Всемирный день сексуального здоровья 2025: история и цель праздника

Обеспечение качества полноценной жизни любого человека подразумевает различные аспекты. Одним из них является сексуальность, которая, по утверждениям Всемирной Организации Здравоохранения подразумевает благополучие в физическом, социальном и психическом плане. Чтобы обозначить важность данного вопроса, был учрежден особый праздник – Всемирный день сексуального здоровья, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и какие цели он преследует.

Когда отмечается Всемирный день сексуального здоровья 2025

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 4 сентября. Ее празднуют во многих странах, в том числе и в России. В этой стране торжество стали отмечать, начиная с 2011 года.





История праздника

День сексуального здоровья было решено учредить в 2010 году. Инициатива исходила от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая ставила целью повышение осведомленности в интимных вопросах со стороны общества. Стоит отметить, что специалисты в области сексологии и психологии отмечают, что понятие здоровья включает в себя такие составляющие благополучия как физическое, социальное и психическое, не ограничиваясь отсутствием жалоб человека на различные травмы и заболевания. Именно такого утверждения и придерживалась ВОЗ, определяя понятие "сексуального здоровья".





Цель праздника

День сексуального здоровья основан с целью повышения общественной осведомленности о правах человека в сексуальном аспекте. Речь идет о разнообразии, отсутствии рисков и дискриминации, а также мерах, которые необходимо предпринимать для обеспечения здоровой сексуальной жизни.

Одним из основных принципов, на которые советует обращать внимание ВОЗ, основываясь на своих исследованиях, является безопасность, состоящая в разумном подходе к сексу и понимании риска передачи инфекций половым путем. Статистика свидетельствует о том, что подростки, уже имеющие сексуальные контакты с партнерами, в последние годы предпочитают меньше прибегать к использованию презервативов.

В России специалисты говорят о проблемах, возникающих с сексуальным воспитанием детей, и обращают внимание на необходимость родителей разговаривать с ребенком на эту тему. В частности, следует затрагивать следующие вопросы:

особенности физиологии и анатомии, нюансы репродуктивной системы;

методы контрацепции, правильность их использования и эффективность;

инфекции, способные передаваться половым путем, меры для их предотвращения;

важность уважительного подхода в сексуальных отношениях, основанных исключительно на согласии, недопустимость насилия;

предоставление информации о возможности получения поддержки в вопросах, связанных с сексуальным здоровьем, путем обращения в соответствующие службы.





Итог

Всемирный день сексуального здоровья в 2025 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы повысить осведомленность общества и, в частности, молодежи в этих вопросах. Обращение внимания на определенные аспекты является залогом вашего как физического, так и психологического здоровья.