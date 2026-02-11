Что посмотреть в марте 2026 года: обзор актуальных новинок фильмов и сериалов

Выход новинок кино на экраны – одно из самых ожидаемых событий для заядлых киноманов. Ведь именно благодаря этому они могут увлекательно проводить время, погружаясь в неповторимую атмосферу и узнавая новые интересные сюжеты. Для таких киноманов и для обычных зрителей Клео.ру предлагает подборку того, что посмотреть в марте 2026 года. Вашему вниманию представлены захватывающие фильмы и сериалы.

Главные кинопремьеры марта 2026

Фильм, продолжительность просмотра которого составляет 1-2 часа, – это отличный повод, чтобы разнообразить свой досуг и интересно провести часть дня или вечера. Для таких зрителей представляем новинки кино марта 2026 года, которые порадуют разнообразием жанров и сюжетов. Обзор самых интересных из них по версии Клео.ру далее.

"Наследник"

Премьера : 5 марта

: 5 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : драма, триллер, комедия

: драма, триллер, комедия Режиссер : Джон Паттон Форд

: Джон Паттон Форд Актеры : Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Джессика Хенвик

: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Джессика Хенвик Страна: США, Великобритания, Франция





В центре сюжета находится Беккет Редфеллоу, который должен получить огромное семейное наследство, размер которого составляет миллиарды. Проблема заключается в том, что глава рода заявил об отказе от этого состояния еще до того момента, как Беккет появился на свет. Однако мужчина не намерен сдаваться и готов на любые действия вплоть до убийства родственников-конкурентов. При этом ему необходимо проявить чудеса изобретательности, чтобы не угодить за решетку.

"Нюрнберг"

Премьера : 12 марта

: 12 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : драма, триллер, исторический, военный

: драма, триллер, исторический, военный Режиссер : Джеймс Вандербилт

: Джеймс Вандербилт Актеры : Рассел Кроу, Майкл Шеннон, Рами Малек, Ричард Э. Грант, Лео Вудалл

: Рассел Кроу, Майкл Шеннон, Рами Малек, Ричард Э. Грант, Лео Вудалл Страна: США





Одна из самых интересных премьер фильмов марта 2026 года поведает о событиях, которые разворачиваются после Второй мировой войны. Действие картины происходит в Нюрнберге, где активно ведется подготовка к судебным процессам над членами нацистской партии. Дуглас Келли, психиатр-американец, ведет беседы с обвиняемыми, чтобы выдать заключение о том, способны ли они предстать перед судом. Доктор сталкивается с непростой задачей – разобраться с манипуляциями Германа Геринга, который являлся правой рукой Гитлера.

"Частная жизнь"

Премьера : 19 марта

: 19 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : детектив, криминал, триллер, драма

: детектив, криминал, триллер, драма Режиссер : Ребекка Злотовски

: Ребекка Злотовски Актеры : Джоди Фостер, Виржини Эфира, Матье Амальрик, Даниель Отой

: Джоди Фостер, Виржини Эфира, Матье Амальрик, Даниель Отой Страна: Франция





Лилиан Штайнер – известный психиатр, который проживает в Париже. В какой-то момент она задается вопросом, почему ее пациентка Паула Коэн-Солал перестала ходит на сеансы, и узнает о ее смерти. Лилиан перечитывает записи, которые она вела во время посещений этой женщины, и приходит к выводу, что произошло убийство. Психиатр решает разобраться в этом.

Сериалы марта 2026

Если вы любите надолго окунуться в захватывающую атмосферу и интригующий сюжет, вам наверняка придутся по душе сериалы марта 2026 года. Направления таких киношедевров чрезвычайно разнообразны: от романтических легких комедий до остросюжетных триллеров, ужасов и боевиков. Далее Клео.ру сделает обзор нескольких таких новинок.

"Хочу секса. Сент-Луис"

Премьера : 1 марта

: 1 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : комедия

: комедия Режиссер : Стив Конрад

: Стив Конрад Актеры : Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс

: Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс Страна: США





Героями картины являются двое мужчин, Кларк и Флойд, которые проживают в мегаполисе и чей возраст уже превысил 40 лет. Они переживают кризис по этому поводу и хотят начать жизнь с чистого листа. При этом судьба распоряжается очень интересным способом: они оба вступают в роман с одной и той же женщиной. Развязка этого "треугольника" может быть весьма трагической, поскольку выжить в итоге смогут только двое людей.

"Поцелуй сирены"

Премьера : 2 марта

: 2 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : мелодрама, драма, детектив, триллер

: мелодрама, драма, детектив, триллер Режиссеры : Ким Чхоль-гю, Со Джэ-хен

: Ким Чхоль-гю, Со Джэ-хен Актеры : Пак Мин Ен, Ви Ха-джун, Ким Джон-хен, Ли Элия, Хан Джун-у

: Пак Мин Ен, Ви Ха-джун, Ким Джон-хен, Ли Элия, Хан Джун-у Страна: Южная Корея





Главный герой сериала – Ча У-сок, следователь в страховой компании, которому в ходе своей деятельности приходится сталкиваться с аферистами, стремящимися нажиться нечестным путем на программах страхования жизни. Ему поручают провести расследование относительно аукционистки Хан Соль-а, у которой загадочно умирали ее бывшие возлюбленные. Пытаясь понять ситуацию, Ча У-сок ловит себя на том, что и сам начинает попадать под чары этой девушки.

"Молодой Шерлок"

Премьера : 4 марта

: 4 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : детектив, боевик, приключения

: детектив, боевик, приключения Режиссеры : Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Тришиа Брок, Дэнни Гордон

: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Тришиа Брок, Дэнни Гордон Актеры : Холли Кэттл, Рави Ауджла, Хиро Файнс-Тиффин, Цэн Цзинэ, Нуман Аджар

: Холли Кэттл, Рави Ауджла, Хиро Файнс-Тиффин, Цэн Цзинэ, Нуман Аджар Страна: Великобритания





Шерлок Холмс, которому только исполнилось 19 лет, отправляется на учебу в Оксфордский университет. Однако обстоятельства складываются так, что ему приходится заниматься расследованием загадочного убийства, состоявшегося одной из лабораторий. Хотя молодой человек юн, у него отлично развиты задатки следователя, поэтому он берется за расследование преступления с невероятным энтузиазмом.

"Динозавры"

Премьера : 6 марта

: 6 марта Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : исторический, документальный

: исторический, документальный Режиссеры : Джолион Сатклифф, Даррен Уильямс, Ник Шулинджин-Джордан

: Джолион Сатклифф, Даррен Уильямс, Ник Шулинджин-Джордан Актеры : Морган Фриман

: Морган Фриман Страна: США, Великобритания





При просмотре этого сериала зритель сможет погрузиться в атмосферу древнего мира и увидеть путь эволюции динозавров, начиная от появления первых особей и до их исчезновения. Период охватывает более 165 миллионов лет, на протяжении которых динозавры приспосабливались к климату и среде обитания, а после были вынуждены столкнуться с катастрофами.

Подведем итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в марте 2026 года, и какие истории помогут вам разнообразить и занять свой досуг. Надеемся, что предложенные нами варианты помогут вам сделать лучший выбор, исходя из ваших индивидуальных пожеланий и предпочитаемого жанра кино.