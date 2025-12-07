Международный день эскимо 2026: история и интересные факты

Кто из нас не любит полакомиться мороженым? Этот вкусный десерт у многих ассоциируется с беззаботным детством и праздником, а его употребление приносит исключительно положительные эмоции. В 2026 году отметят Международный день эскимо – одной из самых популярных разновидностей мороженого. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого праздника, а также интересные факты, связанные с эскимо.

Когда отмечают Международный день эскимо 2026

Для празднования этого необычного торжества установлена четко фиксированная дата – 24 января. Праздник официально не является выходным, но, тем не менее, это отличный повод, чтобы порадовать себя вкусным десертом и увлекательно провести время. В 2026 году День эскимо выпадает на субботу, благодаря чему предоставляется дополнительная возможность устроить для себя маленькое торжество.





История появления эскимо

История возникновения праздника тесно связана с определенным событием. В 1922 году Христиан Нельсон, проживающий в городке Онава, расположенном в штате Айова, и владеющий лавкой сладостей зарегистрировал патент на собственное изобретение "Пирожок эскимоса". Примечательно то, что продавать десерт мужчина начал еще в 1919 году, однако на протяжении нескольких лет его изобретение не имело официального статуса. Все изменилось в 1992 году, когда Христиан получил патент. Это событие произошло 24 января, что впоследствии повлияло на выбор даты, когда праздновать День эскимо.

Как известно, отличием этого вида мороженого является сливочная начинка и шоколадная глазурь. Вкусный десерт завоевал популярность по всему миру и стал любимым десертом у многих людей.

В СССР мороженое получило массовую популярность после 1937 года. Заслуга в этом принадлежала Анастасу Микояну, занимающему на тот момент должность наркома продовольствия. Именно он проявил инициативу в том, чтобы десерт стал доступен для большого количества населения и реализовывался по низким ценам.

В настоящее время День эскимо сопровождается неизменной традицией – поеданием мороженого в приятной компании. Распространена организация тематических вечеринок, посвященных этому десерту. Этот праздник – прекрасный повод, чтобы освоить приготовление эскимо самостоятельно, в домашних условиях, преподнести сюрприз в виде такого подарка родным и друзьям.





Интересные факты об эскимо

С популярной разновидностью мороженого связано множество интересных фактов. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

В Америке эскимо считается поистине уникальным продуктом, представленным на рынке сладостей. Это обусловлено тем, что именно этот десерт стал первым, которому был присвоен патент.

Изначально это мороженое продавали в обычных обертках из бумаги, однако впоследствии производство развивалось и совершенствовалось, благодаря чему эскимо внешне преобразилось. Его стали покрывать шоколадной глазурью и дополнять палочкой из пластика.

Эскимо является не только вкусным, но и весьма полезным десертом. В его состав входят витамины и минералы, приносящие пользу организму. А его охлаждающий эффект особенно ощущается в жаркую погоду.





Итог

Международный день эскимо в 2026 году – это вкусный праздник, который можно провести невероятно интересно, устроив дегустацию любимого мороженого в компании друзей или членов семьи. Обязательно воспользуйтесь этой прекрасной возможностью и порадуйте свои вкусовые рецепторы.