Всемирный день моря 2025: история и традиции праздника

У многих людей море вызывает ассоциации с приятным пляжным отдыхом. Однако оно имеет гораздо большее значение – глобальное влияние на экологию нашей планеты. Чтобы обратить внимание на существующие и возможные проблемы, связанные с этими моментами, был учрежден особый праздник – Всемирный день моря. В 2025 году его отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения и о традициях празднования в разных странах.

Когда отмечается Всемирный день моря 2025

На протяжении истории существования праздника его дата менялась. Торжество начали отмечать с 1978 года, и на протяжении двух лет для этого была выбрана дата 17 марта. В 1980 году было принято решение о переносе праздника на конец первого осеннего месяца. Многие страны предпочитают отмечать торжество в последний четверг сентября, к их числу относится и Россия. В 2025 году праздник пройдет 25 сентября.





История и традиции праздника

Учреждение Дня моря состоялось в 1978 году, а заслуга в его основании принадлежит Международной морской организации, которая была создана за три десятка лет перед этим событием. Первоначальная цель праздника заключалась в привлечении внимания к проблемам безопасности судоходства. Впоследствии его значение было расширено, торжество стали посвящать обсуждению загрязнения океанов, уменьшению численности морской фауны, негативным влияниям на морской климат.

В настоящее время в эту дату принято уделять внимание вопросам, связанным с правильным обращением с экосистемой моря. Как известно, на ее состояние могут оказать влияние многочисленные факторы, такие как вылов рыбы без контроля, разливы нефти, выбросы пластикового мусора, потепление вод. Все эти вопросы ежегодно обсуждаются на международных конференциях, в которых принимают участие крупные экологи и дипломаты.





Как отмечают в разных странах

День моря – праздник, который характеризуется глобальным масштабом, однако в определенных странах предусмотрены свои особые традиции его отмечания. Особенно активно его празднуют в прибрежных регионах, где организовывают всевозможные фестивали, научные конференции, выставки. На побережьях принято проводить такие мероприятия как конкурсы детских рисунков, спуски бумажных корабликов на воду. Оригинальными традициями последних лет стали флешмобы, предусматривающие посадку водных растений и очищение воды.

Просветительские мероприятия, такие как мастер-классы и открытые лекции, устраивают в научных центрах и музеях. В школах и высших учебных заведениях проводят тематические уроки, на которые зачастую приглашают морских биологов.





Итог

Всемирный день моря в 2025 году – это значимый праздник, к которому может приобщиться любой человек, неравнодушный к экологическим проблемам нашей планеты. Вы можете отметить данное торжество, приобщившись к уборке на берегу какого-либо водоема или посетив увлекательное просветительское мероприятие.