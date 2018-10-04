Дакота Джонсон: последние новости 2018

Сегодня 4 ноября 2018 день рождения у звезды нашумевших «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон (Dakota Johnson), личная жизнь которой в последнее время является объектом обсуждения для многих фанатов и СМИ. Девушке исполнилось 29 лет, и она продолжает завоевывать славу и популярность, участвуя в новых картинах и кино-хитах.

Голливудская семья и детство

Дакота Джонсон родилась в Остине, штате Техас, в семье талантливых голливудских актеров с мировым именем Мелани Гриффит (фильмы «Лолита» 1997, «Деловая девушка» 1988, «Дикая штучка» 1986, «Грозовой понедельник»1988 и др.) и Дона Джонсона (кино-работы «Джанго освобожденный» 2012, «Мачете» 2010, «Прощай, любовник» 1998 и др.).

Также Дакота известна как внучка Типпи Хедрен, племянница актрисы Трейси (роли в фильмах «Город страха» 1984, «Женщина без правил» 1999 и т. д.) и Клэя А. Гриффит (художник-постановщик картин «Семь» 1995, «Джерри Магуайер» 1996, «Стюарт Литтл» 1999, «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» 2016, «Алоха» 2015 и многих др.).

После развода знаменитых родителей отчимом девушки стал всеми любимый Антонию Бандерас («Отчаянный» 1995, «Маска Зорро» 1998, «Дети шпионов» 2001-2003, «Соблазн» 2001, «Кожа, в которой я живу» 2011 и др.).

Самыми счастливыми моментами из детских воспоминаний, по словам актрисы, были дни, проведенные на отцовском ранчо в Колорадо. Дон Джонсон учил свою дочь стрелять из винтовки и управлять лошадьми. Дакота росла в атмосфере творчества и искусства, поэтому с самого детства проявляла свои артистические способности. Девочка увлекалась танцами, актерским ​мастерством и модельным бизнесом.

Всю юность девочка была предоставлена самой себе, так как родителей почти не было рядом. С трех лет малышку водили к семейному психологу, а в 15 ей пришлось жить в школе-интернате для обеспеченных детей, где Дакота прошла зависть и насмешки высокомерных одноклассниц. Будущая мировая звезда часто переезжала, сменяла места жительства, поэтому почти не имела постоянных друзей и подруг.

Краткая фильмография и личная жизнь

Жизнь актрисы всегда была богата на события и сопровождалась как взлетами, так и падениями. Дакота не скрывает, что в 17 лет проходила курсы реабилитации по борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков. У девушки были романы со многим голливудскими звездами: Ноа Гершем (гитаристом и участником группы Honey Child), актером Джорданом Мастерсоном (молодые люди вскоре разошлись из-за недовольства Джордана по поводу участия своей девушки в эротических сценах фильма. Кроме того, мужчина настаивал на том, чтобы Дакота примкнула вместе с ним к церкви сайентологии), Бенедиктом Камбербетчем (британским актером, сыгравшим роль Шерлока в одноименном серале) и музыкантом Мэтью Хитом (пара распалась из-за ревности молодого человека к откровенным сценам Дакоты в «50 оттенках», он просто не смог выдержать ажиотажа вокруг своей возлюбленной и ушел).

Первые шаги на творческом пути:

1999 г. – дебют в фильме «Женщина без правил» вместе со своей сестрой Стэллой Бандерос. Девушки исполнили роли двух дочерей главной героини, которую сыграла их мать Мелани Гриффит. Получилась семейная картина, ведь режиссером был сам Антонио Бандерас;

2006 г. – контракт с модельным агентством IMG Models;

2009 г. – успешное сотрудничество с MANGO;

2010 г. – совместный проект с известным лейблом Wish.

Помимо участия в fashion-индустрии, а именно в фотосессиях и роликах для известных журналов и брендов, Дакота не переставала развиваться как актриса. В 2010 г. девушка снялась в нашумевшей картине «Социальная сеть» (номинант на премию «Оскар») от Дэвида Финчера в роли Амелии Риттер, после которой Джонсон заметили именитые режиссеры. В этом же году, как раз после съемок байопика «Социальная сеть», актрису включили в список «55 лиц нашего будущего» по версии Nylo Magazine.

