Что подарить подруге на Новый год 2026: идеи подарков на любой бюджет

Идеи подарков подруге на Новый год 2026. Оригинальные, недорогие и полезные варианты с учётом символа года. Подборка подарков на любой вкус и бюджет.

Главный зимний праздник – повод не только собраться вместе с друзьями за торжественным столом, но и порадовать их милыми презентами. Наверняка вы задумываетесь о том, что подарить подруге на Новый год 2026, чтобы вещь оказалась действительно нужной и принесла ей положительные эмоции. В этой статье Клео.ру даст советы по выбору разнообразных презентов, как универсальных, так и оригинальных.

Как выбрать подарок подруге

Зимнее торжество – праздник, когда хочется порадовать своих близким чем-то особенным. Чтобы новогодний подарок подруге пришелся ей по душе и запомнился надолго, подойдите к его выбору взвешенно и учитывайте такие моменты:

  • Незадолго до наступления праздника постарайтесь выяснить в непринужденной обстановке у подруги, что бы она хотела получить на Новый год. С этой целью можно обсудить с ней общие идеи подарков, которые люди предпочитают дарить друг другу.
  • Узнайте о пожеланиях подруги у ее родственников – родителей, брата или сестры, возлюбленного. С помощью такого метода вы сможете получить информацию о ее увлечениях, о которых не могли знать.
  • Учтите, что подарок не должен быть слишком дорогим. Тем самым вы можете поставить подругу в неловкое положение, особенно, если она не сможет ответить вам таким же жестом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Универсальные подарки

Презенты, которые точно пригодятся в повседневной жизни и быту, неизменно остаются актуальными и являются беспроигрышным выбором. При этом идеи подарков подруге на 2026 год могут быть связаны с определенной тематикой, к примеру, с хобби, здоровьем, красотой. Предлагаем вам рассмотреть несколько универсальных вариантов:

  • "уютные" подарки для дома: домашняя пижама или костюм, заварочный чайник, тапочки с подогревом, плед, постельное белье, кружка с подогревом или в вязаном чехле, полотенца для кухни;
  • подарки для здоровья: увлажнитель воздуха, массажер для тела, электрическая зубная щетка;
  • подарки для души и расслабления: набор для создания хендмейд-украшений, картина для разрисовки по номерам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Оригинальные и необычные идеи

Если ваша подруга творческий и креативный человек, ее наверняка порадует что-то необычное, выбранное с фантазией. Такой подарок подруге на Новый год может быть связан с яркими впечатлениями, отражать определенное настроение или быть сделанным с юмором. Вот несколько идей для таких презентов:

  • светящаяся скретч-карта мира, на которой можно оставлять отметки о странах, которые уже удалось посетить или в каких только планируется побывать;
  • убегающий будильник будет актуален для девушки, которой тяжело вставать по утрам, что провоцирует постоянные опоздания;
  • набор экзотических специй придется по душе любительнице кулинарных экспериментов;
  • водонепроницаемое радио для душа понравится девушке, которая любит проводить время за водными процедурами;
  • к числу оригинальных подарков-впечатлений можно отнести тур выходного дня, полет на воздушном шаре, фотосессию, винную дегустацию, чайную церемонию, ужин в хорошем ресторане, посещение массажного или спа-салона, конную прогулку, посещение мастер-класса.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Недорогие подарки

Если вы не рас полагаете значительными финансовыми средствами, но при этом хотите порадовать свою подругу презентом, то будут уместными милые вещицы, которые поднимут настроение и сделают его праздничным. Даже с помощью недорогого подарка вы сможете выразить любовь к своей подруге и показать хорошее отношение к ней:

  • презенты, связанные с красотой и уходом за собой: косметика, средства для ухода за волосами;
  • подарки, создающие уют в доме: елочная игрушка или гирлянда, ароматные свечи, фоторамка;
  • стильные аксессуары поднимут настроение и будут всегда уместными: шелковый платок, зонтик, шарф, перчатки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подарки с символикой 2026 года

Конечно же, празднование Нового года 2026 не обойдется без упоминания его символа – Красной Огненной Лошади. Сделайте подруге подарок, оформленный в соответствии с такой концепцией, и вы точно впишетесь в тематику праздника и доставите ей радостные эмоции:

  • халат с капюшоном, пижама, домашний костюм или футболка, на спине которых будет изображена лошадь;
  • готовая картина с изображением лошади или вариант для создания своими руками путем разрисовки по номерам;
  • мягкая игрушка в виде лошадки;
  • постельное белье с забавным принтом – повторяющимися лошадками;
  • кухонный фартук с новогодним принтом в виде символа года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

Теперь вы знаете, что подарить подруге на Новый год 2026. Вы сможете произвести на нее впечатление, показать свое хорошее отношение к ней и доставить положительные эмоции. Помните, что предпочтения подруги – главное, что стоит брать во внимание при выборе презента.

Ульяна Володская

Журналист

 

