Всемирный день пчёл 2026: история праздника и интересные факты

Когда отмечают Всемирный день пчёл в 2026 году. Почему пчёлы важны для природы и человека, а также интересные факты о них.

Всемирный день пчёл 2026 – это не просто дата в календаре, а повод вспомнить о крошечных героях, на которых держится вся экосистема. Праздник напоминает нам, как много зависит от этих маленьких тружениц и почему их защита важна для будущего всей планеты. Обо всем этом и об истории появления праздника расскажет в своей статье Клео.ру, а также интересные факты, связанные с пчелами.

Когда отмечают Всемирный день пчёл в 2026 году

Дата торжества остается неизменной из года в год и отмечается 20 мая. День пчел в 2026 году смогут отпраздновать как пасечники, так и обычные любители меда и природы. Это будет отличным поводом, чтобы порадовать себя вкусным и полезным лакомством, а также задуматься о том, насколько эти насекомые важны для сохранения и развития экосистемы на планете.

История праздника

Удивительные насекомые, являющиеся виновниками торжества, появились на нашей планете уже более 50 млн лет назад. Им было суждено пережить ледниковые периоды и динозавров, а люди на земле появились позже них. Первоначально сбор нектара пчелами осуществлялся хаотично, однако впоследствии они стали опылять определенные разновидности растений, что способствовало эволюции флоры.

История говорит о том, что человек понял о том, насколько важны пчелы, уже в древние времена. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, расположенные в Испании на стенах Паучьих пещер, относящихся к периоду X–VI тыс. до н. э. Пчел почитали также в Древней Греции и Египте, используя мед для лечения ран, простуды и кожных заболеваний. Впоследствии люди занялись бортничеством и разведением пасек. Первый рамочный улей появился в 1814 году, а его создателем стал Петр Прокопович, российский изобретатель.

Инициатива об учреждении праздника, посвященного пчелам, исходила от Республики Словения и Международной Федерации пчеловодческих организаций, которые выдвинули соответствующее предложение на заседании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 2016 году. Решение об основании торжества было принято в декабре 2017 года и утверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Для празднования Дня пчел была выбрана дата 20 мая, приуроченная ко дню рождения Антоне Янше, внесшего существенный вклад в основание и развитие современного пчеловодства. Он посвятил этой деятельности свою жизнь, став новатором пчеловодства и написав пособие, которое издали в 1771 году. Целью торжества было обозначено подчеркнуть роль этих насекомых в процессе опыления растений, что непосредственно влияет на повышение урожайности, в том числе и сельскохозяйственных культур, а также информировать как можно большее количество людей о проблемах, с которыми сталкиваются пчелы в процессе их существования.

Узнав, какого числа День пчел в 2026 году, вы сможете принять участие в мероприятиях, сопровождающих данное торжество. Во многих странах и городах устраивают ярмарки и фестивали меда, в ресторанах в меню включают меню с блюдами и напитками, в которых мед выступает одним из ингредиентов. Кроме того, в этот день организовывают экологические акции и проводят просветительские мероприятия, где рассказывается о важности этих трудолюбивых насекомых.

Почему пчёлы так важны

Значение пчел в экосистеме планеты поистине неоценимо, они играют в этом вопросе ключевую роль. Это обусловлено следующими факторами:

  • Опыление растений, которое производится пчелами и влияет на способность плодоносить тех или иных представителей флоры. Численность сельскохозяйственных культур, которые опыляются пчелами, превышает 75 процентов. К примеру, это груши, яблоки, вишни и даже кофе. Благодаря опылению, урожайность культур повышается, от этого напрямую зависит продовольственная безопасность. Растения размножаются, а разнообразие флоры увеличивается.
  • Влияние пчел на развитие экономики. Именно благодаря их усилиям появляются такие продукты как мед, прополис, воск, а люди, задействованные в их получении, обеспечиваются работой. Статистика говорит о том, что в результате деятельности пчел в экономику ежегодно привносится порядка миллиарда долларов.
  • Пчелы играют ключевую роль в экосистеме, поскольку результатом опыления культурных и диких растений является поддержание баланса в природе и сохранение биологического разнообразия.
  • Продукты, полученные в результате пчеловодства, активно используются в медицине. Мед способствует заживлению ран и применяется для лечения многих заболеваний, славится антибактериальными, антисептическими свойствами.
  • Мед является неотъемлемой частью культурного наследия, к примеру, у таких народов как словенцы и башкиры.
  • Пчелы являются своеобразным индикатором экологического здоровья. Исчезновение этих насекомых служит сигналом о многих проблемах, таких как изменение климата и загрязнение воздуха.

Интересные факты о пчёлах

Польза пчел не вызывает никаких сомнений, поэтому в посвященный им праздник будет не лишним узнать интересные факты, связанные с этими насекомыми:

  • Пчелы обладают выдающимися математическими способностями, они умеют находить самый короткий путь между цветами, справляясь с этой задачей даже лучше компьютеров.
  • Скорость полета этих насекомых может достигать до 25 км/ч.
  • Пчела имеет целых пять глаз, два из них большие и сложные, а три оставшихся – простые, помогающие ориентироваться в пространстве.
  • Общение насекомых между собой осуществляется с помощью своеобразного танца, с помощью которых они показывают своим собратьям место нахождения источника пищи.
  • Пчелиная королева улья наделена способностью откладывать до двух тысяч яиц в сутки.
  • Количество взмахов крыла, которые делают пчелы за одну секунду, составляет 230.
  • Пчелы обладают незаурядными строительными способностями, сооружая соты шестиугольной формы, благодаря которой экономится пространство и воск.
  • Солнечное затмение непосредственно влияет на пчел, во время его действия насекомые включают "ночной режим" и перестают двигаться.

Итог

Всемирный день пчёл в 2026 году – это важный экологический праздник, напоминающий о значимости этих насекомых в жизни нашей планеты. Обязательно задумайтесь о том, насколько важно заботиться об их сохранении, а также побалуйте себя вкусным медом в этот день.

Ульяна Володская

Журналист

 

