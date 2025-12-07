Старый Новый год 2026: дата, история, традиции и обычаи праздника

Январь богат на разные праздники, и к числу одних из главных торжеств относится Старый Новый год, который 2026 году многие из нас будут отмечать за семейным столом в кругу близких и друзей. Праздник имеет весьма интересную историю появления, объясняющую его необычное название, а также многочисленные традиции и обычаи. Обо всем этом расскажет Клео.ру в своей статье.

Когда отмечают Старый Новый год 2026

Дата для празднования торжества четко фиксированная, она не меняется из года в год и установлена в ночь с 13 на 14 января. Жители России встречают его реже, чем Новый год, но все же этот праздник довольно популярен.





История праздника

Появление данного торжества тесно связано с переходом на григорианский календарь. Как известно, юлианским календарем в Российской империи руководствовались вплоть до начала предыдущего столетия. При этом в европейских странах использовали григорианский, появившийся в XVI столетии и считавшийся более точным.

Такая разница вызывала определенные неудобства при ведении международных дел. В качестве примера можно привести отправку писем, которые отправлялись из Российской империи в Европу и приходившие на несколько дней раньше момента их отправки согласно почтовым штемпелям. В связи с этим российскими властями было решено перейти на григорианский календарь, это произошло в 1918 году.

Это повлекло за собой изменения в датах. Так, Новый год с даты 31 декабря перенесся на 13 января. Россияне, желавшие оставаться верными давним традициям, стали отмечать торжество дважды – сначала Новый год, а затем старый Новый год. Последний впервые отметили в подобную дату в 1919 году.

Исходя из этого не вызывает сомнений, какого числа следует праздновать Старый Новый год в 2026 году, – а именно в ночь с 13 на 14 января.





Традиции и обычаи Старого Нового года

Торжество сопровождается традициями, существующими с давних времен. Многие из них остались актуальными и в наши дни, и зная, когда Старый Новый год в 2026 году, можно заранее продумать программу праздника:

Колядки – традиция, связанная с приметой, говорящей о том, что проводить уходящий год и встретить новый следует как можно более весело. В связи с этим среди молодых людей было принято колядовать – наряжаться в костюмы и маски и отправляться по домам, чтобы исполнить веселые песни и получить за это деньги и сладости. Это следовало делать вечером 13 января, но не дожидаясь полуночи, – момента, когда на улицы выходит нечистая сила.

– традиция, связанная с приметой, говорящей о том, что проводить уходящий год и встретить новый следует как можно более весело. В связи с этим среди молодых людей было принято колядовать – наряжаться в костюмы и маски и отправляться по домам, чтобы исполнить веселые песни и получить за это деньги и сладости. Это следовало делать вечером 13 января, но не дожидаясь полуночи, – момента, когда на улицы выходит нечистая сила. Застолья . Торжество принято проводить в кругу семьи и компаний, ставя на стол праздничные блюда и повторяя традиции Нового года. В этом вечер также можно вручить своим близким подарки и загадать заветное желание. Чтобы мечта исполнилась, можно написать ее на бумаге, которую после этого сжигают и бросают в бокал с шампанским.

. Торжество принято проводить в кругу семьи и компаний, ставя на стол праздничные блюда и повторяя традиции Нового года. В этом вечер также можно вручить своим близким подарки и загадать заветное желание. Чтобы мечта исполнилась, можно написать ее на бумаге, которую после этого сжигают и бросают в бокал с шампанским. Вареники с сюрпризами – еще один давний обычай, заключающийся в том, чтобы узнать с помощью этого блюда свою судьбу на предстоящий год. Так, вареник с фасолевой начинкой символизировал пополнение в семье, а со сладким наполнением предвещал такую же "сладкую жизнь".





Как праздновать Старый Новый год 2026

Если по какой-то причине вы не успели как следует повеселиться в Новый год, у вас появится отличная возможность наверстать упущенное, отмечая это торжество. Вы можете пригласить гостей и устроить праздничное застолье, или же провести уютный вечер в кругу семьи. При желании приобщиться к давним традициям, можно отправиться колядовать, это отличная возможность увлекательно провести время, особенно если у вас есть дети.





Приметы на Старый Новый год

Как и другие праздники, Старый Новый год связан с определенными приметами, существующими с давних времен. Впрочем, некоторые люди предпочитают придерживаться их и в наши дни:

В этот день ни в коем случае не нужно давать в долг, иначе велика вероятность, что вы сами останетесь без средств в предстоящем году. Если же вы получили в этот день какую-либо прибыль или вам самим вернули долг, то это, напротив, считается очень хорошей приметой, предвещающей достаток.

Уборку следует провести заранее или перенести ее на более поздний срок, но не заниматься ею в праздничный день. Считается, что вместе с мусором вы можете вынести удачу из дома.

Старый Новый год не следует встречать без мужчин. Это означает, что в будущем году вам грозит одиночество, Эта примета особенно актуальна для незамужних женщин.

Погодные приметы говорят о том, что звездная ночь с 13 на 14 января сулит богатый урожай. Ветер, дующий с юга, предвещает мягкую и теплую погоду в предстоящем году.





Итог

Старый Новый год в 2026 году – это интересный праздник с давними традициями, соблюдение которых дает отличную возможность провести время весело и увлекательно. Обязательно проведите этот вечер в компании, будь то тесный круг семьи или масштабное застолье с друзьями.