Суспирия 2018 – зрелище не для всех

На российские экраны 29 ноября 2018 года вышел фильм Суспирия (Suspiria), сразу собрав противоречивые отзывы: зритель или восхищен глубиной переплетения мистики с реальностью, или же чувствует отвращение и непреодолимый страх. Это кино однозначно не для слабонервных. Его также не оценят любители попсовых ужастиков и стандартных хорроров. Но если вы готовы к зрелищным сценам и глубокому погружению в подвалы подсознания, Суспирию однозначно стоит посмотреть.

Уже с первых кадров фокус съемки заставит вас восхититься сновидческой картинкой. Здесь продумана каждая деталь: каждый жест героинь, движение каждой мышцы и взгляда, поворот камеры и четко простроенные световые эффекты. Здесь живые даже стены…

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Суспирия – что это? Или зрелище не для всех

Перевод слова Suspirium с латинского означает «вздыхать», а в контексте сюжета хоррора Suspiria интерпретируется как «Зловещее дыхание» и «Подозрение»…

Новая Суспирия (метр продолжительностью 152 минуты) – это вовсе не ремейк на картину 1977 года от режиссера Дарио Ардженто, это скорее экспериментальное зрелище. Эти два фильма нельзя сравнивать, поскольку современная работа Луки Гуаданьино является особым взглядом и новым направлением в киноматографе.

Даже жанр у новой «Suspiria» не получится определить, как хоррор или ужасы, ведь картина не стесняется быть по-настоящему страшной и в то же время красивой и загадочной.

Кроме того, у фильма есть свой собственный аккаунт в Твиттере, где Суспирия действительно живая… Здесь можно узнать все ее секреты:

Как создавались самые ужасающие сцены;

Творчество фанатов: косплей, футболки, шутки, слоганы и др.;

Интервью съемочной команды и режиссера;

Реальные отзывы зрителей;

Последние новости об актерах;

Отличия нового фильма от творения Дарио Ардженто и многое другое.

Рейтинг картины на Rottentomatoes – 6.7/10, на Кинопоиске – 7.1/10. За монтаж отвечал Уолтер Фазано.

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Лука с самого детства мечтал снять новый взгляд на Суспирию 1977 года. Еще будучи мальчишкой, он был заворожен приклеенной на заброшенный кинотеатр афишей хоррора. Уже тогда будущий режиссер фантазировал о титрах новой Суспирии с его именем.

Главные роли в культовом итальянском хорроре 1977 сыграли актёры:

Джессика Харпер (Сьюзи);

Джоанн Беннет (мадам Бланк);

Стефания Казини (Сара);

Флавио Буччи (Даниэль);

Алида Валли (мисс Таннер);

Удо Кир (доктор Мэндел);

Барбара Маньолфи (Ольга);

Эва Аксен (Пат Хингл) и другие.

Премьерный показ картины состоялся 1 сентября на Кинофестивале в Венеции, а дата выхода в России – 29 ноября. Фильм 2018 года – это углубленная сюжетная линия, расширенные рамки и гипнотические визуальные эффекты. Гуаданьино нашел больше вещей для исследования, поэтому его интерпретация Суспирии 1977 года кажется глубже и объемней. Это и национальная вина, и политическая обстановка, и отношение к женщинам, и даже тема любви.

Во время просмотра чувствуешь себя участником мистического интерактива или гипер-реалистичной компьютерной игры. Погружение стопроцентное не только за счет спецэффектов и компьютерной графики, в определенное состояние зрителя вводят именно танцы, вскрывая глубины человеческой психики.

Ниже можно посмотреть фотографии из Твиттера, на которых Суинтон, Джонсон и Гуаданьино раздают автографы после пресс-конференции на Венецианском Кинофестивале 1 сентября 2018 года.

Саундтрек к фильму от Тома Йорка – особый зловещий ритм

«Суспирия» Луки Гуаданиньо вдохновила фронтмена группы Radiohead Тома Йорка на написание целого альбома «Suspirium», ведь после создания саундтрека к картине он и появился.

