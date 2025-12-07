День студента (Татьянин день) в 2026 году: история праздника и его традиции в наши дни

Татьянин день – один из тех праздников, которые пользуются в России особой популярностью. Кроме того, что это значимое церковное торжество, в эту дату отмечают также и День студента, который в 2026 году будет сопровождаться веселыми и масштабными мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного праздника, его особенностях и традициях.

Когда отмечают День студента (Татьянин день) в 2026 году

Праздник имеет четко фиксированную дату – 25 января. День студента признан на государственном уровне официально, тем самым подчеркивается его значимость. Примечательно то, что дата, которую отмечают в России, не совпадает с Международным днем студентов, который празднуют 17 ноября.

История праздника

День студента в России тесно связан с церковным торжеством – Татьяниным днем. Этот религиозный праздник посвящен святой мученице Татиане, проживавшей в Риме в III столетии. Девушка приняла решение отдать себя служению церкви, благодаря своему усердию в этом деле она получила право проповедовать Евангелие. Татиана славилась как очень милосердный человек, она оказывала помощь нуждающимся и уделяла время уходу за больными людьми.

В период гонения на христиан, случившийся в Риме, девушку пытались заставить сделать жертвоприношение, она должна была совершить это действие перед языческим идолом. Однако Татиана стала молиться особенно усердно, и вследствие этого языческие храмы подверглись разрушению. За это девушку жестоко пытали, после чего подвергли казни.

По прошествии девяти лет Татиану возвели в ранг святых. В честь ее памяти христиане и католики отмечают особый церковный праздник. При этом даты разнятся. Христиане отметят Татьянин день в 2026 году 25 января, а католики 12 января. Это обусловлено расхождением дат в григорианском и юлианском календарях.

Татьяна считается покровительницей тех, кто стремится к знаниям. Именно это повлияло на то, что в 1755 году в день этой святой, 25 января, императрица Елизавета решила учредить праздник, посвященный студентам. В 1791 году при Московском государственном университете был открыт храм Мученицы Татианы, и праздник студентов стали называть в честь этой святой.

На всероссийском уровне День студента стали праздновать значительно позже. Это произошло в 1850 году, когда по инициативе Николая I торжество стали отмечать как дату для всех высших учебных заведений, расположенных в Российской империи.

В период Советского Союза храм Мученицы Татианы при МГУ закрыли. В его здании основали сначала клуб, а потом студенческий театр. При этом торжеству присвоили другое название – День пролетарского студента, и его стали праздновать не столь массово.

Все изменилось в 1995 году, когда храм снова вернулся к церкви. При этом традиции Дня студента были возобновлены. В 2005 году был издан президентский указ "О дне российского студенчества", а Татьянин день обрел свой прежний смысл. Ее имя упоминается как покровительницы стремящихся к знаниям.





Традиции Татьяниного дня

Традиции отмечания студенческого торжества уходят своими истоками в царские времена. В тот период торжество в обязательном порядке начиналось с посещения церкви. В этот день в храме устраивали специальные молебны в честь святой. Студенты посещали церкви и произносили просьбе о помощи в учебе и любви. После этого для молодых людей организовывались светские мероприятия. Ректор произносил перед ними приветственную речь, после чего начиналось застолье. Масштабное празднование торжества было характерно для дореволюционной России, после этого оно временно утратило свой размах. Примечательно то, что для полиции существовал негласный указ – не задерживать в этот день студентов, позволивших себе чрезмерные возлияния.





Как отмечают День студента сегодня

Каждый учащийся высшего учебного заведения знает, как День студента в 2026 году. Праздник подразумевает интересные мероприятия, при этом для каждого университета может быть предусмотрена своя особая программа. В вузах для студентов проводятся всевозможные конкурсы, викторины, соревнования и другие развлекательные мероприятия. Ярким примером выступает Татьянин бал, который проводят в Белгородском техническом университете, для него создают настоящий дворянский антураж. В Волгограде каждый год устраивают выставку, где представлены портреты разных Татьян. В МГУ торжество приобретает особо масштабный размах. При вузе существует уникальная традиция – варить медовуху за 40 дней до торжества, используя для этого старинную монастырскую рецептуру. В День студента ректор университета собственноручно разливает напиток по кружкам учащихся.

Городские власти также стараются организовать праздник так, чтобы он проходит увлекательно и интересно. С этой целью проводят концерты и ярмарки, устраивают спортивные состязания.

25 января знаменует собой окончание зимней сессии. В этот день студенты придерживаются давней традиции – просить Татьяну об успехах в учебе и об удаче при сдаче экзаменов.





Итог

День студента в 2026 году – это значимый праздник для всех учащихся высших учебных заведений. Некоторые традиции этого торжества сохранились до наших времен, а другие мероприятия появились уже в наши дни. Как бы то ни было, этот день – уникальная возможность приобщиться к студенческому братству и провести время особенно интересно.