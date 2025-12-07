Международный день эскимо 2026: история и интересные факты

 30

Когда отмечают Международный день эскимо в 2026 году. Как появился этот необычный праздник и интересные факты о любимом десерте.

Кто из нас не любит полакомиться мороженым? Этот вкусный десерт у многих ассоциируется с беззаботным детством и праздником, а его употребление приносит исключительно положительные эмоции. В 2026 году отметят Международный день эскимо – одной из самых популярных разновидностей мороженого. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого праздника, а также интересные факты, связанные с эскимо.

Когда отмечают Международный день эскимо 2026

Для празднования этого необычного торжества установлена четко фиксированная дата – 24 января. Праздник официально не является выходным, но, тем не менее, это отличный повод, чтобы порадовать себя вкусным десертом и увлекательно провести время. В 2026 году День эскимо выпадает на субботу, благодаря чему предоставляется дополнительная возможность устроить для себя маленькое торжество.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История появления эскимо

История возникновения праздника тесно связана с определенным событием. В 1922 году Христиан Нельсон, проживающий в городке Онава, расположенном в штате Айова, и владеющий лавкой сладостей зарегистрировал патент на собственное изобретение "Пирожок эскимоса". Примечательно то, что продавать десерт мужчина начал еще в 1919 году, однако на протяжении нескольких лет его изобретение не имело официального статуса. Все изменилось в 1992 году, когда Христиан получил патент. Это событие произошло 24 января, что впоследствии повлияло на выбор даты, когда праздновать День эскимо.

Как известно, отличием этого вида мороженого является сливочная начинка и шоколадная глазурь. Вкусный десерт завоевал популярность по всему миру и стал любимым десертом у многих людей.

В СССР мороженое получило массовую популярность после 1937 года. Заслуга в этом принадлежала Анастасу Микояну, занимающему на тот момент должность наркома продовольствия. Именно он проявил инициативу в том, чтобы десерт стал доступен для большого количества населения и реализовывался по низким ценам.

В настоящее время День эскимо сопровождается неизменной традицией – поеданием мороженого в приятной компании. Распространена организация тематических вечеринок, посвященных этому десерту. Этот праздник – прекрасный повод, чтобы освоить приготовление эскимо самостоятельно, в домашних условиях, преподнести сюрприз в виде такого подарка родным и друзьям.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Интересные факты об эскимо

С популярной разновидностью мороженого связано множество интересных фактов. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • В Америке эскимо считается поистине уникальным продуктом, представленным на рынке сладостей. Это обусловлено тем, что именно этот десерт стал первым, которому был присвоен патент.
  • Изначально это мороженое продавали в обычных обертках из бумаги, однако впоследствии производство развивалось и совершенствовалось, благодаря чему эскимо внешне преобразилось. Его стали покрывать шоколадной глазурью и дополнять палочкой из пластика.
  • Эскимо является не только вкусным, но и весьма полезным десертом. В его состав входят витамины и минералы, приносящие пользу организму. А его охлаждающий эффект особенно ощущается в жаркую погоду.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

Международный день эскимо в 2026 году – это вкусный праздник, который можно провести невероятно интересно, устроив дегустацию любимого мороженого в компании друзей или членов семьи. Обязательно воспользуйтесь этой прекрасной возможностью и порадуйте свои вкусовые рецепторы.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.