Том признается, что самое сложное – было написать музыку к главному танцу в кульминационной части фильма – номер назывался Volk.

Танец, да и сам эпизод были уже отсняты, оставалось лишь встроить музыкальный ряд:

Музыкант долго работал с главным хореографом, обсуждая различные моменты, связанные с устройством самого танца, динамикой и главными акцентами. Но все эти чужие идеи лишь отвлекали Тома, он чувствовал, что так не сможет создать что-то подлинное и настоящее;

Музыка должна войти с визуальной картинкой с правильный контакт – только так может получиться что-то шедевральное. Том долго не мог это совместить, вплоть до разговора с режиссером Гуаданьино, когда тот признался, что хочет слышать что-то простое, пульсирующее и ритмичное;

В итоге для фильма было написано 25 разных композиций, которые вошли в новый альбом (дата выпуска – 26 октября).

По словам самого вокалиста, вдохновением для создания саундтрека Суспирии стала музыка из фильма «Бегущий по лезвию». На венецианском Кинофестивале фильм получил награду за лучшее музыкальное сопровождение.

Поклонники творчества музыканта могут следить за его жизнью в Твиттере. Как признается сам Том Йорк, соц сети он не сильно жалует, но блог в твиттере все же ведет в своем особенном стиле.

Разделенный Берлин – как фон для Сверхъестественного

Убийственно красная Суспирия 2018 – это фильм, отзывы к которому читать бессмысленно, ведь Гуаданьино каждому подкинул пищу для размышлений. Разделенный стеной Берлин 1977 года, послевоенное время Третьего Рейха, ежедневные теракты (группировка Баадер-Майнхоф) и витающий повсюду страх.

Терроризм и нацизм в Германии еще никуда не исчезли, и на этом фоне зловещая школа танцев, действительно, кажется самым безопасным местом на планете. Но ровно до того момента, пока не узнаешь, что творится в ее подвале.

Танцевальное заведение – это красивая иллюзия, словно отражение того времени – за танцевальными постановками, наигранными эмоциями и общественным спектаклем скрываются темные ритуалы, пытки и ложь. В подвалах здания скрыты еще более пугающие ужасы и насилие, чем бомбы и убийства на улицах послевоенного Берлина.

Танец заберет твою душу – танцевальный тенсегрити

Ритуальные танцы, сложные связки и прыжки – основа всего фильма. Репетиционное пространство – это магическая связь каждой участницы труппы не только с другими танцовщицами, но и с ковеном ведьм. Движения больше напоминают не танцевальные пируэты, а Кастанедовское тенсергрити, магические пассы и энергетические упражнения в определенном ритме. Девушки танцуют, словно в трансе, управляя собственным телом совсем непривычным нам образом.

Перед съемками велась серьезная подготовка – актрисы тренировались, как настоящие спортсменки, следили за питанием и ловили каждое движение хореографов (ансамбль танцовщиц тренировал сам Дамьен Жале). Зритель не сможет не отметить безупречную подготовку Дакоты Джонсон, у которой играл каждый сустав и мускул.

Дыхание, ритм движений и высота прыжков актрис – это чувства и история Суспирии. Танцовщицы и тренера все время курят, продолжая при этом делать растяжку и следить за постановкой, что задает картине особенное настроение и динамику.

Вся танцевальная студия держится на удовольствии и боли, что ярко выражено в выборе костюмов девушек – они напоминают одежду для практик БДСМ: канаты, бандажи, откровенные вырезы и красный цвет.

Все сильные женщины – ведьмы?

Борьба полов и тема феминизма – куда же без них в новой «Суспирии» 2018, о чем говорят отзывы зрителей о фильме, удивленных и обескураженных.

