Фантастическая Тильда Суинтон

Сегодня 5 ноября день рождения неформальной красавицы Тильды Суинтон – это прекрасный повод вспомнить фильмы с участием талантливой актрисы. Даже в 58 лет она продолжает сниматься в масштабных проектах и вести активную социальную жизнь. Скоро ожидается новый фильм с Тильдой – «Суспирия», дата выхода в России - 29 ноября 2018 года.

Космический образ инопланетянки

Полное имя актрисы – Кэтрин Матильда Суинтон ов Киммергейм. Тильда Суинтон родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне в семье аристократов и принадлежит к древнему англо-шотландскому роду Суинтонов. Все родственники ожидали, что девочка выйдет замуж за какого-нибудь известного графа, но никто и предположить не мог, что Тильда уйдет с головой в кино-индустрию.

Высокий рост, выразительные скулы, рыжий окрас волос и почти инопланетная конституция тела – именно так можно описать Тильду. «Не такая как все» - первая фраза, которая напрашивается при взгляде на любимую актрису (фото со съемочных площадок, ковровых дорожек, личной жизни и лучших фотосессий можно увидеть в аккаунте Инстраграм).

Из-за фантастической внешности и уникального имиджа актрисе все время предлагают участвовать в различных фотосессиях и рекламных проектах. Со стороны может показаться, что она соглашается на самое странное и необычное, ведь Суинтон так любит эпатировать и удивлять публику: оригинальные образы, инопланетные формы и сюрреалистичные декорации.

В 2013 году в Нью-Йорке Тильда стала живым экспонатом в Музее Современного Искусства, где предстала перед посетителями спящей в ящике за стеклом. Внутри прозрачной конструкции актриса проспала на открытии инсталляции целых 7 часов.

Многих поклонников интересует, альбинос Тильда или нет, ведь у нее такие светлые ресницы и бледное лицо. Как известно от самой актрисы, волосы и брови ей обесцвечивают визажисты, также она специально отбеливает кожу, считая это своей изюминкой.

Что же касается личной жизни, первым мужем актрисы в 1977 году стал Дон Патрик Бирн, с которым у Тильды появились дети-близнецы Онор и Ксавье. В 2004 Суинтон начала встречаться с молодым художником Сандро Коппом, с которым находится в отношениях до сих пор.

Однако последние новости заставляют задуматься, все ли так хорошо между Тильдой и Коппом. Летом 2018 журналисты заметили прогуливающуюся по улицам Нью-Йорка актрису вместе с таинственной незнакомкой. Женщины весело болтали, обнимались и двусмысленно держались за руки. А, возможно, любительница эпатажа просто решила поиздеваться над СМИ, схватив свою спутницу за руку с целью провокации любопытного папарацци.

Фильмография

Одной из первых ролей в фильмографии Суинсон была Салли в драме «Эгомания – остров без надеж» 1986 года. Затем последовала роль андрогина в фильме «Орландо» 1992 года, которая и принесла Тильде мировую известность.

Нельзя не упомянуть и героиню Еву в картине «Что-то не так с Кевином» 2012 года, мать очень сложного и необычного мальчика Кевина, склонного к необъяснимой жестокости.

В 2013 году Тильда снялась вместе с Томом Хиддлстоном в драме с элементами фэнтези «Выживут только любовники». Актеры сыграли роли вампиров Адама и Евы, живущих на Земле не одну сотню лет и уже сильно уставших от обыденной людской рутины.

Нестандартная андрогинная внешность Тильды Суинтон сыграла актрисе на руку, когда ей пришлось ради роли в фильме «Отель Гранд Будапешт» (2014 год) буквально состариться на несколько десятков лет, прибавив лицу огромный слой гримма. Тильда предстала в образе Мадам Д. (Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис), создавать который приходилось целой команде профессиональных визажистов в начале каждого съемочного дня. В итоге фильм был награжден 4 премиями Оскар, в том числе и «За лучший гримм и прически».

Следующим в списке кино-картин Тильды стал «Большой всплеск» 2015 года, где ей досталась роль рок-звезды мирового уровня Марианны Лей. Героиня перенесла сложнейшую операцию на горле и осталась без голоса, что полностью трансформировало ее жизнь.

В "Большом всплеске" Суинтон работала на одной площадке с Дакотой Джонсон, с которой вместе снялась в фильме «Суспирия» итальянского режиссера Луки Гуаданиньо, который выйдет на российские экраны 29 ноября 2018 года.

Ниже на фото Тильда Суинсон на премьере "Suspiria" 24 октября 2018 в Arclight В Лос-Анжелесе, штат Калифорния.

Нельзя забывать и о фантастическом фильме «Доктор Стрендж» 2016, где Суинтон сыграла женщину-наставника, обучающую главного героя основами практической магии.

Новый фильм с Тильдой – кавер-версия «Суспирия»

Фильм «Суспирия» 2018 года – это ремейк загадочного хоррора с одноименным названием 1977 года. Картина сорвала овации на Венецианском кино-фестивале, а теперь ей пророчат премию Оскар. В новой Суспирии внимание больше смещено к искусству танца, сквозь который и происходит раскрытие сюжета.

Тильда Суинтон сыграла Мадам Блан, под руководством которой и работает знаменитая танцевальная школа. В ее стенах происходит что-то недоброе и зловещее.

Школа современного танца – вовсе не союз талантливых танцовщиц, это настоящее сообщество ведьм, однако главная героиня (Дакота Джонсон) узнает об этом не сразу. В процессе просмотра картины зритель будет внимательно следить за действиями актеров, ведь вся лента пропитана сновидческой аурой и наполнена видеорядом таинственных полутонов.

Что примечательно, вместе с голливудскими звездами в картине снялась русская девушка-хореограф Елена Фокина. В одном интервью каналу РЕН ТВ она рассказала, в каких кошмарных условиях актерам приходилось сниматься и репетировать.

Съемки происходили в старой заброшенной гостинице, которая была закрыта в далеком 1986 году и долго пустовала. А во время репетиций на площадке специально включали мистическую музыку, чтобы создать пугающую атмосферу триллера.

Фильмы с талантливой Тильдой Суинтон всегда будут пользоваться популярностью и обязательно найдут своего зрителя, ведь за ее манерой игры так интересно наблюдать. Актриса никогда не считала свою работу ппрофессией, для нее это особенное времяпрепровождение и вдохновение. Возможно, за эту естественность и самобытность мы так любим фантастическую Тильду. Ниже представлен трейлер долгожданного нового фильма "Суспирия" 2018 года.