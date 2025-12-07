Крещение Господне 2026: история и традиции праздника

Древние христианские праздники вызывают особое почтение у верующих. К числу относится Крещение Господне, которое в 2026 году будет сопровождаться характерными для этого торжества традициями. В этой статье Клео.ру расскажет о них и об истории появления данного праздника.

Когда отмечают Крещение Господне в 2026 году

Торжество относится к категории непереходящих православных праздников. Это означает, что для его отмечания предусмотрена четко фиксированная дата, которая остается неизменной из года в год, – 19 января. Именно ею определено, когда празднуют Крещение в 2026 году. Название праздника имеет связь с тем, что Иисус принял крещение в реке Иордан в 30-летнем возрасте. Другое распространенное название торжества – Богоявление. Оно связано с тем, что до середины V столетия Крещение праздновали вместе с Рождеством.





История и традиции праздника

История появления Крещения Господнего отражена в Евангелии, где говорится, что пророк Иоанн Предтеча знал о пришествии Христа и с этой целью совершил путь к реке Иордан, в которой текли священные воды. У ее берегов Иоанн поведал людям, что скоро появится Мессия, и им необходимо совершить покаяние и смыть с себя грехи, прибегнув к обряду крещения.

Когда Иисус появился на берегу реки, Предтеча поклонился ему. После этого Христос обратился к нему с просьбой о крещении, но пророк ответил, что не может сделать это, поскольку Иисус – это истинный Бог. В свою очередь, Христос настоял на совершении обряда, и его крещение состоялось. При этом к реке снизошел Святой дух, имевший вид голубя, и раздался глас с небес. Это событие знаменовало собой явление Святой Троицы: голос символизировал Бога Отца, Иисус – Бога сына, а голубь – Святого Духа.

Традиции праздника заключаются в праздновании верующими Крещенского Сочельника 18 января. Православным рекомендуется в этот день посетить богослужение, а вечером отправиться на литургию.





Крещенская вода

Это основная традиция праздника, которая совершается в церквях и на водоемах. При этом благодать такой воды считается равной, вне зависимости от того, когда именно был проведен ритуал – накануне торжества вечером или в день Крещения.

Впервые о святой воде было упомянуто в 70-е годы IV столетия Епифанием Кипрским. Стоит отметить, что он, как и другие святители, писавшие о ней впоследствии, не упоминали об особых обрядах. Говорилось, что воду можно было набрать в любом водоеме. Принято считать, что святой становится вся вода в этот праздник, она не будет портиться на протяжении нескольких лет, где бы ни была набрана.

Освящать воду, произнося над ней молитву, стали в конце V столетия, этот обычай был введен по инициативе патриарха Петра Кнафе. Освящение было принято проводить всего один раз – в полночь перед праздником. Начиная с X столетия, это стали делать и в вечер Крещенского сочельника.

Крещенскую воду наделяют целительной силой, верующие применяют ее целый год. Ее используют, чтобы окропить дома, очиститься от имеющихся грехов, исцелиться от болезней. Для бытовых нужд, таких как стирка и уборка, эту воду применять не принято. Для крещенской воды следует выделить особое место, лучше, если оно будет находиться рядом с иконами.

Если возникла какая-либо причина, чтобы вылить освященную воду, для этого рекомендуется выбрать водоем, в котором вода будет проточной. Подойдут для этой цели и корни деревьев или горшки с комнатными растениями. Если дерево находится на улице, оно должно располагаться в месте, удаленном от людей и выгула собак. Воду ни в коем случае нельзя выливать в унитаз либо раковину, чтобы она не соединилась с нечистотами.





Купание в проруби: культурный аспект

Обряд, предусматривающий купание в ледяной проруби, появился из народной среды, церковным уставом он не предусмотрен. Традиция стала широко применяться относительно недавно, информация о том, что этот обычай существовал издавна, нет. Считается, что он пришел из Израиля, где среди верующих принято совершать погружение в реку Иордан. Купания на Крещение стали особо популярными в конце 1990-х годов. В наше время в России верующие совершают данный обряд, погружаясь в прорубь, чтобы смыть с себя грехи. Перед этим рекомендуется произносить молитву с просьбой исцелить и укрепить тело и дух.

Что принято и что не принято делать на Крещение

Чтобы встретить праздник с соблюдением всех традиций, важно знать, что можно и нельзя делать на Крещение. Перед торжеством следует посетить вечернюю литургию, а также усердно молиться в день самого праздника. Не только можно, но и желательно освятить воду, посетив для этого храм. При желании можно совершить обряд погружения в прорубь.

К числу запретов, связанных с этим днем, относятся следующие:

пожелания зла другим людям, ссоры и ругань;

отказ в помощи;

уборка дома, ее можно произвести в Сочельник, но никак не в сам день Крещения;

физическая работа по дому.





Итог

Крещение Господне в 2026 году – это важный религиозный праздник, сопровождающийся многочисленными традициями. Обязательно уделите в этот день время молитве и посещению храма, освятите воду. Помните, что главное в этот день – светлые мысли и добрые пожелания окружающим.