Музеи Самары, которые обязательно стоит посетить

Самара, город в Среднем Поволжье России, имеет давнюю историю. Его основание состоялось еще в 1586 году, поэтому неудивительно, что населенный пункт наполнен многочисленными интересными достопримечательностями. К их числу относятся и музеи Самары, содержащие как древние коллекции, так и современные экспонаты. Если вы решили посетить этот замечательный город, рекомендуем подготовиться к этому заранее. Для этого изучите статью Клео.ру, в которой дается обзор самых популярных и интересных достопримечательностей.

Музей истории города Самара имени М. Д. Челышева

Основание этого историко-мемориального музея произошло в 1997 году, инициативу по поводу его создания проявляла общественность. Целью послужило сохранение памяти о жителях Самары, внесших значительный вклад в развитие города. Экспозиция посвящена событиям, берущим начало от основания населенного пункта в 1586 году царем Федором Иоанновичем и завершающимся современностью. Туристы могут увидеть портретную галерею знаменитых граждан, оригинал герба города и копию его знамени, а также другие интересные экспонаты.

Стоимость билетов – бесплатно;

режим работы: со вторника по субботу с 10:00 до 18:00

адрес: ул. Фрунзе, 49.





Бункер Сталина

Если вы задумываетесь о том, что посмотреть в Самаре, чтобы впечатления в вашей памяти остались надолго, обязательно рассмотрите посещение одной из главных исторических городских достопримечательностей. Это бункер Сталина, представляющий собой бомбоубежище огромных размеров. Находится он под зданием Академии культуры, где некогда располагался Куйбышевский обком. Строительство бункера состоялось в 1942 году, его глубина уходит под землю на целых семь этажей. Бомбоубежище очень масштабное, его можно сравнить с Красной площадью. При этом при его возведении все продумали до мелочей, даже предусмотрели наличие зала заседаний.

Стоимость билетов – 500 рублей;

режим работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00

адрес: ул. Фрунзе, 167.





Историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина в Самаре

Музей уникален тем, что содержит огромное количество экспонатов, численность которых превышает 200 тысяч. Туристы могут ознакомиться с археологическими, этнографическими, естественнонаучными, историко-бытовыми коллекциями. Найдут для себя интересные экспонаты и нумизматы, ценители огнестрельного и холодного оружия, документов XVIII—XX веков, редкой книги XVIII—XIX столетий. Музей занимает несколько зданий: СОИКМ им. П. В. Алабина, где сосредоточена основная коллекция, дом-музей Владимира Ильича Ленина, дом-музей Михаила Васильевича Фрунзе, особняк Курлиной, археоцентр.

Режим работы: во вторник-среду и в пятницу-воскресенье с 10:00 до 17:30; в четверг с 13:00 до 20:30;

адрес: Ленинская ул., 142.





Музей модерна

Эта достопримечательность не имеет аналогов в России. Местом расположения музея является усадьба купцов Курлиных – одно из самых красивых зданий города. Музей уникален тем, что является не просто собранием экспонатов, а воплощением архитектурно-исторической и культурной среды. Его главная экспозиция сосредоточена на первом этаже и представляет собой помещения с интерьерами, характерными для конца XIX – начала XX веков. На втором этаже организовывают всевозможные выставки, а в подвальном помещении можно окунуться в неповторимую историю мистицизма.

Стоимость билетов – 200 рублей;

режим работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00

адрес: ул. Красноармейская, 15.





Художественный музей Самары

Любители живописи смогут насладиться обзором основной коллекции, где представлены работы самарских художников, созданные в период XIX—XX веков. Также в музее сосредоточено богатое собрание русских живописцев, творивших в XVIII—XIX столетиях, конца XIX – начала XX веков. Особую ценность представляет коллекция русского авангарда начала XX столетия.

Режим работы: в понедельник, среду, пятницу, воскресенье с 10:00 до 18:00; в четверг с 13:00 до 21:00; в субботу с 12:00 до 20:00;

адрес: улица Куйбышева, 92.





Музей авиации и космонавтики

Музей основан на базе Самарского университета имени Королева и является одним из самых выдающихся в России. Он открыт для посещения исключительно гражданами этой страны, поскольку содержит передовые научные разработки. Университетские фонды являются настоящей гордостью этого высшего учебного заведения. В музее представлены макеты техники, кабина истребителя Су-9, скафандр космонавта и другие интересные экспонаты.

Стоимость билетов – 150 рублей;

режим работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00

адрес: Московское шоссе, 34.





Парк чудес Галилео

Этот научно-популярный музей понравится не только взрослым, но и детям, поскольку они могут узнать множество невероятно интересных фактов и потрогать экспонаты руками. Посетители смогут прогуляться в зеркальном лабиринте, узнать информацию о рождении грома и молнии, принять участие в химических и физических опытах.

Стоимость билетов – 600 рублей;

режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

адрес: ул. Дачная, 2, к. 1.





Музей Эльдара Рязанова

Достопримечательность по достоинству оценят поклонники творчества этого знаменитого режиссера, а также люди, интересующиеся историей кинематографа. Экспонаты сосредоточены в старинном дореволюционном особняке. Здесь можно увидеть личные вещи Рязанова, мебель, привезенные из его московской квартиры и предметы его творчества.

Стоимость билетов – 150 рублей;

режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 12:00 до 20:00

адрес: ул. Фрунзе, 120.





Музей лягушки

Хотя подобные музеи существуют в Хорватии и Швейцарии, в России нет таких аналогов. Экспонатами являются не засушенные лягушки, а сказочные персонажи и игрушки. Как дети, так и взрослые смогут совершить увлекательное путешествие к Царевне-лягушке.

Стоимость билетов – 250 рублей;

режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00

адрес: ул. Крупской,1, ТЦ "Стройдом".





Дом рока "Звезда"

Он будет особенно интересен поклонникам этого музыкального направления. Посещение начинается с комнаты советского подростка, увлекающегося роком, а заканчивается вашим собственным выходом на сцену. Вы сможете не только увидеть личные вещи рок-музыкантов, но и почувствовать себя звездой в полной мере, попробовав освоить игру на электрогитаре

Стоимость билетов – 700 рублей;

режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00

адрес: ул. Крупской,1, ТЦ "Стройдом".





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие музеи Самары заслуживают особого внимания, и сможете составить план их посещения с учетом ваших предпочтений и интересов. Чтобы прогулка по городу получилась впечатляющей и насыщенной, можно совместить осмотр музеев с древними историческими и с современными экспонатами.