Старый Новый год 2026: дата, история, традиции и обычаи праздника

Когда отмечают Старый Новый год 2026. Какие традиции и обычаи связаны с праздником и как провести вечер.
Январь богат на разные праздники, и к числу одних из главных торжеств относится Старый Новый год, который 2026 году многие из нас будут отмечать за семейным столом в кругу близких и друзей. Праздник имеет весьма интересную историю появления, объясняющую его необычное название, а также многочисленные традиции и обычаи. Обо всем этом расскажет Клео.ру в своей статье.
Когда отмечают Старый Новый год 2026
Дата для празднования торжества четко фиксированная, она не меняется из года в год и установлена в ночь с 13 на 14 января. Жители России встречают его реже, чем Новый год, но все же этот праздник довольно популярен.
История праздника
Появление данного торжества тесно связано с переходом на григорианский календарь. Как известно, юлианским календарем в Российской империи руководствовались вплоть до начала предыдущего столетия. При этом в европейских странах использовали григорианский, появившийся в XVI столетии и считавшийся более точным.
Такая разница вызывала определенные неудобства при ведении международных дел. В качестве примера можно привести отправку писем, которые отправлялись из Российской империи в Европу и приходившие на несколько дней раньше момента их отправки согласно почтовым штемпелям. В связи с этим российскими властями было решено перейти на григорианский календарь, это произошло в 1918 году.
Это повлекло за собой изменения в датах. Так, Новый год с даты 31 декабря перенесся на 13 января. Россияне, желавшие оставаться верными давним традициям, стали отмечать торжество дважды – сначала Новый год, а затем старый Новый год. Последний впервые отметили в подобную дату в 1919 году.
Исходя из этого не вызывает сомнений, какого числа следует праздновать Старый Новый год в 2026 году, – а именно в ночь с 13 на 14 января.
Традиции и обычаи Старого Нового года
Торжество сопровождается традициями, существующими с давних времен. Многие из них остались актуальными и в наши дни, и зная, когда Старый Новый год в 2026 году, можно заранее продумать программу праздника:
- Колядки – традиция, связанная с приметой, говорящей о том, что проводить уходящий год и встретить новый следует как можно более весело. В связи с этим среди молодых людей было принято колядовать – наряжаться в костюмы и маски и отправляться по домам, чтобы исполнить веселые песни и получить за это деньги и сладости. Это следовало делать вечером 13 января, но не дожидаясь полуночи, – момента, когда на улицы выходит нечистая сила.
- Застолья. Торжество принято проводить в кругу семьи и компаний, ставя на стол праздничные блюда и повторяя традиции Нового года. В этом вечер также можно вручить своим близким подарки и загадать заветное желание. Чтобы мечта исполнилась, можно написать ее на бумаге, которую после этого сжигают и бросают в бокал с шампанским.
- Вареники с сюрпризами – еще один давний обычай, заключающийся в том, чтобы узнать с помощью этого блюда свою судьбу на предстоящий год. Так, вареник с фасолевой начинкой символизировал пополнение в семье, а со сладким наполнением предвещал такую же "сладкую жизнь".
Как праздновать Старый Новый год 2026
Если по какой-то причине вы не успели как следует повеселиться в Новый год, у вас появится отличная возможность наверстать упущенное, отмечая это торжество. Вы можете пригласить гостей и устроить праздничное застолье, или же провести уютный вечер в кругу семьи. При желании приобщиться к давним традициям, можно отправиться колядовать, это отличная возможность увлекательно провести время, особенно если у вас есть дети.
Приметы на Старый Новый год
Как и другие праздники, Старый Новый год связан с определенными приметами, существующими с давних времен. Впрочем, некоторые люди предпочитают придерживаться их и в наши дни:
- В этот день ни в коем случае не нужно давать в долг, иначе велика вероятность, что вы сами останетесь без средств в предстоящем году. Если же вы получили в этот день какую-либо прибыль или вам самим вернули долг, то это, напротив, считается очень хорошей приметой, предвещающей достаток.
- Уборку следует провести заранее или перенести ее на более поздний срок, но не заниматься ею в праздничный день. Считается, что вместе с мусором вы можете вынести удачу из дома.
- Старый Новый год не следует встречать без мужчин. Это означает, что в будущем году вам грозит одиночество, Эта примета особенно актуальна для незамужних женщин.
- Погодные приметы говорят о том, что звездная ночь с 13 на 14 января сулит богатый урожай. Ветер, дующий с юга, предвещает мягкую и теплую погоду в предстоящем году.
Итог
Старый Новый год в 2026 году – это интересный праздник с давними традициями, соблюдение которых дает отличную возможность провести время весело и увлекательно. Обязательно проведите этот вечер в компании, будь то тесный круг семьи или масштабное застолье с друзьями.