Вознесение Господне в 2026 году: история, традиции и народные приметы

Когда отмечают Вознесение Господне в 2026 году. История православного праздника, традиции, приметы и что можно делать в этот день.
Спустя сорок дней после Пасхи сердца верующих наполняются особым светом – наступает Вознесение Господне. В 2026 году этот величественный праздник вновь напомнит нам о торжестве духа и надежде.
Когда отмечают Вознесение Господне в 2026 году
Дата праздника зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Чтобы узнать, какого числа Вознесение Господне, нужно отсчитать 40 дней от Светлого Христового Воскресения. В 2026 году Пасху праздновали 12 апреля, поэтому Вознесение будут отмечать 21 мая.
История и значение праздника
История данного торжества отражена в Священном писании, согласно которому Иисус, сын Божий, явился на землю, подвергся распятию на кресте, после чего состоялось его воскрешение. После этого события на протяжении сорока дней Христос являлся к своим ученикам и вел с ними беседы. После этого его земной путь был завершен, и ему нужно было вернуться к Отцу своему. Перед тем, как вознестись на небо, Иисус благословил своих апостолов и оставил свое божественное учение на земле. На небесах он занял место по правую сторону от Бога, а всем его последователям было приготовлено место в Царстве Божьем. Это означало то, что Спаситель покинул людей физически, но незримо продолжал оставаться с ними. Утешением для учеников Христа должен был стать Святой Дух, который должен был сойти на них.
Суть Вознесения Господнего заключается в том, что своим восхождением на небеса к Отцу Иисус даровал верующим надежду на вечную жизнь. Торжество служит напоминанием о том, что земная жизнь – это лишь временное явление, а истинное предназначение – стремиться к божественному и к высшим ценностям. Значение праздника – дать христианам вдохновение и силы, чтобы они достойно проходили земные испытания и преодолевали их.
Традиции празднования
Торжество сопровождается особыми традициями, которых неизменно придерживаются верующие. Праздник всегда выпадает на четверг, а накануне его, вечером в среду, в храмах проходит торжественная служба, сопровождающаяся Всенощным бдением и крестным ходом. В четверг произносятся утренние молитвы до Вознесения Господня, и совершается праздничная литургия. Верующие, пришедшие в храм, исповедуются и причащаются. Любой желающий может оставить записки за здравие живущих и за упокой усопших. В этот день освящают зелень, цветы и ветви деревьев, а после украшают ими дом. Данный обычай несет символическое значение и означает победу Христа над смертью, а также воскрешение природы.
В этот праздник принято посещать родственников, навещать усопших на кладбищах и прибираться на их могилах. От больших застолий в этот день христиане воздерживаются. На праздничном столе может присутствовать традиционное блюдо – пироги "лесенки", испеченные из пшеничной либо ржаной муки с начинкой из зеленого лука. В качестве их украшения выступают семь надрезов или семь "перекладин", выложенных из полосок теста и символизирующих ступени в небо.
Еще одной традицией этого дня является помощь нуждающимся и раздача милостыни просящим, которым ни в коем случае нельзя отказывать.
Что можно и нельзя делать
Сохранение святости праздника – это то, чего должны придерживаться все христиане, поэтому для верующих особенно важно знать, что можно и что нельзя делать на Вознесение. В этот день разрешено посещение служб в храмах, украшение жилищ цветами и зеленью, давать подаяние нуждающимся, поминовение усопших, трапеза в кругу родных,
Под запретом находятся ссоры и ругань, употребление бранных слов, занятия тяжелым физическим трудом, уныние и печаль, выбрасывание мусора, отказ в милостыне нуждающимся.
Народные приметы на Вознесение
Традиции Вознесения, помимо церковных обычаев, связаны также и с народными приметами. Многие из них имеют отношение к циклу сельскохозяйственных работ. Это связано с тем, что праздник приходится на период перед летним сезоном или в начале лета. По верованиям наших предков именно в день Вознесения происходи переход весны в лето. Вот некоторые народные приметы этого праздника:
- Если утром выпадает обильная роса, то предстоящий год будет удачным.
- Солнце в этот день предвещало получение хорошего урожая и комфортное лето без затяжных дождей и без засухи. Если идет дождь, то летом стоит ожидать частых гроз, а богатого урожая не предвещалось. Если дует холодный ветер, то лето будет засушливым.
- Хорошая примета – пройти по утренней росе, чтобы предстоящий год прошел благополучно.
- Птицы, летающие низко над землей, предвещали скорое похолодание.
Ночь на Вознесение носит название "соловьиной", поскольку эти птицы поют особенно звонко. Среди молодых девушек было принято плести венки из веток березы и хранить их до Троицы. Считалось, что если венок не завянет до самой Троицы, то девушку в этом году ждет скорое замужество.
Итог
Вознесение Господне в 2026 году – это важный религиозный праздник, сопровождающийся как церковными, так и народными традициями. Обязательно уделите время в этот день посещению службы в храме и молитве, а также проведите его со своими близкими.