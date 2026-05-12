День рыжих в 2026 году: история праздника и интересные факты о рыжеволосых

Рыжие волосы – это редкий дар природы, который всегда притягивает взгляды. День рыжих 2026 посвящен всем обладателям “огненных” локонов и их уникальной красоте. Это отличный повод оставить в прошлом старые стереотипы и просто насладиться своей неповторимостью. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления праздника, его традициях и об интересных фактах, связанных с рыжеволосыми людьми.

Когда отмечают День рыжих в 2026 году

Если вы хотите узнать, какого числа День рыжих, стоит учитывать, что у этого яркого праздника есть несколько дат. Выбирайте ту, что вам ближе, а лучше – отмечайте все сразу:

26 мая – основной праздник, выпадающий на конец весны;

8 сентября – торжество, которое отмечают в международном масштабе;

5 ноября – Национальный день рыжих, особенно популярный в США.

Эти даты – не просто повод для встреч “огненных” людей, но и важное напоминание о том, что каждый из нас уникален. Праздник объединяет всех, кто гордится своей внешностью, и подчеркивает: красота не знает стандартов.





История Дня рыжих

По одной из версий, праздник придумали две рыжеволосые сестры. Они просто хотели объединить людей с таким же ярким и редким цветом волос. Идея международного дня рыжих заключалась в том, чтобы такие люди гордились своей особенностью и ценили себя.

Еще одна теория повествует о том, что заслуга в учреждении праздника принадлежала Стиву Дугласу, проживающему в Калифорнии. Он решил основать Международный союз рыжих в 80-х годах XX столетия. Цель была все та же – объединить обладателей рыжеволосых прядей.

Версия, которая звучит наиболее реалистично, имеет голландское происхождение. История рассказывает о Барте Ровенхорсте, художнике, которому было необходимо найти для своей новой работы натурщицу с рыжей шевелюрой. Его предложение оказалось интересным для более чем девушек. Когда они собрались в одном месте, им настолько понравилась встреча, что они решили ввести традицию собираться так ежегодно. Впоследствии к мероприятию также стали приобщаться мужчины и дети, со временем встречи переросли в целый фестиваль. Его проводят каждый год в городе Тилбурге, куда приезжают люди с таким цветом волос со всех уголков мира.





В настоящее время День рыжеволосых имеет многочисленные интересные традиции. Организовываются всевозможные развлекательные мероприятия: фестивали, концерты, флешмобы, вечеринки, конкурсы в ресторанах и кафе, пикники, фотосессии в помещениях и на природе. Конечно же, главное условие праздника – найти себе компанию людей с таким же цветом волос и провести с ними время максимально интересно.

Кроме того, в этот день уделяется внимание различным акциям, к примеру, направленным на борьбу с буллингом. Фотографиями, на которых присутствуют рыжеволосые люди, активно делятся в соцсетях. Также можно посмотреть фильмы, в которых есть герои с медным цветом волос.





Интересные факты о рыжих людях

В праздник рыжих людей многие из нас наверняка захотят узнать интересные факты, связанные с ними:

Кожа рыжеволосых очень чувствительна к солнцу и имеет светлый цвет благодаря тому, что в ней присутствует особый вид меланина.

У рыжих людей наиболее часто встречается карий цвет глаз. На втором месте находится зеленый, а голубой считается крайне редким.

Для рыжеволосых характерна высокая чувствительность к боли. Если им потребуется анестезия, ее доза должна быть большей, чем для других людей.

Рыжие рискуют получить рак кожи гораздо чаще по сравнению с людьми, наделенными более темным цветом кожи. Это явление имеет связь с особым мелатонином и кожей светлого оттенка, подверженной воздействию солнечного излучения.

В мире насчитывается всего лишь порядка 1-2 процентов медноволосых. При этом они чаще всего встречаются в Ирландии и Шотландии (около 13 процентов).





Итог

День рыжих в 2026 году – это интересный праздник, посвященный обладателям этого цвета волос. Если вы относитесь к их числу, обязательно приобщитесь к увлекательным мероприятиям, приуроченным к данному торжеству, или просто приятно проведите время в компании друзей.