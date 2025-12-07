Китайский Новый год 2026: дата, символ года и традиции праздника

Главный праздник зимы можно отметить не только в ночь с 31 декабря на 1 января, но и во второй раз. Дополнительным поводом станет Китайский Новый год, который в 2026 году, как и в предыдущие годы, имеет связь с лунным календарем. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного торжества и о его символе, традициях и обычаях.

Когда начинается Китайский Новый год 2026

Исчисление даты для данного праздника связано с лунным календарем, имеющим свои особенности. Если руководствоваться григорианским календарем, то этот период выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. Исходя из этого и определяется, когда отмечать Китайский Новый год. В 2026 году его начало придется на 17 февраля. Отмечание данного торжества длится на протяжении 15 дней, в 2026 году оно завершится 2 марта.





Символ Китайского Нового года 2026

Каждый год для торжества выбирается определенный символ, он состоит из комбинации, повторяющейся раз в 60 лет. В нее входит одно из 12 животных, определяющихся по зодиаку, которому присваивается свой цвет одна из стихий. Как известно, к числу последних относятся земля, вода, огонь, металл и дерево. Таким образом, мы можем узнать кого 2026 год по китайскому календарю. А символом станет Красная Огненная Лошадь.

Китайцы верят, что люди, которые родились под тем или иным знаком, наследуют от него определенные черты. Знак, символизирующий Лошадь, характеризуется активностью и динамичностью, поэтому в 2026 году удача придет к людям, обладающим яркой харизмой, амбициозностью. При этом стоит учитывать, что на протяжении года велика вероятность столкнуться с определенными трудностями и многочисленными переменами, но исход в итоге будет счастливым.

Завоевать благосклонность символа года в новогоднюю ночь можно, если выбрать наряд красного, оранжевого, желтого либо зеленого оттенка. Подобные тона стоит подбирать и для украшения интерьера. Среди неудачных цветов астрологи упоминают черный, синий, серый.

При составлении новогоднего меню из него стоит исключить конину, чтобы проявить должное уважение к символу года. Согласно китайским традициям, на столе должна присутствовать длинная лапша, являющаяся олицетворением долгой жизни, яйца, символизирующие семью, креветки, привлекающие удачу и богатство.





Основные традиции и обычаи

Китайский Новый год – грандиозный праздник, связанный с семейными традициями и длящийся целых 15 дней. В этот период многие стремятся навестить своих родителей, и отправляются в поездку, если они проживают в других населенных пунктах. Кроме того, праздник характеризуется такими традициями:

Уборка, которую проводят задолго до наступления торжества. В преддверии этого праздника китайцы вычищают свои дома особенно тщательно. При этом распространена традиция избавления от старых вещей, чтобы в итоге освободилось пространство для новых.

Украшение интерьера. В декоре преобладает красный цвет, олицетворяющий собой счастье и удачу. На дверях располагают бумажные полосы этого оттенка, являющиеся парными и содержащие пожелания с Новым годом.

Застолье в канун торжества, которое сопровождается мясными и рыбными блюдами. На столе должны присутствовать цзяоцзы – пельмени, имеющие форму полумесяца и символизирующие благополучие и счастье. За ужином собираются все члены семьи, живущие в других населенных пунктах родственники совершают поездки, чтобы встретиться с близкими. Совершив трапезу, китайцы выходят на улицу, чтобы увидеть праздничные фейерверки и поучаствовать в народных гуляньях.





Интересные факты о Китайском Новом годе

Восточное торжество связано с многочисленными интересными фактами. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Праздник не обходится без вручения подарков. В Китае принято, чтобы они были парными, что означает гармонию в семье. Однако цифра четыре является табу, поскольку символизирует смерть. Отправляясь в гости, принято давать хозяевам два мандарина, в ответ они вручают два других таких же цитрусовых при уходе гостей.

Самым популярным новогодним подарком в Китае является Хунбао. Это конверт с денежными купюрами, оформленный в красном цвете, который вручают родственникам, коллегам, друзьям. Презент означает пожелание достатка и удачи в предстоящем году.

С Китайским Новым годом в этой стране связаны свои особые приметы, при этом их действие начинается за месяц до торжества и продолжается вплоть до завершения праздника. Нельзя, чтобы в этот период звучал плач детей, поэтому младенцев стараются сразу успокоить, иначе не избежать неудач. В первые три дня после наступления торжества не разрешается мыть голову и осуществлять уборку, поскольку велика вероятность смыть счастье.





Итог

Китайский Новый год 2026 – это яркий восточный праздник, сопровождающийся оригинальными традициями. Решив его отметить, вы получите дополнительный повод, чтобы ощутить праздничную атмосферу и весело провести время в компании родственников и друзей.