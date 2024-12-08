День знаний 2025: история и традиции праздника

Начало учебного года – невероятно важное событие как для школьников или студентов, так и для их родителей. В честь этого особенного дня учрежден специальный праздник – День знаний, который в 2025 году отметят так же торжественно, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появился праздник и какими традициями он сопровождается.

Когда отмечают День знаний 2025

Все ученики и их родители отлично знают, какого числа День знаний. На протяжении многих лет этот праздник отмечают 1 сентября, он символизирует собой начало учебного года. Подготовка к школе и к линейке имеет особое значение для учащихся, а мероприятия в этот день останутся в памяти на долгие годы.





История праздника

Стоит отметить, что День знаний не всегда отмечали 1 сентября. В дореволюционный период и в первые годы существования Советского Союза школьные занятия начинали не в одно и то же, а в разное время. В гимназиях и в школах, расположенных в городах, обучение начинали проводить в конце последнего летнего месяца, когда дни становились не такими жаркими. В деревенской местности первые уроки проводили уже ближе к концу осени, что было обусловлено ожиданием периода, когда будет собран урожай, и будут закончены основные работы по сельскому хозяйству.

Тем не менее, даже в те времена многие школы брали за основу для начала обучения именно первый день сентября. Дата была выбрана не случайно, поскольку на Руси 1 сентября издавна считалось первым днем Нового года. Смена данной традиции произошла лишь с момента подписания указа Петром I, когда правитель принял решение перенести эту дату на 1 января.

В 1935 году состоялось принятие постановления Совнаркома, в соответствии с которым было решено обозначить началом учебного года 1 сентября. Кроме того, правительство определило сроки единых каникул. Данный документ установил начало и окончание обучения во всех учебных заведениях в один день. День знаний приобрел статус официального торжества лишь в 1984 году.





Традиции празднования

День знаний 1 сентября 2025 года, как и предыдущие годы, будет сопровождаться традициями, свойственными для этого праздника. Они заключаются в организации линеек в этот день в учебных заведениях. Учащиеся приходят на данное мероприятие нарядными, некоторые из них надевают школьную форму, даже если они не будут ее носить на протяжении учебного года.

В последнее время распространена традиция организовывать конкурсы для первоклассников с целью их лучшего ознакомления со школой и учителями. Подобные мероприятия помогают детям ориентироваться в последующем и лучше запоминать расположение кабинетов, спортзала, столовой.

В этот день принято дарить учителям букеты и сладкие подарки. Однако в последние годы в некоторых населенных пунктах родители предпочитают преподносить педагогу коллективный подарок от всего класса. Оставшиеся средства перечисляют в качестве помощи детям-инвалидам.





Поздравления с Днем знаний 2025

Всем учащимся, будь то школьники или студенты, будет приятно в этот день услышать теплые поздравления, которые поднимут им настроение и вдохновят на получение новых знаний. Клео.ру предлагает ознакомиться с примерами некоторых из них:

"В День знаний хочу пожелать тебе, чтобы учебный год был наполнен для тебя яркими впечатлениями и исключительно положительными эмоциями. Пусть учеба дается тебе легко, уроки будут интересными, отметки высокими, а копилка твоих знаний постоянно пополняется!"

"С Днем знаний! Пусть 1 сентября и весь последующий учебный год запомнится тебе задорным смехом, верными друзьями, интересными знакомствами. Пусть твоя жажда к знаниям будет неустанной и окупается высокими отметками, уроки и контрольные даются легко и приносят пользу!"

"Поздравляю с Днем знаний! Пусть 1 сентября станет для тебя новым этапом, который даст старт в жизни и подарит нужные навыки и удивительные интересные открытия. Желаю, чтобы этот год прошел плодотворно и ознаменовался невероятными достижениями и успехами!"





Подведем итог

День знаний в 2025 году – это особый праздник для учащихся школ, ВУЗов и их родителей. Торжество, посвященное началу учебного года, для многих запомнится на всю жизнь благодаря волнующим эмоциям и долгожданным встречам с друзьями. Особое значение праздник имеет для первоклассников и первокурсников, знаменуя их вступление в новый жизненный этап.