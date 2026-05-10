Международный день чая в 2026 году: история и традиции праздника

С чашкой чая можно как начать, так и закончить свой день, а чаепитие в кругу семьи или друзей делает такие посиделки по-настоящему уютными. Напиток настолько популярен, что ему даже посвящен особый праздник – Международный день чая, который в 2026 году смогут отметить все его ценители. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления торжества, видах чая и их особенностях, а также чайных традициях разных стран.

Когда отмечают Международный день чая в 2026 году

Торжество имеет сразу две официальных даты для его отмечания, которые не меняются из года в год. Одна из них выпадает на 21 мая и была установлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Другая установлена 15 декабря, и тоже пользуется популярностью. Международный день чая – это отличный повод, чтобы собраться за столом в приятной компании и отведать новые сорта этого напитка.





История праздника

Напиток является одним из самых древних в истории человечества. Считается, что он появился в 3 тыс. до н.э. и был придуман китайским императором Китая Шэнь Нун, которому пришла идея окунуть листья этого растения в кипяток. Однако существует и другая версия появления этого напитка, согласно которой его родиной является Индия.

В европейских странах чай стали употреблять гораздо позже, лишь 400 лет назад. С напитком связаны определенные исторические события. Так, в Британии в свое время приняли "Чайный закон", позволяющий осуществлять выгодную торговлю этим продуктом по всему миру. В XVIII столетии с чаем была связана акция протеста, получившая название "Бостонское чаепитие". Она заключалась в том, что американцы сбросили английский товар в море с прибывших к ним кораблей. Результатом проведения данной акции стало принятие Мировой Декларации, защищающей права работников чайной индустрии.

Появление Международного дня чая была произошло в результате проведения дискуссий, которые прошли в индийском городе Мумбай и бразильском Порту-Алегри на международных общественных форумах в 2004 и 2005 годах соответственно тогда для празднования торжества была выбрана дата 15 декабря. Целью учреждения торжества было привлечь внимание к проблемам его производителей, к необходимости улучшения условий труда работников этой индустрии, к популяризации этого напитка.

В 2019 году состоялся перенос даты этого праздника на 21 мая, что было утверждено Генеральной Ассамблеей ООН. Этому имелось обоснование: во многих странах, производящий чай, начало сезона выпадает на конец весны. Однако некоторые страны, к примеру, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Непал продолжают придерживаться старой даты – 15 декабря.





Виды чая и их особенности

Узнав, какого числа День чая в 2026 году, многие наверняка захотят почерпнуть информацию о видах этого напитка и их отличиях. Прежде всего, стоит сказать, насчитывается порядка 200 видов чая, однако для производства используется камелия китайская. Она включает такие разновидности как китайская, ассамская и камбоджийская. Основные сорта чая имеют существенные отличия между собой:

Белый – производится и чайных почек, покрытых белыми ворсинками. Также при приготовлении могут браться и верхние листья. Сырье подвергается естественной сушке. Ферментация такого чая минимальна, поэтому он сохраняет максимум полезных свойств. Для него характерен нежный и тонкий вкус.

Зеленый – его приготовление осуществляется из трех верхних листов, в некоторых случаях добавляются почки. Сырье проходит тепловую обработку, благодаря чему удается избежать окисления и сохранить полезные вещества. Напиток относится к категории слабо ферментированных.

Желтый – делается из верхних листьев чайного дерева и наилучших почек. Чтобы получить золотистый оттенок, после прохождения тепловой обработки заготовку томят под влажным полотенцем. Для напитка характерен сладковатый привкус, он считается элитным.

Улун – производится из зрелых листьев, которые подвергают окислению по краям, после чего скручивают. Встречается светлый и темный улун, в зависимости от степени ферментации, которая влияет на цвет напитка и на насыщенность его вкуса.

Черный – имеет красно-коричневый оттенок, изготавливается из плотных листьев и подвергается сильной ферментации.

Пуэр – производят из почек, листьев, в некоторых случаях из черенков. Встречаются две разновидности – Шен, который ферментируют до 50 лет, и Шу, который проходит ускоренную ферментацию (1,5-2 месяца).

Матча – в переводе означает "растертый чай", является разновидностью зеленого, заготовку измельчают в порошок, используя для этого каменные жернова.

Польза чая обусловлена наличием в нем танинов, которые славятся своими антивирусными, антиоксидантными, противовоспалительными и укрепляющими иммунитет свойствами. Считается, что зеленый чай полезнее по сравнению с черным.





Чайные традиции разных стран

Чай – это не просто напиток, а целая философия, объединяющая мир: от изысканного английского "five o'clock" до медитативных восточных церемоний. В этот день улицы городов наполняются ароматом свежезаваренного чая, а на масштабных фестивалях за одним столом встречаются сотни людей, чтобы насладиться вкусом редких сортов и теплом живого общения. Такие мероприятия дают возможность принять участие в дегустациях разных сортов, освоить мастерство приготовления и заваривания данного напитка.

В Японии и Китае чай является атрибутом национальной культуры этих стран, поэтому здесь обязательной является проведение чайной церемонии, где демонстрируется древнее искусство приготовления напитка. В Индии устраивают масштабные фестивали и выставки, дающие возможность познакомиться с необычными сортами чая. Во многих странах организовывают благотворительные акции, целью которых является сбор средств для поддержки небольших производителей. Конечно же, праздник не обходится без чаепитий в кругу близких людей.





Интересные факты о чае

С ароматным напитком и культурой чаепития связано множество интересных фактов. Предлагаем вам узнать некоторые из них:

Всего в мире существует порядка 1500 сортов чая, а количество стран, которые занимаются их выращиванием, превышает 25.

Да Хун Пао является самым дорогим чаем в мире, его стоимость превышает 1000 долларов за грамм. Сбор данного сорта осуществляется лишь всего несколько дней в году.

Такое изобретение как чайный пакетик появилось совершенно случайно. Американец Томас Салливан занимался продажей чая, и отправлял его образцы своим клиентам в мешочках маленького размера из шелка. В какой-то момент покупатели решили заваривать чай прямо в них.

В России мода на чаепитие была введена Петром I, который решил позаимствовать традицию у голландцев.

В Китае существует самый старый чайный куст, который растет уже больше трех тысяч лет, но все так же дает урожай.

Пуэр – это разновидность чая, вкусовые качества которой лишь улучшаются со сроком его хранения. Этот вид единственный в своем роде.





Итог

Международный день чая в 2026 году – это праздник, посвященный вкусному, ароматному и полезному напитку. Воспользуйтесь уникальной возможностью открыть для себя новые сорта, приняв участие в дегустациях на мероприятиях или за семейным чаепитием.