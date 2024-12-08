День осеннего равноденствия 2025: история праздника, народные традиции и приметы

Переход от лета к осени характеризуется, в том числе и сокращением длительности дня и увеличением продолжительности ночи. Это происходит после того момента, когда они становятся равны. Данное природное явление известно как День осеннего равноденствия, который в 2025 году будет отмечаться, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории появления, о значении, традициях, приметах и поверьях.

Когда наступает День осеннего равноденствия в 2025 году

Стоит отметить, что дата этого праздника не является четкой, в разные годы она может иметь разброс в три дня. Людям, впервые узнавшим об этом факте, интересно знать, какого числа День осеннего равноденствия. В 2025 году он пройдет 22 сентября, по московскому времени это состоится в 21:19. После данного момента будет происходить постепенное сокращение светового дня. Его минимум будет достигнут 21 декабря, после чего запустится обратный процесс. Очередное уравнивание дня и ночи состоится в День равноденствия весной, который произойдет в 20-х числах марта.





История и значение осеннего равноденствия

Даты, имеющие отношение к Солнцу, вызывали особое почтение у наших предков. Традиции празднования у разных народов, в частности, у славян, были связаны с завершением работ в полях и со сбором урожая. Ярким примером является праздник древних кельтов, известный под названием "Мабон", который был приурочен к созреванию яблок и отмечался в день осеннего равноденствия. Торжество входило в древний календарь, включающий восемь праздников Колеса года и основанный на датах, обозначенных с учетом изменения положения Земли относительно Солнца.

Стоит отметить, что давние традиции находят отражение и в наши дни. Примером служит Октоберфест, который празднуется в Германии и считается своеобразным "наследником" Мабона.

Знаменитый Стоунхендж, расположенный в Англии, имеет версию происхождения, говорящую о строительстве легендарных мегалитов с целью проведения ритуалов, посвященных как раз таким астрономическим изменениям как дни равноденствия и солнцестояния. Своеобразные обряды неоязычников проводятся в этом месте и в наши дни.

День равноденствия в Японии имеет непосредственное отношение к буддистским обычаям. Значение праздника, известного под названием "Хиган", заключается в почитании предков, ушедших в мир иной. В этой стране принято посещать в этот день могилы и подавать на стол вегетарианскую пищу.

Отражением давних традиций является поверье, связанное с необычным сооружением, находящимся на территории Мексики и существующим еще со времен майя. Это Пирамида Кукулькан или Пернатого змея, имеющая очень оригинальный проект постройки. В дни равноденствия на ее лестнице образуются невероятные узоры, создающиеся за счет игры света и тени. У жителей существует примета, говорящая о том, что в три часа, на протяжении которых возникают такие изображения, нужно подняться на вершину пирамиды, чтобы произнести заветное желание. Если это сделать, то можно быть уверенными, что оно сбудется.

Ежегодно в дни равноденствия толпы туристов также собираются и возле Кафедрального собора, расположенного в Страсбурге во Франции. Люди хотят увидеть причудливое световое явление. Из витража собора падает зеленый луч, который ложится четко на статую Христа. Выводы об этом необычном явлении сделал математик, который заявил, что при создании витража было зашифровано очень значимое послание для потомков, которое, впрочем, остается неразгаданным по сей день.





Традиции, приметы и поверья

День осеннего равноденствия 22 сентября имел особое значение для древних славян. Наши предки считали, что с этой даты брал начало месяц Радогощь в честь языческого бога Велеса. Праздновать равноденствие было принято семь дней до этой даты и семь дней после. Также торжество посвящалось женщинам, особого внимания удостаивались роженицы. Юным девушкам следовало в этот день часто умываться водой, чтобы обрести красоту, а детям такая процедура сулила здоровье.

Многочисленные народные традиции, приметы и поверья со временем продолжали сохраняться. Так, в этот день нужно было сорвать рябину и выложить ее кисти на оконных рамах. Такой оберег был нужен для защиты дома от нечистой силы, также рябина помогала и от бессонницы. Кроме того, большое количество ягод в гроздях говорило о погодной примете – сулило суровые морозы. Также нужно было смотреть за погодой в этот день. Солнечные лучи и тепло обещали поздний приход холодов и дождей. Морозную зиму предвещали листья, массово опавшие с ивы. Большая численность желудей на земле говорила о предстоящей снежной погоде на Рождество.

Как и другие праздники, существующие с древности, осеннее равноденствие связано с определенными ограничениями, заключающимися в следующем:

не рекомендуется начинать в этот день новые проекты или делать значительные покупки, приступать к ремонту;

под запретом находятся ссоры и отказ в помощи нуждающимся, а вот гостеприимство всячески приветствуется.





Итог

День осеннего равноденствия в 2025 году – это праздник, имеющий особое астрономическое значение, связанный с народными приметами. Как вы проведете этот день, будет зависеть от вас – в спокойной домашней обстановке или на природе, посвятив время наблюдению за погодными явлениями.