – залог вашего здоровья, в том числе и состояния волос. Употребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, включите в свой рацион орехи, зеленые овощи, крупы. Позаботьтесь о том, чтобы приготовленные вами блюда содержали достаточное количество белка и здоровых жиров. Благодаря этому ваши волосы будут получать больше питательных веществ, что будет способствовать их укреплению изнутри.

Очищение и увлажнение волос. В этом помогут шампуни и кондиционеры, в которых содержатся увлажняющие компоненты. Это позволит восстановить естественный баланс влаги в ваших прядях.

Питание волос. Регулярно используйте при уходе за вашей шевелюрой маски и бальзамы, в составе которых содержатся натуральные масла и протеины. Благодаря этому ваши пряди приобретут жизненный блеск, станут более крепкими и устойчивыми к повреждениям.

Защита от вредного воздействия. Этот пункт касается девушек, предпочитающих использовать фены, плойки, утюжки. В конце зимы – начале весны лучше ограничить их применение, поскольку велик риск нарушения структуры волос и баланса влаги. Если все-таки есть необходимость в использовании таких приборов, рекомендуется применять термозащитные средства, такие как специальные сыворотки или спреи, предназначенные обеспечить защиту до 230˚С.





Подведем итог

Первый день без шапки – это не только веселый праздник, но и дата, говорящая о том, насколько важно обеспечить безопасность собственного здоровья в период межсезонья. Отнеситесь с осторожностью к выбору момента, когда вы захотите избавиться от головного убора, а также уделите внимание восстановлению своих волос и всего организма в целом.