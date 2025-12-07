День лифтовика 2026: значение профессии и интересные факты о ней

Когда отмечают День лифтовика в 2026 году. История праздника и интересные факты о специалистах лифтового хозяйства.

Люди, проживающие в многоэтажках, не представляют свою жизнь без спусков и подъемов в лифтах. Это устройство значительно облегчает наше передвижение между этажами, от дверей собственной квартиры к выходу на улицу и в обратном направлении. Как и любая другая техника, лифты требуют своевременного обслуживания, что является гарантией их безопасного использования. Специалисты, которые занимаются этими задачами, отметят свой профессиональный праздник в 2026 году – День лифтовика. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного торжества, а также интересные факты о лифтах.

Когда отмечают День лифтовика в 2026 году

Для отмечания торжества установлена четко фиксированная дата. День лифтовика в России ежегодно празднуют 1 февраля. В 2026 году эта дата выпадает на выходной день, она приходится на воскресенье.

В России массовая установка лифтов началась со второй половины 1930-х годов. Это было связано с политикой индустриализации, которая на тот момент активно проводилась в стране. Лифтами стали оборудовать дома, этажность которых превышала пять этажей. При этом в такой застройке монтировали только иностранные устройства, изготовленные в Германии, Британии, США.

Первый отечественный завод, занимающийся производством лифтов, был открыт лишь в 1949 году, он функционировал в Подмосковье. Устройства, выпущенные на этом предприятии, устанавливали в "Сталинских высотках", расположенных на Воробьевых горах. В этом же году было решено учредить неофициальный праздник, посвященный специалистам этой профессии, и определить, когда отмечать День лифтовика. Дата была выбрана в связи со знаковым событием – сдачей в эксплуатацию в Москве 1 февраля 1949 года первого дома, оснащенного отечественным лифтом.

Расцвет такого направления промышленности как производство лифтов пришелся на вторую половину 1960-х годов, когда выпускалось около 8-12 тыс. лифтов год. Это являлось мировым рекордом для Советского Союза. Однако после его распада производство отечественных лифтов было сведено практически к нулю. отрасль реанимировалась лишь во второй половине 2000-х годов.

Кто такие лифтовики и чем они занимаются

Виновниками торжества являются самые разные специалисты, имеющие то или иное отношение к сфере лифтового хозяйства. К их числу относятся:

  • монтажники, занимающиеся установкой новых лифтов и модернизацией старых устройств, их ремонтом и обслуживанием;
  • операторы-лифтеры, в чьи обязанности входит контроль состояния оборудования и его исправности, обеспечение чистоты в лифтовой кабине, устранение мелких неполадок, осуществление вызова аварийных служб;
  • диспетчеры лифтовой службы, принимающие заявки о поломках лифтов через систему связи и координирующие действия ремонтных бригад.

Таким образом, к лифтовикам относятся как специалисты, обеспечивающие безопасность устройств, осуществляющие их ремонт и монтаж, так и те, к чьей компетенции относится контроль и оперативное реагирование на поломки.

Интересные факты о лифтах и профессии

Лифты стали привычной частью нашей повседневной жизни. Однако с такими, казалось бы, понятными устройствами, связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • Самое высокое здание, расположенное в Чикаго и известное как небоскреб "Сирс Тауэр", оборудовано 106 лифтами. При этом 16 из этих устройств являются двухэтажными, люди в них заходят и высаживаются сразу из двух этажей.
  • В 1950-е годы был изготовлен "лифт на одного". Инициатива в его создании принадлежала русскому чиновнику, считавшему, что подобное устройство обеспечивает большую безопасность. Площадь пола этого лифта составляла лишь 0,5 кв. м.
  • Легендарный Колизей был оборудован 12-ю лифтами. Для их подъема были задействованы рабы, заменяющие современные тросы. Лифты использовались для подъема гладиаторов с подземных этажей на арену для боев.
  • В Китае расположен горный лифт, являющийся самым высотным в мире. Конструкция, известная под названием "Байлонг-лифт", находится в заповедном парке провинции Хунан и была оборудована в 2001 году. Кабина в два этажа способна вместить до 50 человек и подняться на высоту 360 м. При этом третья часть устройства расположена внутри горы, а две трети находятся снаружи.
  • Специалисты дают рекомендации относительно того, как минимизировать последствия в случае падения лифта. Доказанным фактом является то, что при падении с высоты в 15 этажей лифт развивает скорость до 45км/ч, что вполне может привести к летальному исходу для находящегося внутри человека. Чтобы обезопасить себя, при падении лифта следует лечь на спину и постараться занять своим телом как можно больше площади пола. Это нужно, чтобы сила удара максимально распределялась по всей поверхности тела, благодаря чему снижаются негативные последствия.

Подведем итог

День лифтовика в 2026 году – это значимый праздник для специалистов, задействованных в данной отрасли. Если они есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их, ведь работа этих людей очень важна для обеспечения нашей безопасности.

Ульяна Володская

Журналист

 

