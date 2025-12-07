День ювелира 2026: история и традиции праздника

Мастера, работающие с украшениями, привносят в нашу жизнь частичку прекрасного. Чтобы отдать дань уважения их труду, был создан особый праздник – День ювелира, который в 2026 году смогут отметить все те, кто имеет отношение к производству подобных изделий. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и традициях данного торжества.

Когда отмечают День ювелира в 2026 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 31 января. В этот день свое профессиональное торжество празднуют все мастера ювелирного дела, а также специалисты, задействованные в процессе их изготовления: дизайнеры, литейщики, огранщики, мастера по ремонту.





История Дня ювелира

Идея об учреждении данного торжества зародилась в 2002 году, когда в Костроме проводился фестиваль "Золотое кольцо России". Однако официально этот праздник был закреплен лишь в 2008 году в Ташкенте, где был организован фестиваль молодых дарований ювелирного дела. Тогда же было определено, когда праздновать День ювелира, для этого была выбрана дата 31 января. Торжество получило статус международного.

Профессия ювелира уходит своими корнями в давние времена. В древности люди использовали для украшений кусочки металла, блестящие камни и даже ракушки. Со временем драгоценности стали отражать высокий статус человека в обществе. Они были предназначены для правителей и жрецов. Украшения носили при жизни и клали в гробницу после смерти знатного человека. Ювелирное дело было очень развито в Древнем Египте, поэтому считается, что профессия возникла не менее восьми тысячелетий назад.

Возраст самой древней ювелирной находки, обнаруженной на территории России, – IX столетие н. э. До периода правления Петра I изготовлением украшений занимались преимущественно отдельные мастера или мастерские небольшого размера. Переломный момент в развитии профессии в России наступил в XVII столетии, что было связано с добычей самоцветов на Урале. Стали создаваться гранильные и шлифовальные фабрики. В XIX столетии появились фабрики, специализирующиеся на работе с золотом и серебром. Так, ювелирный дом Карла Фаберже стал знаменит по всему миру.

В настоящее время ювелирная индустрия тесно связана с развитием технологий. Все большую популярность завоевывает создание моделей украшений в 3D на компьютере. После этого изделие выращивают из воска и отливают в металле.





Традиции празднования

Международный день ювелира сопровождается определенными интересными традициями. В этот день во многих городах организовывают выставки и фестивали, где можно будет увидеть произведения ювелирного искусства. Некоторых представителей этой профессии даже награждают на правительственном уровне, вручая им премии и присваивая почетные звания.

Распространен обмен опытом мастеров между собой, для чего устраивают круглые столы и мастер-классы. На подобных мероприятиях можно продемонстрировать свои достижения и обсудить актуальные проблемы. Мастера, являющиеся преподавателями школ искусств, принимают поздравления с Днем ювелира от своих учащихся, которые преподносят им изделия, оформленные в авторском стиле. В этот день во многих магазинах устраивают акции и предлагают покупателям скидки, поэтому можно приобрести украшение по выгодной цене.





Интересные факты о ювелирном деле

С профессией ювелира связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Ювелиры не изготавливают изделия исключительно из золота и серебра, что обусловлено низкой прочностью этих металлов. Чтобы повысить этот показатель, применяют сплавы, содержащие определенный процент золота либо серебра. Например, распространенная 585 проба означает, что ювелирное изделие содержит в себе 58,5% золота.

Ювелиры имеют собственных покровителей в православии – это Святые Косма и Дамиан.

Профессия мастер ювелирных дел зачастую передается по наследству детям. При этом человек, желающий освоить эту деятельность, должен обладать определенными чертами характера. Данная работа не подойдет тем, кто проявляет вспыльчивость и несдержанность. Чтобы это выявить, будущие специалисты в обязательном порядке проходят психологический тест и процедуру у нарколога. Таким строгим требованиям находится закономерное объяснение – работа предполагает значительное эмоциональное напряжение, с которым могут не справиться люди со слабой неустойчивой психикой.

Карл Фаберже был отмечен в истории одновременно как самый богатый и самый бедный ювелир. Его работы завоевали известность и признание по всему миру, изделиями этого мастера многие хотели пополнить свои коллекции. Знаменитое яйцо Фаберже ушло на торгах по стоимости 18,5 млн долларов. Несмотря на все свои выдающиеся достижения, Карлу было суждено умереть банкротом. После революции 1917 года его имущество было арестовано, а сам мастер был вынужден покинуть страну.





Итог

День ювелира в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Если они есть в вашем окружении, поздравьте их с торжеством и отметьте, что их работа делает нашу жизнь ярче и прекраснее.