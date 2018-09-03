Дакоту Джонсон опозорили

Дакота Джонсон выглядела несколько обескураженной 1 сентября, когда режиссер Лука Гуаданьино положил руку слишком близко к ее груди во время презентации их нового фильма «Суспирия». Дело было на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля.

Дакота Джонсон и другие актеры счастливо позировали на красной ковровой дорожке фестиваля, продвигая фильм, но ситуация немного изменилась, когда режиссер Лука Гуаданьино положил руку слишком близко к груди Дакоты. На Дакоте было кружевное белое платье. Она продолжала стоять и улыбаться, но чувствовалось, что звезде некомфортно. По этой причине фотографии выглядят немного странными, пишет интернет-издание HollywoodLife.



Несмотря на этот неприятный момент, Дакота в остальном выглядела довольной своей ролью в фильме и им самим. Этот фильм ужасов является ремейком фильма, снятого в 1970-е. Дакота играет роль Сюзи, молодой наивной женщины из Огайо, которая обнаруживает странные события, происходящие в танцевальном коллективе.

Для съемок в фильме Дакоте пришлось подучиться танцам. И звезда в полной мере продемонстрировала полученные навыки. «Было просто невероятно обнаружить, что мое тело способно на такое, - призналась она в интервью Reuters. - Хотя для этого потребовалось немало усилий и тренировок. Я занималась шесть месяцев перед съемками. Я снималась в другом фильме, из серии «Пятидесяти оттенков», а после съемок ходила заниматься с тренером».

Дакота, известная, прежде всего, по роли в картине «Пятьдесят оттенков серого», новым фильмом продемонстрировала свою способность быть разноплановой актрисой. Уже сейчас Дакота доказала, что, будучи дочерью Мелани Гриффит, она получила роли и славу благодаря красоте и таланту. Среди других гостей Венецианского кинофестиваля можно отметить Леди Гагу, Лотти Мосс и Райана Гослинга.