Suspiria – это женский мир, где мужчинам не место. Сильных женщин часто боятся и вешают клеймо «ведьма», чтобы обесценить их силу. У режиссера Луки Гуаданьино получилась радикально-феминистская и политическая интерпретация картины Дарио Ардженто.

Если в картине 2017 года ведьмы танцевальной школы были сущим злом, то в экранизации 2018 года их образы переосмыслены и полностью трансформированы.

Эти сильные женщины пытаются выжить и не потерять своего влияния в трудное военное время, отстаивая свои взгляды и право на существование. Война и террор – это отражение маскулинности и патриархата, которые и стали виной тому, что героини превратились в настоящих ведьм с жестокими ритуалами и жертвоприношениями. Однако эпоха не оставила им другого выбора.

Тильда Суинтон и ее перевоплощения

Главной струной в сюжете стала фантастическая Тильда Суинтон, исполнившая роль строгой и загадочной мадам Блан, художественной руководительницы танцевальной труппы. Именно она передает в руки молодой новенькой Сьюзи пылающую энергию, делающую танец ученицы невообразимо ритмичным и пластичным.

Тильда также сыграла роль доктора Йозефа Клемпера, пожилого психоаналитика, пытающегося докопаться до правды. Хотя в фильме в основном задействованы только женщины, Клемперу нашли место в сюжете. Ведь его намерения были чисты – он хотел найти пропавшую пациентку и спасти девушек, занимающихся в стенах балетной школы.

Создатели картины не сразу признались, что Суинтон предстанет перед зрителями и в мужской роли. Долге время ходили слухи, что старого Йозефа сыграл некий Лутц Эберсдорф. Над образом актрисы поработал даже скульптор Джош Уэстон, уделив особое внимание визуальному состариванию кожи.

Еще за 18 месяцев до начала съемок гримеры начали работать над образом Тильды, накладывая тестовый макияж: утолщение подбородка, изменение формы ушей, мастеринг губ и трансформация рта, чтобы при этом актриса могла свободно разговаривать и перемещаться. После долгих месяцев экспериментов результат превзошел все ожидания.

И третьим перевоплощением Суинтон стала Хелена Маркос – одна из главных ведьм ковена, появляющаяся лишь в финальном эпизоде.

Дакота Джонсон и магия Красного цвета

Дакота взяла на себя роль талантливой и амбициозной Сьюзи Баннион, которая приехала в Берлин из Огайо за своей давней мечтой: она была влюблена в творчество мадам Блан (Тильда Суинтон) и хотела заниматься в элитной балетной школе под ее руководством.

Девушку сразу после прослушивания делают участницей основной труппы, а затем и вовсе дают основную партию. Мадам Блан, да и весь руководящий состав, понимают, что Сьюзи здесь не просто так, ведь неведомые силы «охотились» за ней с самого детства, заманивая в стены танцевального заведения.

Ковен ведьм намерен ввести юную девушку в их число, подготавливая ее тело и дух. Но никто даже не догадывается, что кроется за внешнее хрупкой и тихой американской танцовщицей.

Дакота Джонсон быстро погрузилась в подготовительный процесс, проводя множество часов на репетициях и знакомясь с миром профессионального танца. Физическая подготовка актрисы поражает: легкость тела, грациозность движений и особый эмоциональный окрас - этого невозможно достичь за столь короткий срок без ежедневных тренировок и полной отдачи.

Пропавшая Хлоя Морец

В новом фильме «Суспирия» 2018, отзывы о котором не перестают удивлять своей противоречивостью, Хлоя сыграла исчезнувшую Патрицию, одну из главных учениц строгой мадам Блан (Тильда Суинтон). Учителя школы придумали миф для соседок, переживающих за судьбу подруги, что та симпатизировала террористической группировке Баадер-Майнхоф и сбежала вместе в ними.

Именно в освободившуюся комнату Патриции и заселяется в последствии новенькая Сьюзи (Дакота Джонсон), приехавшая покорять Берлин.

