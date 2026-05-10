Вознесение Господне в 2026 году: история, традиции и народные приметы

Спустя сорок дней после Пасхи сердца верующих наполняются особым светом – наступает Вознесение Господне. В 2026 году этот величественный праздник вновь напомнит нам о торжестве духа и надежде. Редакция Клео.ру приглашает вас прикоснуться к многовековой истории этой даты и узнать о её глубоком смысле.

Когда отмечают Вознесение Господне в 2026 году

Дата праздника зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Чтобы узнать, какого числа Вознесение Господне, нужно отсчитать 40 дней от Светлого Христового Воскресения. В 2026 году Пасху праздновали 12 апреля, поэтому Вознесение будут отмечать 21 мая.

История и значение праздника

История данного торжества отражена в Священном писании, согласно которому Иисус, сын Божий, явился на землю, подвергся распятию на кресте, после чего состоялось его воскрешение. После этого события на протяжении сорока дней Христос являлся к своим ученикам и вел с ними беседы. После этого его земной путь был завершен, и ему нужно было вернуться к Отцу своему. Перед тем, как вознестись на небо, Иисус благословил своих апостолов и оставил свое божественное учение на земле. На небесах он занял место по правую сторону от Бога, а всем его последователям было приготовлено место в Царстве Божьем. Это означало то, что Спаситель покинул людей физически, но незримо продолжал оставаться с ними. Утешением для учеников Христа должен был стать Святой Дух, который должен был сойти на них.

Суть Вознесения Господнего заключается в том, что своим восхождением на небеса к Отцу Иисус даровал верующим надежду на вечную жизнь. Торжество служит напоминанием о том, что земная жизнь – это лишь временное явление, а истинное предназначение – стремиться к божественному и к высшим ценностям. Значение праздника – дать христианам вдохновение и силы, чтобы они достойно проходили земные испытания и преодолевали их.





Традиции празднования

Торжество сопровождается особыми традициями, которых неизменно придерживаются верующие. Праздник всегда выпадает на четверг, а накануне его, вечером в среду, в храмах проходит торжественная служба, сопровождающаяся Всенощным бдением и крестным ходом. В четверг произносятся утренние молитвы до Вознесения Господня, и совершается праздничная литургия. Верующие, пришедшие в храм, исповедуются и причащаются. Любой желающий может оставить записки за здравие живущих и за упокой усопших. В этот день освящают зелень, цветы и ветви деревьев, а после украшают ими дом. Данный обычай несет символическое значение и означает победу Христа над смертью, а также воскрешение природы.

В этот праздник принято посещать родственников, навещать усопших на кладбищах и прибираться на их могилах. От больших застолий в этот день христиане воздерживаются. На праздничном столе может присутствовать традиционное блюдо – пироги "лесенки", испеченные из пшеничной либо ржаной муки с начинкой из зеленого лука. В качестве их украшения выступают семь надрезов или семь "перекладин", выложенных из полосок теста и символизирующих ступени в небо.

Еще одной традицией этого дня является помощь нуждающимся и раздача милостыни просящим, которым ни в коем случае нельзя отказывать.





Что можно и нельзя делать

Сохранение святости праздника – это то, чего должны придерживаться все христиане, поэтому для верующих особенно важно знать, что можно и что нельзя делать на Вознесение. В этот день разрешено посещение служб в храмах, украшение жилищ цветами и зеленью, давать подаяние нуждающимся, поминовение усопших, трапеза в кругу родных,

Под запретом находятся ссоры и ругань, употребление бранных слов, занятия тяжелым физическим трудом, уныние и печаль, выбрасывание мусора, отказ в милостыне нуждающимся.





Народные приметы на Вознесение

Традиции Вознесения, помимо церковных обычаев, связаны также и с народными приметами. Многие из них имеют отношение к циклу сельскохозяйственных работ. Это связано с тем, что праздник приходится на период перед летним сезоном или в начале лета. По верованиям наших предков именно в день Вознесения происходи переход весны в лето. Вот некоторые народные приметы этого праздника:

Если утром выпадает обильная роса, то предстоящий год будет удачным.

Солнце в этот день предвещало получение хорошего урожая и комфортное лето без затяжных дождей и без засухи. Если идет дождь, то летом стоит ожидать частых гроз, а богатого урожая не предвещалось. Если дует холодный ветер, то лето будет засушливым.

Хорошая примета – пройти по утренней росе, чтобы предстоящий год прошел благополучно.

Птицы, летающие низко над землей, предвещали скорое похолодание.

Ночь на Вознесение носит название "соловьиной", поскольку эти птицы поют особенно звонко. Среди молодых девушек было принято плести венки из веток березы и хранить их до Троицы. Считалось, что если венок не завянет до самой Троицы, то девушку в этом году ждет скорое замужество.





Итог

Вознесение Господне в 2026 году – это важный религиозный праздник, сопровождающийся как церковными, так и народными традициями. Обязательно уделите время в этот день посещению службы в храме и молитве, а также проведите его со своими близкими.