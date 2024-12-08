День рождения Винни-Пуха: какого числа отмечают праздник и история создания персонажа

На протяжении многих лет плюшевый медведь продолжает оставаться любимым сказочным персонажем не только детей, но и взрослых. В его честь даже был придуман особый праздник – День рождения Винни-Пуха. Он стал героем одной из самых любимых детских книг, персонажем популярного мультипликационного фильма. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления Винни-Пуха и приведет интересные факты, связанные с ним.

Две основные даты, которые называют Днем рождения Винни-Пуха

Многие, люди, узнавшие о празднике, посвященному известному герою детских историй, наверняка захотят узнать, какого числа День рождения Винни-Пуха? Существует две версии относительно того, когда стоит отмечать эту дату. Первая из них говорит о том, что именины сказочного героя следует праздновать 21 августа. В 1921 году в этот день исполнился год Кристоферу Робину Милну, сыну знаменитого английского писателя. В эту дату мальчик получил в подарок плюшевого медведя. При этом имя "Пух" было присвоено ему лишь спустя четыре года.

Согласно второй версии, торжество следует отмечать 14 октября. Именно эту дату стоит брать за основу, определяясь, когда День Винни-Пуха. В 1926 в этот день состоялся выход в свет книги о медвежонке. Следует отметить, что отдельные фрагменты произведения были отданы в печать и ранее.





История создания персонажа

Такой сказочный персонаж как добродушный плюшевый мишка многим знаком с детства. Многим поклонникам этого героя наверняка интересно знать, кто создал Винни-Пуха. Автором двух сборников стихов и двух повестей об этом герое стал Алан Милн, известный писатель из Англии. Популярный персонаж получил свое имя от одной из игрушек сына Алана, Кристофера Робина. Игрушка же приобрела название от медведицы, имевшей кличку Виннипег и проживавшей в зоопарке Лондона в 1920-х годах.

Стоит отметить, что действие многих книг об этом персонаже происходит в Стоакровом лесу. Существует предположение, что его прототип – это лес Эшдаун, расположенный вблизи от фермы, приобретенной в 1925 году семьей Милнов. Многие персонажи книги проживают в дуплах или на ветвях деревьев.





Винни-Пух в России и СССР

Винни Пух стал любимым персонажем многих поколений детей. Книга, изданная экземплярами в десятки миллионов, получила перевод на 25 языков мира. Огромную популярность данное произведение заслужило и в Советском Союзе. Первая публикация состоялась в 1939 году в журнале "Мурзилка". При этом имя автора не упоминалось, в подзаголовке значилось "Английская сказка".

Полный перевод состоялся в 1958 году, это произошло в Литве по заслуге писателя Виргилиюса Чепайтиса. В дальнейшем этот перевод подвергался существенной переработке. Этот год также ознаменовался знакомством с произведением Бориса Заходера. Впоследствии этот автор неоднократно обращался к "пересказу" данной книги. Заслуга в иллюстрации произведений принадлежала художнице Алисе Порет.

Винни Пух приобретал все большую популярность как герой и получил признание режиссеров. С 1961 года состоялся выпуск короткометражных мультфильмов об этом герое. В России признание зрителей завоевал цикл мультфильмов Федора Хитрука, созданных в соавторстве с Борисом Заходером.





Интересные факты о Винни-Пухе

С популярным сказочным персонажем связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Первое знакомство Кристофера Робина с медведицей Виннипег в зоопарке состоялось, когда мальчику исполнилось четыре года. После этого плюшевой игрушке-медвежонку также было присвоено имя Винни. Она сопровождала ребенка на протяжении многих лет. История Винни-Пуха как персонажа, представленного в книгах, создавалась на основе игр с Кристофером Робином и устных рассказов мальчика об этой игрушке.

В диснеевских мультфильмах на горшках фигурирует надпись "Hunny". Стоит отметить, что это является неправильным написанием слова "honey", означающего "мед". При этом вопросов данная трактовка не вызывает, поскольку "ханни" ассоциируется с жаргонным выражением "100 акров леса". Это означает вымышленное место проживания Винни-Пуха и его товарищей.

Авторская версия образа говорит о том, что рост Винни-Пуха составляет 22 дюйма или 55,88 см. В диснеевском мультфильме медвежонок предстает перед зрителями в красной футболке. При этом отсутствие штанов имеет несколько обоснований: комфорт, следование моде, социальные нормы.





Итог

День рождения Винни-Пуха – это необычный праздник, предназначенный окунуться в детство и сказочную атмосферу многих людей. Вы можете выбрать для себя одну из двух популярных дат, чтобы уделить внимание прочтению книги, просмотру мультфильма или ностальгическим воспоминаниям о любимом персонаже.