День цветных карандашей в 2026 году: история праздника и способы отметить торжество

Рисование любят все: от профессиональных художников до любителей, от взрослых до детей. Для этого занятия используется множество приспособлений: краски, фломастеры и, конечно же, цветные карандаши, день которых в 2026 году будут отмечать весной, когда природа расцветает и наполняется яркими оттенками. В этой статье Клео.ру расскажет об этом необычном празднике, а также о том, как появились цветные карандаши.

Когда отмечают День цветных карандашей в 2026 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 16 марта. В День рождения цветных карандашей каждый, кто увлекается рисованием, может уделить время своему любимому занятию в домашней атмосфере или посетить увлекательные мастер-классы.





История появления цветных карандашей

Слово "карандаш" имеет тюркское происхождение, в переводе это название звучит как "черный камень". Термин стал массово употребляться в обиходе в 20 столетии, однако сам карандаш имеет давнюю историю, которая ведет свое существование с эпохи Древнего мира. Инструмент, созданный на восковой основе, упомянут в трудах Плиния старшего, римского ученого.

Использование карандашей для живописи началось в эпоху Ренессанса, в то время эти инструменты были свинцовыми или серебряными. Исторические источники говорят о том, что их широко применял для творчества Альбрехт Дюрер. Еще одной разновидностью карандашей стали итальянские, изготовленные с использованием черного сланца.

В 16 столетии в истории карандашей начался новый период, связанный с применением графитовых стержней. Их оборачивали бумагой или бечевкой для удобства в использовании. В 17 веке в качестве оболочки для графита стали применять дерево.

Развитие технологий производства сделало возможным изготовление карандашей, отличающихся по степени твердости. В 19 – начале 20 столетий производством занялись компании, численность которых неизменно увеличивалась. Особой популярностью пользовались Faber-Castell, Lyra, Holbein, Derwent, Caran d’Ache.

В начале 20 столетия художники получили возможность применять в своем творчестве цветные карандаши. От обычных графитовых разновидностей они отличаются стержнем, который изготавливают из масляной либо восковой основы, в которую добавляются красители, клеевые составляющие.





Как отметить День цветных карандашей

Этот необычный красочный праздник – отличный повод, чтобы уделить внимание творчеству. Помимо удовольствия это занятие способно оказать психотерапевтический эффект, поскольку человек получает уникальную возможность, чтобы выразить свои мысли и эмоции с помощью рисования.

Вы сможете отметить торжество по собственному усмотрению, занявшись живописью в уютной домашней обстановке или посетив массовые мероприятия. Это всевозможные конкурсы и мастер-классы, приуроченные к данному празднику. Также в этот день можно посетить магазины, где продаются инструменты для творчества, и порадовать себя новой покупкой для любимого занятия. Отличное решение – отправиться в художественную галерею и ознакомиться с работами известных живописцев.

Особое значение День цветных карандашей приобретает в детском саду, где для малышей устраивают развивающие и развлекательные мероприятия.





Итог

День цветных карандашей в 2026 году – это прекрасный праздник, который поможет улучшить настроение и позволит уделить достаточно времени любимому увлечению. Торжество особенно актуально для людей, интересующихся творчеством, а также для семей с детьми.