Кстати, Фанаты фильма имеют возможность почитать тот самый дневник Патриции, где она рисовала схемы ритуальных танцев и раскрывала тайны школьных учителей-ведьм. Патрисии есть, что сказать…

Нежная Миа Гот

В «Суспирии» актриса (день рождения 30 ноября 1993 года) сыграла нежную Сару Симс, одну из учениц престижной берлинской танцевальной школы. Но в реальной жизни она никогда не занималась хореографией и была далека от танцевального искусства, поэтому Мие было особенно сложно. Почти каждый день она тренировалась вместе с Дакотой Джонсон, проводя по 10 часов в зале, ведь каждое движение и взгляд должны были быть «отполированы до блеска».

Миа Гот известна зрителю по фильмам:

Нимфоманка – Часть 2» (2013);

«Эверест» (2015);

«Лекарство от здоровья» (2017);

«Обитель теней» (2017);

«Высшее общество» (2018 – мировая премьера, 2019 – российская).

Интересные факты об актрисе:

В один из вечерних ужинов съемочной команды в Италии Миа не узнала Тома Йорка, лидера знаменитой группы Radiohead , перепутав его с актером. После ей было очень стыдно; Актриса так долго и усердно тренировалась в танцевальном зале, работая над координацией движений, чтобы не выглядеть полным посмешищем. Ведь всю жизнь она считала себя неуклюжей и неловкой.

Сара – одна из ключевых персонажей картины, ведь именно она знакомит зрителя со Сюзи (Дакота Джонсон), и уже потом с ужасающими тайнами школьных стен и учителей.

Именно она находит потайную дверь в зеркальной комнате для тренировок, крадет острый штырь для ритуалов и рассказывает обо всем безумии доктору Клемпереру (Тильда Суинтон). Это тот момент, когда происходит полная трансформация героини: от наивной и легкомысленной девушки до целеустремленной, желающей докопаться до истины.

Русская актриса в загадочном триллере

В новой Суспирии приняла участие и наша соотечественница, профессиональная танцовщица и хореограф Елена Фокина. Актриса сыграла, наверное, в самом запоминающемся и, с точки зрения эстетики, неприятном эпизоде, ведь он был самой первой пугающей сценой.

Здесь чувствуется очень тонкая грань между прекрасным и ужасным – грациозным танцем Сьюзи в репетиционном зале и ужасающими движениями Ольги в зеркальной комнате.

В одном из интервью Елена Фокина рассказала, что съемки проходили зимой в заброшенном отеле, в котором с 1986 года не было ни души. Актерам и всей команде приходилось каждый день взбираться в гору, чтобы продолжить работу в стенах старого здания в стиле арт-деко.

Непонятная развязка или хитрости режиссера

Отзывы зрителей после просмотра фильма Суспирия 2018 (дата выхода в России – 29 ноября) неоднозначны: кого-то картина заставит проснуться, а кто-то еще больше погрузится в иллюзию или вовсе покинет кинотеатр, поддавшись внутреннему страху. Одна из сцен финального эпизода и вовсе напоминает пижамную вечеринку в психлечебнице, пациентам которой разрешили пригласить друзей и танцевать сумасшедшие танцы. Кульминация сюжета удивит каждого, даже свободного от каких-либо ожиданий, а дать фильму окончательную оценку вряд ли получится.

Когда оказывается, что невинная Сьюзи - реинкарнация третьей Матери Suspiriorum, которая наконец решает силой взять власть в школе, зритель не понимает, что же победило: добро или зло. Режиссер дал понять, что это счастливый финал, но все же остаются открытыми вопросы: Сьюзи - положительный или отрицательный персонаж? Что лучше - старые порядки или непредсказуемые новые? Что стало с мадам Блан? Именно с такими мыслями вы и покинете кинотеатр...

Ниже можно посмотреть трейлер долгожданной картины на русском языке. Важно отметить, что у фильма есть возрастное ограничение – 18+.