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Дакоту Джонсон опозорили


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Дакота Джонсон выглядела несколько обескураженной 1 сентября, когда режиссер Лука Гуаданьино положил руку слишком близко к ее груди во время презентации их нового фильма «Суспирия». Дело было на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля.

Дакота Джонсон и другие актеры счастливо позировали на красной ковровой дорожке фестиваля, продвигая фильм, но ситуация немного изменилась, когда режиссер Лука Гуаданьино положил руку слишком близко к груди Дакоты. На Дакоте было кружевное белое платье. Она продолжала стоять и улыбаться, но чувствовалось, что звезде некомфортно. По этой причине фотографии выглядят немного странными, пишет интернет-издание HollywoodLife.
 
Несмотря на этот неприятный момент, Дакота в остальном выглядела довольной своей ролью в фильме и им самим. Этот фильм ужасов является ремейком фильма, снятого в 1970-е. Дакота играет роль Сюзи, молодой наивной женщины из Огайо, которая обнаруживает странные события, происходящие в танцевальном коллективе.

Для съемок в фильме Дакоте пришлось подучиться танцам. И звезда в полной мере продемонстрировала полученные навыки. «Было просто невероятно обнаружить, что мое тело способно на такое, - призналась она в интервью Reuters. - Хотя для этого потребовалось немало усилий и тренировок. Я занималась шесть месяцев перед съемками. Я снималась в другом фильме, из серии «Пятидесяти оттенков», а после съемок ходила заниматься с тренером».

Дакота, известная, прежде всего, по роли в картине «Пятьдесят оттенков серого», новым фильмом продемонстрировала свою способность быть разноплановой актрисой. Уже сейчас Дакота доказала, что, будучи дочерью Мелани Гриффит, она получила роли и славу благодаря красоте и таланту. Среди других гостей Венецианского кинофестиваля можно отметить Леди Гагу, Лотти Мосс и Райана Гослинга.

Краткая информация о Дакоте Джонсоне

Имя: Дакота Джонсон

День рождения: 04.10.1989

Возраст: 28 лет

Место рождения: Остин, штат Техас, США

Рост: 173 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 03.09.2018 Теги: Дакота Джонсон Лука Гуаданьино

А вы как расцениваете поведение режиссера? 3  

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  • Лоля / 04.09.18 00:28
    -
    -1
    +
    Да он скорее всего просто шутил, вряд ли он при людях стал бы ее лапать, может, это было в контексте чего-то, связано как-то с сюжетом фильма.
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  • Елена / 04.09.18 00:27
    -
    -1
    +
    Раздули все эту тему после Харви Вайнштейна, ну мужчина он на то и мужчина, чтобы приставать. А теперь представьте, если все будут правильными и никто приставать не будет, да это же просто кошмар. Женщины первыми взвоют. Меня совсем не прельщает тот мир, в который нас хотят погрузить, выхолощенный, бес секса и грязи, весь такой беленький и пушистый. Это все неправильно. Я это говорю как женщина.
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  • Рита / 04.09.18 00:22
    -
    5
    +
    Я считаю, это некорректное поведение. С какого перепугу он решил, что имеет право лапать актрису.
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