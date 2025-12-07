Поделки на Новый год 2026: оригинальные идеи в год Красной Огненной Лошади

Главный праздник зимы – это повод не только весело провести время за торжественным столом, но и уделить внимание разнообразным увлекательным занятиям. Одним из них является создание поделок на Новый год 2026. Изделия могут быть изготовлены в виде игрушек, сувениров и полезных вещей для дома. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как их можно сделать своими руками и привлечь детей к данному увлекательному процессу.

Общие идеи поделок на Новый год 2026

Чтобы приступить к процессу, нужно понять, какими материалами и приспособлениями вы располагаете, какие изображения хотите воплотить в изделиях, и какое предназначение они будут иметь. Конечно же, особенно актуальными в год Красной Огненной Лошади станут поделки, воплощающие символ праздника. При их создании можно использовать различные технологии. Например, детям, достигшим 6-летнего возраста, наверняка понравится 3D-ручка, с помощью которой можно сделать фигурку из пластика, как плоскую, так и объемную.

Если вы увлекаетесь вязанием или шитьем, то сможете в полной мере проявить свою фантазию, создавая мягкие игрушки, кухонный фартук, салфетки или прихватки для кухни. Такие новогодние поделки для дома не только придадут праздничное настроение, но и надолго станут полезными в быту.

Если вы владеете техникой стринг-арт, то сможете изготовить оригинальное панно. Для его создания понадобится плотная доска из дерева или пробки, шаблон рисунка, который приклеивается на основу, гвозди, которые необходимо вбить по контуру изображения, и яркая цветная пряжа или нитки мулине. Натягивая их, можно создать настоящее произведение искусства в виде рисунка на выбранную вами тематику.





Поделки для детей

Если в этот процесс будет вовлечен ребенок, он наверняка получит незабываемые эмоции и впечатления. Используя простые подручные средства, которые найдутся в каждом доме, можно будет создать красочные и оригинальные изделия. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько вариантов новогодних поделок для детей разного возраста, которые можно с легкостью воплотить в домашних условиях.

Поделки из бумаги

Этот простой материал прекрасно подойдет для того, чтобы заняться творчеством с детьми младшего возраста. Дополнительные приспособления, которые потребуются, найдутся в каждом доме, где есть ребенок. Предлагаем вам рассмотреть следующие варианты создания поделок:

Ладошка-лошадка – создается из листа бумаги или картона, на который наносится рисунок. Для этого покройте ладошку ребенка нетоксичной краской и сделайте отпечаток. Дождитесь высыхания краски и нарисуйте остальные части лошади – голову, уши, глаза, хвост, гриву.





Лошадка из бумажного стаканчика, которые будут выступать в качестве туловища. Стаканчик нужно расположить горизонтально и приклеить к нему голову, вырезанную из цветной бумаги. К нижней части туловища с помощью клея прикрепляют ноги, сделанные из полосок плотного картона. После этого нужно дополнить лошадку ушами и гривой, созданными из бумаги, и хвостом, который делается из ниток, связанных в пучок.





Гирлянда из шишек

Этот вариант поделки отлично подойдет для украшения комнаты или елки. Вам понадобится веревка или шишки в количестве 10-15 штук. Веревку обвязываю вокруг каждой шишки, оставляя между ними расстояние 10-15 сантиметров. Шишки можно покрыть блестками или разноцветной краской. Готовую гирлянду можно привязать к разным концам комнаты или повесить на елку.





Поделки из винных пробок

С помощью этих приспособлений можно создавать самые разные фигурки, воплощающие тематику праздника – лошадки, оленей, снеговиков, елочки. Пробки скрепляют между собой зубочистками и украшают другими деталями. Так, гриву и хвост лошадки можно сделать из пряжи, а глазки – из бусинок, которые приклеивают к голове.





Поделки из продуктов

В качестве материалов для создания новогодних украшений можно использовать слоеное тесто, которое выступит отличной альтернативой пластилину. Раскатав его в пласт и применяя специальные формочки, вырезают фигурки в виде звездочек, елочек. В тесто можно изначально добавить краситель или раскрасить его после яркими красками. Другой вариант создания поделок – в виде объемных фигурок, к примеру, это снеговик, для которого лепятся шарики и соединяются между собой.

Оригинально выглядят снежинки, сделанные из макарон разной формы. Их соединяют с помощью клея и разукрашивают красками и блестками. При желании к снежинке можно прикрепить нитку или ленточку, чтобы повесить украшение на елку.





Поделки для дома

Милые вещицы, украшающие помещение, создадут праздничное настроение и выступят в качестве оригинального декора, а то и станут полезными в быту. Новогодние поделки, сделанные своими руками, привнесут в домашнюю атмосферу особый уют. Зачастую процесс их создания очень прост и не занимает много времени.

Игрушки из носков

Такие изделия могут выполнять функцию антистресса, поскольку их очень приятно держать в руках. Для наполнения можно использовать материалы, подобранные по вашему усмотрению. Ими могут стать вата, синтетический холлофайбер, гречневая или рисовая крупа.

Особо актуальными станут поделки на Новый год 2026, сделанные в виде символа торжества – Лошади. Для этого понадобится длинный носок, который завязывают узлом с одной стороны, внутрь помещают наполнитель. Головой лошадки станет стопа, повернутая вверх. На нее пришивают глаза – пуговицы. Уши можно сделать из кусочков плотной ткани, а гриву и хвост – из пряжи.





Простой, но очень красочный вариант поделки из носков – снеговик. Чтобы его сделать, нужно отрезать пяточную часть, а верхнюю вывернуть внутрь стопы. После этого внутрь изделия помещают наполнитель, а верхнюю часть, оставшуюся открытой, зашивают нитками. Далее основу нужно разделить на две части, обернув и зафиксировав ниткой в нужном месте. Останется украсить снеговика, сделав ему шапочку из ткани, пришив глаза бусинки или пуговки, обвязав вокруг шеи шарфик из ниток пряжи либо полоски ткани.





Вязаный чехол для кружки

Такое украшение сделает чаепитие особенно уютным. Для его создания нужно всего лишь связать полоску по размеру и диаметру кружки и зафиксировать ее с помощью пуговицы или прошить нитками. Оформление чехла будет зависеть от ваших пожеланий, его можно сделать однотонным или разноцветным, украсить новогодними орнаментами.





Итог

Поделки на Новый год 2026 можно с легкостью сделать своими руками. Такие украшения сделают атмосферу вашего дома по-настоящему праздничной, и вы получить положительные эмоции уже в процессе их создания.