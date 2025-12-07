Что подарить подруге на Новый год 2026: идеи подарков на любой бюджет

Главный зимний праздник – повод не только собраться вместе с друзьями за торжественным столом, но и порадовать их милыми презентами. Наверняка вы задумываетесь о том, что подарить подруге на Новый год 2026, чтобы вещь оказалась действительно нужной и принесла ей положительные эмоции. В этой статье Клео.ру даст советы по выбору разнообразных презентов, как универсальных, так и оригинальных.

Как выбрать подарок подруге

Зимнее торжество – праздник, когда хочется порадовать своих близким чем-то особенным. Чтобы новогодний подарок подруге пришелся ей по душе и запомнился надолго, подойдите к его выбору взвешенно и учитывайте такие моменты:

Незадолго до наступления праздника постарайтесь выяснить в непринужденной обстановке у подруги, что бы она хотела получить на Новый год. С этой целью можно обсудить с ней общие идеи подарков, которые люди предпочитают дарить друг другу.

Узнайте о пожеланиях подруги у ее родственников – родителей, брата или сестры, возлюбленного. С помощью такого метода вы сможете получить информацию о ее увлечениях, о которых не могли знать.

Учтите, что подарок не должен быть слишком дорогим. Тем самым вы можете поставить подругу в неловкое положение, особенно, если она не сможет ответить вам таким же жестом.





Универсальные подарки

Презенты, которые точно пригодятся в повседневной жизни и быту, неизменно остаются актуальными и являются беспроигрышным выбором. При этом идеи подарков подруге на 2026 год могут быть связаны с определенной тематикой, к примеру, с хобби, здоровьем, красотой. Предлагаем вам рассмотреть несколько универсальных вариантов:

"уютные" подарки для дома: домашняя пижама или костюм, заварочный чайник, тапочки с подогревом, плед, постельное белье, кружка с подогревом или в вязаном чехле, полотенца для кухни;

подарки для здоровья: увлажнитель воздуха, массажер для тела, электрическая зубная щетка;

подарки для души и расслабления: набор для создания хендмейд-украшений, картина для разрисовки по номерам.





Оригинальные и необычные идеи

Если ваша подруга творческий и креативный человек, ее наверняка порадует что-то необычное, выбранное с фантазией. Такой подарок подруге на Новый год может быть связан с яркими впечатлениями, отражать определенное настроение или быть сделанным с юмором. Вот несколько идей для таких презентов:

светящаяся скретч-карта мира, на которой можно оставлять отметки о странах, которые уже удалось посетить или в каких только планируется побывать;

убегающий будильник будет актуален для девушки, которой тяжело вставать по утрам, что провоцирует постоянные опоздания;

набор экзотических специй придется по душе любительнице кулинарных экспериментов;

водонепроницаемое радио для душа понравится девушке, которая любит проводить время за водными процедурами;

к числу оригинальных подарков-впечатлений можно отнести тур выходного дня, полет на воздушном шаре, фотосессию, винную дегустацию, чайную церемонию, ужин в хорошем ресторане, посещение массажного или спа-салона, конную прогулку, посещение мастер-класса.





Недорогие подарки

Если вы не рас полагаете значительными финансовыми средствами, но при этом хотите порадовать свою подругу презентом, то будут уместными милые вещицы, которые поднимут настроение и сделают его праздничным. Даже с помощью недорогого подарка вы сможете выразить любовь к своей подруге и показать хорошее отношение к ней:

презенты, связанные с красотой и уходом за собой: косметика, средства для ухода за волосами;

подарки, создающие уют в доме: елочная игрушка или гирлянда, ароматные свечи, фоторамка;

стильные аксессуары поднимут настроение и будут всегда уместными: шелковый платок, зонтик, шарф, перчатки.





Подарки с символикой 2026 года

Конечно же, празднование Нового года 2026 не обойдется без упоминания его символа – Красной Огненной Лошади. Сделайте подруге подарок, оформленный в соответствии с такой концепцией, и вы точно впишетесь в тематику праздника и доставите ей радостные эмоции:

халат с капюшоном, пижама, домашний костюм или футболка, на спине которых будет изображена лошадь;

готовая картина с изображением лошади или вариант для создания своими руками путем разрисовки по номерам;

мягкая игрушка в виде лошадки;

постельное белье с забавным принтом – повторяющимися лошадками;

кухонный фартук с новогодним принтом в виде символа года.





Итог

Теперь вы знаете, что подарить подруге на Новый год 2026. Вы сможете произвести на нее впечатление, показать свое хорошее отношение к ней и доставить положительные эмоции. Помните, что предпочтения подруги – главное, что стоит брать во внимание при выборе презента.