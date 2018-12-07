Тосты на Новый год 2019 для корпоратива: самые прикольные

Как и в любой праздник люди привыкли желать друг другу самое наилучшее и волшебное, тем более в Новый год, когда все верят в искрометное исполнение всех пожеланий. Для создания непринужденной обстановки среди коллег рекомендуется применять тосты на Новый год 2019 для корпоратива, желательно прикольные и позитивные. Можно читать пожелания в прозе или в стихотворной форме, используя символ наступающего года.

Прикольные тосты в стихах

В России Новый год отмечают не один раз, ведь несмотря на присутствие такого праздника, как Старый Новый год, у людей проходят различные корпоративные посиделки, торжества с друзьями или с близкими людьми в ожидании такого сказочного события. Важной традицией на любом застолье считаются пожелания, которые каждый присутствующий высказывает в порядке своей очереди.

Обычно, когда на праздновании собираются коллеги, для создания свободной атмосферы используют прикольные тосты в стихах. После таких высказываний, если присутствует напряжение, обстановка разряжается, и веселье гостей сохраняется на долгое время.

Тосты на Новый год 2019 будут звучать еще прикольнее, если в год Свиньи выразить пожелания своим коллегам в стихотворной форме:

***

Коллеги, с Новым годом вас,

И будет пусть счастливым час,

Дела пусть в гору все идут,

И все проблемы прочь уйдут!

Желаю нам я волшебства,

Чтоб окружали чудеса,

Желаю много выходных,

И всем зарплат больших!

Я пью за нас и пью за то,

Чтоб было счастье и добро,

И пусть все будет хорошо,

Чтоб с вами нам всегда везло!

***

Коллеги, предлагаю выпить,

Я вам сейчас за Новый год,

Пусть принесет он всем достаток,

И все проблемы унесет!

Пускай он в кошельки положит,

Всем европейские рубли,

Пускай подарит много счастье,

И воплотит пускай мечты!

***

С Новым годом, родные коллеги,

Все успели закрыть мы дела,

Всем я счастья сегодня желаю,

Предлагаю вам выпить до дна!

За успех грядущего года,

Чтоб сбывались всегда все мечты,

Чтобы денег было так много,

Чтоб не знали, куда тратить их!

***

Коллеги, я вам пожелаю,

Чтоб счастье принес Новый год,

Чтобы с удачей водили,

Дружно вы хоровод!

За ваше сегодня,

Выпью бокал свой до дна,

И вам пожелаю терпенья,

Радости, тепла и добра!

Прикольные тосты в прозе на Новый год 2019 для корпоратива

Помимо пожеланий в стихотворном формате, для корпоратива можно использовать тосты в прозе. Они в особенности подойдут для тех, кто не выучил заранее строк и сможет сориентироваться на месте, придумав прикольные поздравления в свободной форме.

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Уважаемые сотрудники и коллеги! В наступающий Новый год хочется пожелать невероятной зарплаты, сказочных условий труда и руководителей, которые всегда будут в хорошем настроении! Желаю, чтобы приобретенные знания и опыт стали важнее всего на свете. Если у кого-либо возникнет желание их купить, держите свое слово до последнего, продавайте задорого!

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Желаю вступить в Новый год, имея новые идеи, силы и поставленные цели. Однако хочется, чтобы из прошлого года перешли также опыт, традиции организации, сплоченный коллектив, и главное, невероятный заряд положительных эмоций, которые сопровождают нас в настоящий момент!

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Согласно поверью, Новый год пройдет также как его и встретишь. Хочу вас заверить, мои друзья, что лучшим времяпрепровождением в следующем году станет работа в нашей дружной и слаженной команде. По словам одного мудрого человека, кто как работает, тот, так и отдыхает. Предлагаю выпить за сегодняшний вечер, пусть он до конца будет таким веселым и искрометным, а также за невероятные способности выполнять нашу работу эффективно!

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В небе раздаются залпы салюта и вместе с ними мы прощаемся с годом Собаки, встречая приближающийся Год Желтой (Земляной) свиньи. Желаю всем коллегам невероятного успеха, счастья и благополучия. Всячески, надеюсь, что наступающий год порадует нас всех ростом по карьерной лестнице, а также приятных финансовых побед. Да и чтобы руководство уважало, а зарплата увеличивалась. Поздравляю!

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Если верить народным сказаниям, то в определенные моменты жизни высказанные во всеуслышание желания оборачиваются реальностью. Особенно в самом начале Нового года, когда каждый человек в ожидании чуда смотрит в будущее, надеясь на исполнение своих самых заветных желаний. Желаю, чтобы все тягости были позади, чтобы Новый год принес нам силы и иммунитет от недугов. Выпьем за то, чтобы исполнялись желания, чтобы жизнь наполнялась только прекрасным и головокружительным, чтобы было счастье!

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В душе каждого человека спрятан огонек, который горит не переставая. Только вот огонек этот спрятан под непостижимым навесом. Предлагаю выпить за то, чтобы наступающий год раскрыл эту завесу и позволил бы дотянуться лучам света до каждого Вашего близкого человека!

