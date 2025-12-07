День снеговика в 2026 году: история, традиции праздника и интересные факты

Январь подарит нам немало веселых зимних праздников. Одним из них является День снеговика, который в 2026 году будут отмечать во многих странах мира, где в это время года на улицах выпадет достаточное количество снега. Торжество сопровождается традиционными мероприятиями, любимыми как взрослыми, так и детьми: катанием с горок, игрой в снежки и созданием снеговиков. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, его особенностях и традициях, а также интересные факты, связанные со снеговиками.

Когда отмечают День снеговика 2026

Для отмечания международного праздника, которым является День снеговика, установлена четко фиксированная дата – 18 января. В 2026 году торжество выпадает на воскресенье, это будет особенно удобным днем, чтобы провести время на свежем воздухе и посвятить его традиционным зимним забавам. Стоит отметить, что День снеговика в России также отмечается в еще одну дату, которая установлена 28 февраля.





История праздника

История появления торжества тесно связана с его "виновником" – снеговиком. Подобные скульптуры лепили на Руси издавна, при этом они были известны как "снежные бабы", которым приписывались определенные магические способности. С ними был связан особый обряд – прощание с уходящей зимой, в конце сезона снежных баб плавили. В крестьянской среде считали, что такие скульптуры могли исполнить заветное желание. С этой целью в снег помещали монету или сладость, и уже на этом месте приступали к лепке снеговика.

Вначале скульптуры создавали в форме столба, который дополняли "лицом" в верхней части, выцарапывая его черты, а также руками, вылепленными из снега. В XIX столетии стали лепить снеговиков, которых мы все привыкли видеть – из трех снежных шаров. На тот момент они уже перестали выполнять функцию оберега.

Праздник, которому был присвоен статус международного, отметили в первый раз в 2011 году. Тогда же определились, когда праздновать день снеговика, и выбрали для этого весьма символическую дату – 18 января. Благодаря визуальному сходству, цифра ассоциировалась со снеговиком, держащим метлу в руке.





Традиции празднования

День рождения снеговика – отличный повод, чтобы весело провести время на свежем воздухе и посвятить его традиционным зимним забавам. Во многих странах мира в эту дату проводятся тематические фестивали, на которых участники соревнуются в создании снежных скульптур. В России в разных городах также устраивают всевозможные конкурсы, например, на скорость лепки снеговиков или на самый большой снежный ком. Также в этот день уделяется внимание и другим традиционным забавам – игре в снежки, катанию на санках или на лыжах.





Интересные факты о снеговиках

Со снежными скульптурами связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Штат Мэн отметился тем, что в нем дважды создавали самых высоких снеговиков в мире. При этом и одна, и вторая фигура были вылеплены в честь политиков. В 1999 году появилась скульптура Ангус, названная в честь политика Ангуса Кинга, исполнявшего на тот момент обязанности губернатора штата. Ее высота достигла 34,6 метра. Новый рекорд решили установить в 2008 году. Результатом стала фигура "Олимпия", созданная в честь Олимпии Джин Сноу, сенатора Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы ее вылепить, понадобился целый месяц. В итоге удалось достичь высоты в 37,2 метра.

Со снеговиками связаны многочисленные суеверия. К примеру, считается, что их ни в коем случае нельзя лепить в полнолуние, иначе велик риск навлечь на себя неприятности. В некоторых странах плохой приметой считается смотреть из окна на снежные фигуры, в противном случае можно столкнуться с непредвиденными ситуациями. Если же снеговик попадется кому-либо на пути ночью, следовало изменить маршрут. В других культурах снеговики, напротив, ассоциировались с посланниками небес, предназначением которых являлась борьба с нечистыми силами.

Первое изображение снеговика появилось в период Средневековья, на страницах часослова 1380 года – богослужебной книги. Об этом рассказал исследователь Боб Экштейн, сообщивший, что иллюстрация была изображена рядом с описанием распятия Христа. При этом образ человека, вылепленного из снега и тающего у костра, был весьма устрашающим.

Созданием снеговиков занимался всемирно известный скульптор Микеланджело Буонарроти, который по заказу влиятельного политика вылепил гигантскую фигуру во дворе имения Медичи.

Еще одно знаменитое творение из снега было создано в 1856 году в штате Вермонт, а именно в городе Братлборо, расположенном в нем. Его автором стал Ларкин Мид, молодой скульптор, фигура получила название "Снежный ангел", она имела высоту 2,4 метра. О скульптуре упомянули в газете New York Tribune, благодаря чему о ней узнали по всему миру. С фигурой было связано предание, говорящее о том, что она символизировала ангела, который фиксировал поступки людей, чтобы представить их для последующего суда. Скульптура имела торжественное выражение на лице, дополнялась крыльями и одеянием, содержащим струящуюся драпировку.

Первое фото снеговика появилось после того, как был изобретен фотоаппарат. В 1845 году подобную фигуру запечатлела на снимке Мэри Дилвин из Уэльса.





Итог

День снеговика в 2026 – это веселый праздник и великолепный повод, чтобы интересно и увлекательно провести свое свободное время. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отдохнуть от повседневных забот и заняться традиционными зимними развлечениями.