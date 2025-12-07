Идеи подарков на Новый год 2026: топ-варианты для семьи, друзей и коллег

Главный праздник зимы немыслим без милых подарков, которые мы преподносим членам семьи и близким людям, своим коллегам по работе. Они могут быть как полезными в быту, так и креативными, несущими символический смысл и поднимающими настроение. В этой статье Клео.ру предлагает рассмотреть идеи подарков на Новый год 2026, представленные на любой вкус. Среди них вы найдете варианты для родных, друзей и сотрудников по работе.

Подарки для семьи

Несомненно, близкие люди заслуживают нашего внимания в первую очередь. Для них презенты подбираются особо тщательно, с учетом их интересов и увлечений. Перед тем, как выбирать подарки семье на Новый год, будет не лишним аккуратно разузнать, о чем мечтает тот или иной родственник, и что точно его порадует. Ведь в этом случае презенты гарантированно придутся им по душе и доставят массу положительных эмоций. Вот несколько вариантов таких презентов:

столик для ванной – идеально подойдет для тех, кто любит с комфортом проводить время в подобной обстановке. Вещь создана с учетом того, чтобы с удобством расположить в ней определенные предметы: гаджеты, свечи, книги, напитки;





оригинальный светильник-ночник станет стильным акцентом в спальне того или иного члена семьи. Это интересное решение при выборе подарков в год Красной Огненной Лошади, поскольку светильник может иметь форму символа года. Для детей подойдет красочный вариант в виде единорога;





книга-сейф – оригинальный презент, который прекрасно подойдет для хранения ценностей либо мелких предметов. При желании его можно замаскировать на полке среди других книг и сделать практически незаметным;





домашний светодиодный камин – подарок, который по достоинству оценят любители семейного уюта. Он оригинально дополнит интерьер и создаст в комнате атмосферу настоящего потрескивающего огня.





Подарки для друзей

Людей, с которыми мы привыкли интересно проводить время, рассказывать о своих проблемах и секретах, делиться радостными моментами из жизни, хочется порадовать нужным и оригинальным презентом. Однако может оказаться не так-то просто решить, что подарить друзьям на Новый год 2026. Хорошим выбором станет оригинальный подарок, сделанный с душой и показывающий ваше теплое отношение к человеку. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть подобные варианты:

гигантский винный бокал – презент, который создаст праздничное расслабленное настроение. Его можно использовать по собственному усмотрению: налив в него напиток, насыпав конфеты или в виде оригинального декора для комнаты;





магический шар ответов – идеально подойдет для друзей, которые любят задавать вопросы судьбе и получать на них ответы. Последние представлены в забавном формате, что наверняка поднимет настроение, но в то же время позволит сохранить ощущение загадочности;





кружка в виде объектива фотоаппарата придется по душе друзьям, любящим создавать снимки. Оригинальное оформление не оставит никого равнодушным, этот подарок станет стильным аксессуаром в любом месте, будь то дом или офис на работе;





плед с новогодними орнаментами – великолепно подойдет друзьям, которые любят проводить время в уютной домашней обстановке.





Подарки коллегам и на работу

Сотрудники – люди, с которыми мы проводим огромную часть нашего времени каждый день. В преддверии главного зимнего праздника им будет приятно получить порцию внимания, а подарки коллегам на Новый год покажут ваше хорошее отношение к ним и выразят уважение. В этом случае будут уместны символические презенты, которые пригодятся на работе:

ручки, блокноты для записей, другие канцелярские принадлежности, которые могут быть оформлены с учетом новогодней тематики или содержать оригинальные надписи;





кружка-хамелеон, меняющая цвет, если в нее налить горячий напиток, сделает процесс принятия утреннего чая или кофе особенно приятным;





коллеги с чувством юмора по достоинству оценят такой презент как гигантская клавиша Enter. Это подарок-антистресс, который по желанию можно применить либо как подушку, либо как настоящую клавишу, подключив ее к компьютеру.





Оригинальные и креативные подарки

Некоторым людям будет особенно приятно получить креативный презент. Оригинальные подарки на Новый год 2026 можно преподнести членам вашей семьи и друзьям. Их можно подобрать с учетом их увлечений, ведь многие вещицы отражают ту или иную тематику. Некоторые такие идеи предлагает вашему вниманию Клео.ру:

интересное решение – преподнести вкусный подарок, оформленный в виде баночки красной икры, но внутри емкости находятся яркие разноцветные сладкие монпансье;





подарочный набор, включающий флягу в виде бинокля и стопки, имеющие форму патронов. Такой презент, сделанный с юмором, не оставит равнодушным, благодаря своему креативному дизайну;





диспенсер для напитков, сделанный в виде бензоколонки – подойдет друзьям, любящим устраивать вечеринки. Он включает в себя два резервуара для напитков, разлив которых из "колонки" осуществляется с помощью шлангов-дозаторов.





Бюджетные подарки

Если вы ограничены в бюджете, то можете подобрать недорогие подарки на Новый год. Вещицы, сделанные с фантазией и несущие тематику зимнего праздника, доставят положительные эмоции вашим близким людям. Главное, чтобы подарок был выбран с душой и олицетворял настроение новогоднего торжества:

новогодние носочки Гринч – идеально впишутся в тематику праздника и наверняка станут одним из любимых аксессуаров;





набор новогодних свечей поднимает настроение и наполнит дом приятным ароматом. Свечи могут быть сделать в виде елочки, пряничного человечка и прочей праздничной символики. Свечи с цветочными, кофейными, хвойными ароматами – недорогой презент, который поможет ощутить праздничную атмосферу;





кружка с оригинальной надписью и декором – всегда нужная вещь, которая надолго оставит в памяти приятные воспоминания.





Итог

Надеемся, что понравились предложенные нами идеи подарков на Новый год 2026, и вы сможете использовать при выборе презентов какой-либо из вариантов. Помните, что главное – сделать подарок с душой и подобрать его так, чтобы он отражал настроение праздника.