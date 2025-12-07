День снеговика в 2026 году: история, традиции праздника и интересные факты

Когда отмечают День снеговика 2026. Как появился праздник, какие существуют традиции и идеи зимних развлечений.
Январь подарит нам немало веселых зимних праздников. Одним из них является День снеговика, который в 2026 году будут отмечать во многих странах мира, где в это время года на улицах выпадет достаточное количество снега. Торжество сопровождается традиционными мероприятиями, любимыми как взрослыми, так и детьми: катанием с горок, игрой в снежки и созданием снеговиков. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, его особенностях и традициях, а также интересные факты, связанные со снеговиками.
Когда отмечают День снеговика 2026
Для отмечания международного праздника, которым является День снеговика, установлена четко фиксированная дата – 18 января. В 2026 году торжество выпадает на воскресенье, это будет особенно удобным днем, чтобы провести время на свежем воздухе и посвятить его традиционным зимним забавам. Стоит отметить, что День снеговика в России также отмечается в еще одну дату, которая установлена 28 февраля.
История праздника
История появления торжества тесно связана с его "виновником" – снеговиком. Подобные скульптуры лепили на Руси издавна, при этом они были известны как "снежные бабы", которым приписывались определенные магические способности. С ними был связан особый обряд – прощание с уходящей зимой, в конце сезона снежных баб плавили. В крестьянской среде считали, что такие скульптуры могли исполнить заветное желание. С этой целью в снег помещали монету или сладость, и уже на этом месте приступали к лепке снеговика.
Вначале скульптуры создавали в форме столба, который дополняли "лицом" в верхней части, выцарапывая его черты, а также руками, вылепленными из снега. В XIX столетии стали лепить снеговиков, которых мы все привыкли видеть – из трех снежных шаров. На тот момент они уже перестали выполнять функцию оберега.
Праздник, которому был присвоен статус международного, отметили в первый раз в 2011 году. Тогда же определились, когда праздновать день снеговика, и выбрали для этого весьма символическую дату – 18 января. Благодаря визуальному сходству, цифра ассоциировалась со снеговиком, держащим метлу в руке.
Традиции празднования
День рождения снеговика – отличный повод, чтобы весело провести время на свежем воздухе и посвятить его традиционным зимним забавам. Во многих странах мира в эту дату проводятся тематические фестивали, на которых участники соревнуются в создании снежных скульптур. В России в разных городах также устраивают всевозможные конкурсы, например, на скорость лепки снеговиков или на самый большой снежный ком. Также в этот день уделяется внимание и другим традиционным забавам – игре в снежки, катанию на санках или на лыжах.
Интересные факты о снеговиках
Со снежными скульптурами связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:
- Штат Мэн отметился тем, что в нем дважды создавали самых высоких снеговиков в мире. При этом и одна, и вторая фигура были вылеплены в честь политиков. В 1999 году появилась скульптура Ангус, названная в честь политика Ангуса Кинга, исполнявшего на тот момент обязанности губернатора штата. Ее высота достигла 34,6 метра. Новый рекорд решили установить в 2008 году. Результатом стала фигура "Олимпия", созданная в честь Олимпии Джин Сноу, сенатора Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы ее вылепить, понадобился целый месяц. В итоге удалось достичь высоты в 37,2 метра.
- Со снеговиками связаны многочисленные суеверия. К примеру, считается, что их ни в коем случае нельзя лепить в полнолуние, иначе велик риск навлечь на себя неприятности. В некоторых странах плохой приметой считается смотреть из окна на снежные фигуры, в противном случае можно столкнуться с непредвиденными ситуациями. Если же снеговик попадется кому-либо на пути ночью, следовало изменить маршрут. В других культурах снеговики, напротив, ассоциировались с посланниками небес, предназначением которых являлась борьба с нечистыми силами.
- Первое изображение снеговика появилось в период Средневековья, на страницах часослова 1380 года – богослужебной книги. Об этом рассказал исследователь Боб Экштейн, сообщивший, что иллюстрация была изображена рядом с описанием распятия Христа. При этом образ человека, вылепленного из снега и тающего у костра, был весьма устрашающим.
- Созданием снеговиков занимался всемирно известный скульптор Микеланджело Буонарроти, который по заказу влиятельного политика вылепил гигантскую фигуру во дворе имения Медичи.
- Еще одно знаменитое творение из снега было создано в 1856 году в штате Вермонт, а именно в городе Братлборо, расположенном в нем. Его автором стал Ларкин Мид, молодой скульптор, фигура получила название "Снежный ангел", она имела высоту 2,4 метра. О скульптуре упомянули в газете New York Tribune, благодаря чему о ней узнали по всему миру. С фигурой было связано предание, говорящее о том, что она символизировала ангела, который фиксировал поступки людей, чтобы представить их для последующего суда. Скульптура имела торжественное выражение на лице, дополнялась крыльями и одеянием, содержащим струящуюся драпировку.
- Первое фото снеговика появилось после того, как был изобретен фотоаппарат. В 1845 году подобную фигуру запечатлела на снимке Мэри Дилвин из Уэльса.
Итог
День снеговика в 2026 – это веселый праздник и великолепный повод, чтобы интересно и увлекательно провести свое свободное время. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отдохнуть от повседневных забот и заняться традиционными зимними развлечениями.