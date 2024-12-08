Всемирный день без автомобиля 2025: история и традиции в разных странах

Когда пройдет Всемирный день без автомобиля в 2025 году. Какова цель акции, ее история, традиции и как можно присоединиться к движению за чистый воздух и экологию.

Удобство передвижения на транспортных средствах в городских мегаполисах зачастую ставится в противовес экологии, поскольку двигатели внутреннего сгорания машин причиняют вред как ей, так и здоровью человека. Чтобы обозначить эту проблему и привлечь к ней внимание, был учрежден особый праздник – Всемирный день без автомобиля. В 2025 году он будет сопровождаться такими же традициями, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет от истории возникновения данной акции, ее значении и традициях празднования в разных странах.

Когда отмечается Всемирный день без автомобиля 2025

Для отмечания оригинального праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 22 сентября. Она посвящена проведению просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы владельцы автомобилей задумались об альтернативных вариантах передвижения по населенным пунктам.

История акции

Считается, что идея создания Дня без автомобиля возникла еще в 1970-х годах. Этому способствовал значительный нефтяной кризис, поставивший перед людьми вопрос о том, как можно существовать, не нанося вред природе выхлопами от автомобилей. Акцию, посвященную данной тематике, впервые организовали в Швейцарии в 1973 году. В тот момент к какому-либо глобальному решению проблемы не пришли, к ней вернулись лишь по прошествии 20 лет.

В 1994 году с инициативой о проведении Дня без автомобиля во всем мире выступил Эрик Бриттон, политолог из Америки, специализирующийся по вопросам транспорта и урбанистики. Идею поддержало лишь несколько европейских городов, однако масштабные изменения произошли в 1997 году, когда было создано объединения World Car Free Days, что в переводе означает "Всемирные дни без машин". После этого о подобном празднике и его отмечании 22 сентября было объявлено на государственном уровне в Великобритании. В 2000 году акция получила распространение по всей территории Европы.

Что касается России, в этой стране впервые подобная акция была проведена в Белгороде в 2005 году. Следующим городом, в котором отметили праздник, стал Нижний Новгород, и лишь после его поддержали в Москве.

Зачем нужен День без автомобиля

Необычный, но очень важный экологический праздник ставит своей целью донести до как можно большего количества людей информацию о том, насколько важно улучшать экологическую обстановку в городах, уменьшая вредные выбросы, которые исходят в атмосферу из двигателей автомобилей. В этот день всем владельцам машин предлагается пересесть на другие, гораздо более экологичные виды транспортных средств, к примеру, на велосипеды. Сделав это, можно лично убедиться в таких дополнительных преимуществах как снижение количества заторов на дорогах.

Как отмечают День без автомобиля в разных странах

Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается во многих странах мира. Акции направлены на то, чтобы люди задумались о загрязнении окружающей среды, вызванном использованием машин. Всем владельцам авто в этот день предлагается отказаться от них и отдать предпочтение пешей ходьбе, поездкам на велосипедах либо общественном транспорте. Проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, на метро зачастую предлагается со скидками или вовсе бесплатно.

К числу других популярных акций относятся следующие:

  • перекрытие движения автомобильного транспорта на определенных улицах, создание специальных зон для пешеходов;
  • организация велопробегов, увлекательных городских квестов, пешеходных экскурсий;
  • проведение выставок, посвященных тематике экологии, всевозможных развлекательных и просветительских мероприятий.

Итог

Всемирный день без автомобиля в 2025 году – это важный праздник, предназначенный для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии. Поддержите в эту дату подобные акции, отдав предпочтение передвижению не на машине, а на велосипеде или пешком. Тем самым вы улучшите состояние не только природы, но и собственного здоровья.

