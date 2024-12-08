День рождения осени 2025: традиции и приметы

Переход от одного времени года к другому издавна связан с разнообразными народными традициями и приметами. Некоторые из них сохранились и до наших дней. День рождения осени в 2025 году будем отмечать, как и в предыдущие годы. Необычное, но вполне закономерное торжество символизирует приход нового времени года, любимого многими людьми. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении этого праздника, его особенностях и народных приметах, связанных с ним.

Когда отмечается День рождения осени 2025

Если вы впервые слышите об этом празднике, то наверняка интересно, когда День рождения осени. Его отмечают 1 сентября, что соответствует определению времен года. Именно в это время уже начинает уходить летняя жара, веет легкой приятной прохладой, листья на деревьях окрашиваются в золотистый цвет, а атмосфера становится особенно уютной.





История и смысл праздника

День рождения осени в России стали праздновать 1 сентября, начиная с 1918 года, когда был принят григорианский календарь. Согласно ему все даты были сдвинуты на 13 дней, о чем был подписан соответствующий декрет Совета народных комиссаров РСФСР.

Ранее на Руси действовал юлианский календарь, который был введен Петром I. Согласно ему начало осени припадало на другую дату – 23 сентября, а завершение этого сезона приходилось на 21 декабря. У древних славян существовала иная дата – 14 сентября, наши предки считали, что осень начиналась именно с этого момента. Сезон был приурочен к началу сбора урожая.

После Октябрьской революции День рождения осени стали праздновать с 1 сентября. Торжество символизирует собой изменения в природе, период сбора ягод и грибов. Кроме того, у многих оно ассоциируется с началом учебного года, что является отличным поводом погрузиться в приятные воспоминания об атмосфере детства и школе.





Народные приметы и традиции

День рождения осени издавна связан с определенными традициями. Наши предки считали, что в этот период стоит проводить как можно больше времени на природе, отправившись в лес за грибами и занявшись сбором урожая. За дары было принято благодарить осень, мысли в этот день должны быть чистыми и светлыми. Распространенная традиция – приготовление блюд, компонентами которых становились осенние дары.

С праздником связаны разнообразные приметы, в основном они требовали наблюдать за погодными условиями:

Теплый и сухой сентябрь символизировал поздний приход зимы.

Если в это время года часто раздается гром, то зима будет теплой и короткой.

Если листья на березах начинают желтеть с верхушки, это означает раннюю весну. Если листья начинают опадать рано и одновременно, стоит ждать суровой зимы.





Как отмечают сейчас

День рождения осени – прекрасный повод, чтобы проникнуться романтической атмосферой этого времени года. В настоящее время традиции этого праздника таковы:

прогулки в лесу или в парке дают возможность насладиться ароматом опавших листьев, собрать красочные композиции из них и из осенних цветов;

фотосессии на фоне осенних пейзажей, по желанию снимками делятся в социальных сетях;

выход на пленэр для написания картин с осенними пейзажами;

приготовление блюд с дарами осени: яблоками, тыквой, грушами и другими сезонными продуктами;

пикники на природе, украшение интерьера дома осенними фруктами и цветами.





Итог

День рождения осени в 2025 году – это необычный праздник, который позволит в полной мере ощутить романтическую атмосферу этого времени года. Как вы его проведете, будет зависеть от вас, будь то прогулка на свежем воздухе или уютные посиделки дома с чашкой ароматного чая и вкусными осенними блюдами.