Карьера актрисы быстро пошла в гору, среди самых популярных ролей можно отметить участие в фильмах «Страшно красив» 2011 (в роли Слоан Хаген), «Мачо и ботан» 2012 (Фьюгези), «Немножко женаты» 2012 (Одри), «Черная месса» 2015 (Линдси Сайр), «Цимбелин» 2014 (Имогена) по пьесе Уильяма Шекспира, «Жажда скорости» 2014 (Анита) по мотивам культовой компьютерной игры, «Большой всплеск» 2015 (Пенелопа), а также в сериалах «Бэн и Кейт» 2012-2013 (Кейт Фокс) и «Офис» 2005-2013 (Дакота).

Но мировую известность девушке принесла роль Анастейши Стилл (возлюбленной рокового красавца Кристиана Грея, которого сыграл Джейми Дорнан) в блокбастере «50 оттенков серого», долгожданной экранизации книжного бестселлера писательницы Эрики Леонард Джеймс. На 42 церемонии People’s Choise Awards талантливая Дакота была награждена премией в номинации «Любимая драматическая актриса».

Несколько интересных фактов о съемках нашумевшей мелодрамы:

Актрисе приходилось проходить серьезную психологическую подготовку перед съемками постельных сцен, ведь это не так просто, как может показаться. Дакота давала множество интервью, где рассказывала, что все эти эротические сцены – вовсе не романтика, а обычный рабочий процесс и сложные технические нюансы. Одно дело – просто раздеться перед камерой, а другое – сыграть близость и любовь с партнером на площадке. По словам Джонсон, в этом ей очень помог Джейми Дорнан, с которым они очень сдружились и сблизились во время съемок; Дакота признается, что позаимствовала со съемочной площадки трилогии «50 оттенков» одну кожаную плеть, решив оставить на память этот пикантный реквизит. Также девушка не удержалась и взяла себе несколько комплектов кружевного белья Анастейши, ведь с такой красотой было сложно расстаться; Не все знают, но от роли «безвольной и наивной» 21-летней студентки Анастейши успела отказаться не одна актриса, среди них Шейлин Вудли (не прониклась образом героини), Элизабетт Олсен (сочла сцены слишком откровенными и постыдными), Люси Хейл (успешно прошла пробы, но не смогла побороть стеснение во время кастинга), Фелисити Джонс (была противницей «голых» сцен), Дуйви Чез (оказалась слишком миловидной и юной для столь пикантной роли). А вот Дакота удивила продюссеров и режиссера полным отсутствием зажатости и простотой в ролевой игре, поэтому быстро покорила сердца создателей фильма и приступила к съемкам.

Еще совсем недавно Дакота Джонсон признавалась, что в личной жизни у нее затишье, и единственный, кто ждет ее вечерами после съемок и рабочих смен – это любимая собака Зеппелин. Однако в прессу попали фотографии Дакоты вместе с Крисом Мартином (бывший муж Гвинет Пелтроу), британским музыкантом, фронтменом и вокалистом группы Coldplay. Молодые люди встречаются уже несколько месяцев, проводят вместе выходные и гуляют по пляжу, не скрывая своих романтических чувств.

Как стало известно, молодые люди даже набили одинаковые татуировки с символом бесконечности.

Сейчас у девушки очень напряженный рабочий график, ведь вскоре ожидается выход на мировые экраны таких картин, как «Звук металла» и «Суспирия».

Роль в триллере Суспирия 2018

«Танец заберет твою душу» - такой слоган у захватывающего фильма «Суспирия», который скоро выйдет на российские экраны (мировая премьера – 1 сентября 2018).

По сюжету молодая американская балерина Сюзи (которую сыграла Дакота Джонсон) приезжает в Берлин и записывается в местную балетную школу. Это была ее мечта, ведь учиться ей предстоит в самом элитном и лучшем танцевальном заведении под руководством легендарной госпожи Блан (неподражаемая Тильда Суинсон). Сюзи становится невольной свидетельницей ряда таинственных убийств в балетной школе и обнаруживает, что в ее стенах творится что-то по-настоящему зловещее. Если героине не удастся раскрыть все тайны происходящего, она рискует стать очередной жертвой сверхъестественных сил танцевальной академии..

Этот драматический фильм ужасов и мистический хоррор от итальянского режиссера Луки Гуаданьино стал ремейком на фильм 1977 г. от Дарио Ардженто и был включен в конкурсную программу 75 Венецианского Кинофестиваля.

Дата выхода фильма Суспирия 2018 в России назначена на 29 ноября, ниже можно посмотреть трейлер мистического фентези с элементами детектива.

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