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Как гласит поговорка, дважды в одну реку не войдешь, а тем более не отметишь Новый год. Он единственный и два раза его не встретишь. Поднимем бокалы за то, чтобы все дела наступали в положенный срок, чтобы каждое выдающееся событие было в единственном экземпляре и оставляло в памяти только уникальные воспоминания. С Новым годом!

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Ежегодно перед наступлением Нового года моя дочь, стоя у расписанного морозом окна, вызывает Деда Мороза и просит у него игрушку. Я с улыбкой смотрю на происходящее, и укладываю ее в кровать. После сама встаю у окна и молю о том, чтобы моя дочь была счастлива. Всем Вам счастья!

Традиционные

На новогодних корпоративах обычно желают традиционного счастья, благополучия, здоровья. Несмотря на банальность изречений такие пожелания можно усовершенствовать, чтобы звучали они уже по-особенному.

Если подобрать подходящий вариант, можно отлично выступить на корпоративе с праздничной речью:

Уважаемые коллеги! Собравшись здесь сегодня, такими нарядными и красивыми, мы любуемся заполненными столами и искрящимся напитком в бокале. Все присутствующие как будто наполняются самыми волшебными чувствами. Хочу пожелать, чтобы каждый день в году был таким же, как сегодня: счастливым и радостным. Без проблем никуда, они все равно будут у нас на пути, но я желаю, чтобы все тягости как можно быстрее испарялись. Желаю исполнения самых заветных желаний; Всем и всегда нужно верить в исполнение своих намеченных планов и что они обязательно свершатся. Только в таком случае глаза засверкают от счастья, а лицо будет неустанно сиять. Ведь ничего не получится никогда, если не будет веры в чудеса, когда от запаха хвойных не получается удержаться на ногах, а от сияния огней светло, как в дневные часы. Желаю успешных начинаний и жизненного благополучия; Очень тихо шагает по снежным тропам Дед Мороз и заглядывает в окна наших домов, разрисовывая их леденящим узором. Хочу пожелать, чтобы дом каждого из Вас был готов к любому внезапному сюрпризу, чтобы в нем осуществлялись все желания, а также происходили невероятные изменения в любви и профессиональной деятельности. Желаю столько прекрасных моментов, сколько иголок во всех соснах хвойного леса; В этот день мы отмечаем волнующее событие. Желаю всем бесконечного веселья и новых положительных преобразований. Пусть Ваша жизнь меняется только в лучшую сторону. Ясного и чистого ума всем, и пусть близкие люди всегда будут рядом. Желаю счастливого и блаженного жизненного пути; И вот дождались мы, когда Новый год стоит на пороге, приготовив для всех волшебный подарок. Желаю всем, чтобы никакие заболевания не смогли сбить нас с пути, чтобы хорошее настроение не покидало ни на минуту, чтобы все тягости обходили стороной. С наступлением нового дня приходили только положительные эмоции и вдохновляющие моменты. Успеха, удачи и процветания!

Если выбрать какой-то из предложенных вариантов, подходящий под настроение и душевное состояние, то учить их необязательно, потому что такие фразы выходят сами собой очень плавно.

Короткие тосты: самые прикольные

Во многих семьях к наступлению Нового года начинают готовиться заранее и с особым желанием ждут праздника. Ведь в это время начинается сказочная и волшебная пора, когда могут сбываться все мечты. Еще с детских времен каждый человек сохранил в памяти ту веру в чудеса, исполнение желаний, которые загадываются под бой курантов.

Именно по этой причине люди даруют друг другу самые теплые поздравления, говоря стихами, прозой или отправляя короткие смс.

Существует множество тостов на Новый год 2019, которые можно использовать для корпоратива. Короткие пожелания очень просто запомнить, а также их можно произнести практически на любом праздновании: корпоративе с коллегами, застолье с друзьями либо на торжественном вечере в кругу родных.

***

Дaвaйтe выпьем мы зa волшебство,

За чудеса, зa радость и за счастье,

За то, чтоб миром правило добро,

За то, чтоб мы всегда жили в богатстве!

***

С Новым годом поздравляю,

Счастья, радости желаю.

Дед Мороз нa Новый год,

Мешок денег пусть несет.

***

Год Желтой Свиньи

На столе ни изъяна

Оливье и шуба

Плодородный год будет!

Наполняет мы бокалы

Чтоб ещё богаче стало

В карманах чтоб шуршало

В домах процветало!

***

Наступает Новый год,

Нас радость впереди всех ждёт!

Наполним мы бокалы,

Чтобы все всем-всем хватало!

Поднимаем их в длину,

Выпиваем за Страну!

***

Я поднимаю свой бокал

За тех, кто дома меня ждал

Когда с работы приходил

Очаг семейный мой, хранил!

Весь этот прошлый старый год,

И вот, встречаем новый, пока что без забот!

К любому произношению тоста рекомендуется готовиться заблаговременно, чтобы успешно сказать свою речь. Заранее отточенный текст будет звучать уверенно и позволит человеку показать себя с веселой стороны. Смешные пожелания направят обстановку в коллективе в русло непринуждённости и радости, оставляя после себя только приятные воспоминания.