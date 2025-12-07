Щедрый вечер 2026: история праздника, его традиции и обряды

В канун Старого Нового года православные христиане отмечают торжество, тесно связанное с многочисленными народными традициями. Это Щедрый вечер, который в 2026 году будет сопровождаться семейными застольями и гуляньями. В этой статье Клео.ру расскажет о его особенностях, истории появления, традициях и обрядах.

Когда отмечают Щедрый вечер 2026

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 13 января. Она была принята в соответствии со старым летоисчислением, и знаменовала собой канун Нового года. Согласно православным традициям этой даты придерживаются по сей день.





История праздника

Истоки возникновения торжества уходят корнями в дохристианские времена, праздник берет свое начало с языческих обрядах. Древнеславянская мифология повествует о существовании Миланки, дочери матери богов Лады. Однажды ее похитил змей и заточил в подземном царстве. Девушку спас богатырь Безпальчик-Васильчик, который стал ее мужем. Благодаря этому существует традиция почитания Василия на Щедрый вечер. В связи с возвращением Миланки возникла традиция организовывать щедрые застолья и играть спектакли.

После принятия христианства на Руси праздник был приурочен ко дню преподобной Мелании. В соответствии с христианским календарем для торжества была установлена дата 13 января. День был назван в честь святой – Меланка. Еще одно название звучит как Васильев вечер, что связано с почитанием памяти Василия Великого на следующий день – 14 января. Одно из самых распространенных названий торжества "Щедрый вечер" означает, что в этот день следует ставить на стол лучшие угощения, а также быть щедрыми на благие дела и на подарки.





Традиции и обряды

Канун Старого Нового года следует после окончания Великого поста, длящегося 40 дней, поэтому, решая, как праздновать Щедрый вечер, можно это сделать с особым размахом. На стол можно быть поставить множество блюд, считалось, что чем их будет больше, тем лучше пройдет предстоящий год.

К традициям праздника относятся народные гулянья. На Щедрый вечер принято ходить в гости, собираться большими компаниями за хорошо накрытым столом. Было популярно проводить всевозможные гадания, обращаясь к святым духам с целью узнать свою судьбу. Актуальными вопросами для молодых девушек было узнать о своем суженом и предстоящей свадьбе. Кроме того, Щедрый вечер благоприятен, чтобы молиться и просить Господа о помощи.

Молодежь ходила по домам, чтобы исполнить колядку на Щедрый вечер. В таких песнях были заложены пожелания богатого урожая и благополучия. Люди вознаграждали щедровальников сладостями и деньгами. Случалось, что молодые люди устраивали настоящие театральные представления, наряжаясь в яркую одежду и надевая маски.

Давним обрядом, характерным для этого дня, было сжигание Дидуха – снопа из колосьев, который устанавливали в углу стола накануне рождества. После завершения святок его нужно было сжечь, чтобы получить богатый урожай.





Что готовят на Щедрый вечер

Чтобы заранее подготовиться к празднику после того, как вы узнали, когда Щедрый вечер в 2026 году, стоит продумать меню для торжественного стола. Обязательным атрибутом является кутья, которая имеет отличия от аналогичного рождественского блюда. Ее делали из пшеничной крупы, но не постной, а на молоке и сливках, с добавлением мака, орехов, меда. Включение подобных компонентов символизировало благополучие и здоровье.

Чтобы привлечь богатый урожай, на стол подавали запеченного поросенка, ассоциирующегося с плодородием земли. Это блюдо было особенно актуально в Васильев вечер, поскольку Василий Великий являлся покровителем свиноводства.

Оригинальным праздничным блюдом были вареники с разнообразными начинками и сюрпризами, имеющими особое значение. Так, если попадался вареник с фасолью, в семье стоило ожидать появление ребенка, сахар означал хорошую благополучную жизнь. Если внутри вареника оказалась копейка, можно было рассчитывать на денежную прибыль, а пуговица символизировала обновку.





Как провести Щедрый вечер 2026

Отметить праздник можно с учетом давних традиций, уделив внимание оформлению торжественного стола. Хорошо будет пригласить в этот день в дом гостей. Также можно приобщиться к обрядам, связанным с исполнением колядок. Кроме того, с Щедрым вечером связаны многочисленные приметы, на которые можно обратить внимание в этот праздник:

Звездное небо в ночь с 13 на 14 января предвещает богатый урожай ягод.

Этот день прекрасно подходит для раздачи долгов, однако давать средства взаймы не стоит ни в коем случае, иначе это грозит тем, что особого финансового дохода не стоит ожидать на протяжении всего года.

Праздник рекомендуется встречать в хорошей новой одежде, желательно светлых оттенков. Это необходимо, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.

Если кутья, которую поставит хозяйка на стол, окажется вкусной, ее полностью съедают. Если же блюдо вышло невкусным, его следует выбросить в прорубь.

В этот праздник не следует выносить мусор из дома, чтобы не выкинуть вместе с ним радость.

Снам, которые вы увидите в ночь на 13 января, стоит уделить особое внимание, поскольку в них можно увидеть свое будущее.





Итог

Щедрый вечер в 2026 году – это значимый праздник накануне Старого Нового года, сопровождающийся давними традициями. Проведите торжество в компании за праздничным столом, и по желанию отправьтесь в гости, чтобы исполнить колядки.