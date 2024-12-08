Всемирный день мытья рук в 2025 году: история праздника и советы правильной гигиены

Гигиенические процедуры являются значимой составляющей повседневной жизни человека. Их соблюдение позволяет предотвратить различные болезни. Именно поэтому Всемирный день мытья рук в 2025 году является важным праздником, заставляющим задуматься людей в разных странах о гигиене. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного мероприятия и о его целях.

История и цели праздника

Торжество, завоевавшее признание во всемирном масштабе и получившее название "День мытья рук" отмечается 15 октября. Именно эта дата была выбрана для празднования в 2008 году. Событие состоялось в рамках такого мероприятия как "Год санитарии", который был провозглашен Организацией Объединенных Наций. Этот день запомнился масштабной акцией: мытьем рук с мылом больше чем 120 млн детей в мире и в 70 государствах.

Цель праздника – привлечь внимание к проблеме, первоначально затрагивающей вопросы чистоплотности, но впоследствии приводящей к гораздо более глобальным, даже катастрофическим последствиям. Дело в том, что через немытые руки в организм человека попадают многочисленные болезни. Это становится возможным как с помощью рукопожатий, так и другими путями, такими как разнообразные поверхности, бытовые предметы, игрушки. Многие из них не вызывают подозрения, поскольку грязь, находящаяся на них, невидима для глаз. Соблюдение такой простой процедуры как мытье рук способствует безопасности жизни и ее комфорту.

Традициями последних лет во многих странах становится организация всевозможных гигиенических компаний. Они заключаются в раздаче информационных брошюр, проведению масштабных акций по мытью рук среди детей и взрослого населения. В период эпидемии коронавируса данная проблема является как никогда актуальной.





Какие болезни передаются через грязные руки

Соблюдение правил гигиены поможет избежать разных заболеваний. Многие болезни, такие как вирусная пневмония, грипп, холера, гепатит, ОРВИ попадают в человеческий организм именно через немытые руки. Особенно актуальной эта проблема является для стран Африки и Азии, где, согласно статистическим данным, большой процент населения страдает от таких заболеваний как дифтерия, конъюнктивит, холера, пневмония, заболевания. Неутешительную статистику приводит и ЮНИСЕФ, говоря о том, что каждый день от диареи погибает порядка пяти тысяч детей. Это заболевание также известно как "болезнь грязных рук". Простые, но эффективные меры для ее предотвращения – тщательное мытье рук после посещения туалета и перед едой.





Как правильно мыть руки

Ежедневная процедура, кажущаяся на первый взгляд чрезвычайно простой, все же требует соблюдения определенных правил. Чтобы понять, как правильно мыть руки, нужно придерживаться таких моментов:

выбор мыла не имеет особого значения, для этой процедуры подойдет как антибактериальное, так и обычное средство;

руки необходимо предварительно смочить прохладной или теплой водой;

мыло нужно наносить в достаточном количестве, с учетом того, чтобы оно покрывало обе руки;

намыливать руки необходимо тщательно, затрагивая такие зоны как тыльная сторона ладоней, запястья, поверхность и кончики всех пальцев, а также кожа между ними;

немаловажное значение имеет вопрос, сколько минут мыть руки. Для данной процедуры будет достаточно 20 секунд, можно и больше, но процессу нужно уделить повышенное внимание. Руки необходимо тщательно потирать друг о друга, чтобы пена в итоге покрыла все поверхности;

следующий этап – смывание моющих средств под струей проточной воды;

после мытья руки необходимо тщательно просушить, используя для этого полотенце, сушилку или бумажные салфетки.





Итог

Всемирный день мытья рук в 2025 году – это праздник, посвященный соблюдению гигиены и привлекающий внимание к ее значимости. Воспользуйтесь этой датой, чтобы напомнить себе и окружающим о полезной привычке и уделить внимание тому, чтобы ввести ее в повседневную жизнь на постоянной основе.