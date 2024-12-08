Всемирный день хлеба в 2025 году: история праздника и интересные факты

Наверное, каждый согласится с тем, что один из главных продуктов, которые ежедневно присутствуют на нашем столе, – это хлеб. В его честь можно будет отметить особый праздник в 2025 году – Всемирный день хлеба. Каждый год во многих странах проходят тематические мероприятия, посвященные этому пекарскому изделию. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, о том, какие виды и сорта хлеба существуют, и какие интересные факты с ним связаны.

История учреждения праздника

Если вы решили приобщиться к этому интересному празднику в 2025 году, вам нужно знать, какого числа День хлеба? Для его отмечания установлена дата, которая не меняется из года в год, она выпадает на 16 октября. Ее выбор был приурочен ко дню основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, это событие состоялось в 1945 году. Инициатива в учреждении праздника, посвященного хлебу, исходила от Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров, который выдвинул такую идею в 2006 году.

Праздник посвящен всем работникам, задействованным в этой отрасли и имеющим отношение к производству хлебобулочных изделий. В этот день принято отдавать дань уважения этим профессионалам и поздравлять их. Традициями данного торжества являются проведение выставок хлебной продукции, организация мастер-классов, тематических встреч кондитеров и пекарей, которые обмениваются опытом и демонстрируют свои умения. Уделяется внимание благотворительности, заключающейся в раздаче хлеба нуждающимся людям.





Хлеб как культурный символ

Хлеб издавна пользуется особым уважением и любовью во всем мире, среди представителей разных культур и национальностей. Этому пекарскому изделию с незапамятных времен отводилась роль кормильца. Хлеб всегда символизировал жизнь, на столе он занимал почетное место. У наших предков его наличие в доме ассоциировалось с достатком. О его значимости свидетельствует всем известная поговорка: "Хлеб всему голова".

Стоит отметить, что история хлеба ведет свое существование на протяжении нескольких тысячелетий. Исследователи утверждают, что первые хлебные изделия появились на свет около 8 тыс. лет назад. Они имели вид лепешек, для изготовления которых использовалась крупа и вода. Для выпекания таких изделий применяли раскаленные камни. Дрожжевой хлеб впервые появился в Египте. Примечательно то, что в те времена хлеб считался символом солнца и имел соответствующее обозначение в письменных источниках.

В давние времена в среде небогатых людей было принято употреблять хлеб черного либо серого цвета, а белые изделия предназначались для знати. Ржаной хлеб приобрел популярность лишь в 20 столетии, когда людям стало известно о его пользе.

На Руси процессу выпекания хлеба были посвящены особые культурные традиции. Это считалось настоящим таинством и сопровождалось определенным ритуалом. Перед тем, как приступить к замешиванию теста, хозяйка произносила молитву. Приступать к этому процессу обязательно нужно было в хорошем настроении. Остальные домочадцы должны были вести себя тихо, ни в коем случае не ругаться. Над караваем делали крест перед тем, как поставить его в печь.

Определенные традиции, связанные с хлебом, сохранились и до наших дней. К ним относится его использование вместе с вином во время причастия, обычай встречать с караваем молодых. Среди верующих людей пользуется популярностью такой религиозный праздник как Третий Спас, который также известен как Хлебный или Ореховый и приурочен к окончанию жатвы.





Виды и сорта хлеба

При классификации хлебобулочных изделий руководствуются определенными моментами, их разновидности выделяют с учетом типа муки, способа приготовления, включения в состав добавок.

В зависимости от того, какой тип муки применяют при выпекании хлеба, его подразделяют на такие виды:

пшеничный – его производят из соответствующей разновидности муки, которая подвергается разной степени очистки;

ржаной – характеризуется более плотной текстурой и насыщенным вкусом;

цельнозерновой – в его составе имеются целые зерна, такой хлеб отличается повышенным содержанием клетчатки;

мультизерновой – в его составе присутствуют несколько разновидностей муки, злаки и семена;

кукурузный – имеет желтоватый оттенок и сладковатый привкус;

гречневый – характеризуется привкусом и ароматом этой крупы;

овсяный – отличается мягкой и нежной текстурой.

По сортам хлеб разделяют на белый и темный. Последний изготавливается из более грубой муки.

В зависимости от способа приготовления можно встретить бездрожжевой хлеб, на закваске, заварной (на воде либо молоке), отрубной. Что касается добавок, то в состав хлебобулочных изделий могут включать солод, семена, кориандр, патоку.





Интересные факты о хлебе

С одним из основных продуктов связано множество интересных фактов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них:

Возраст самого старого хлеба составляет 14,4 тыс. лет. Об этом свидетельствуют археологические находки в иорданской "Черной пустыне".

В 2018 году на выставке, прошедшей в Индии, установили своеобразный рекорд – собрали в одном месте 493 разновидности хлеба.

В 2008 году испекли огромную буханку, самую большую в истории хлеба. Это произошло в Бразилии, изделие имело вес 1571 кг.

В 2018 году Симарджит Чабра из Австралии попал в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря тому, что намазал маслом 10 ломтиков хлеба лишь за 20,8 секунды.

К необычному способу изготовления хлеба прибегают в Исландии. Его выпекают в горшке, закопанном в землю возле горячего источника

Чтобы увеличить срок хранения хлеба, стоит добавить в его состав корицу. Она способствует тому, что на изделии не образовывается плесень.





Итог

Всемирный день хлеба в 2025 году – это интересный праздник, посвященный как одному из основных продуктов, так и профессионалам, занимающимся его изготовлением. Если такие есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их с торжеством и подчеркните важность их работы.